想靠配息過生活？專家點名退休族最忌諱這種投資操作

理財專家說，退休人士最忌諱的就是以低價拋售優質配息股，轉而追求股市其他領域的更高收益。長者理財示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 退休族不宜賤售優質配息股追逐更高殖利率。

退休族不宜賤售優質配息股追逐更高殖利率。 重點二： 高殖利率常伴隨營運壓力與未來減息風險。

高殖利率常伴隨營運壓力與未來減息風險。 重點三：專家建議以總報酬與資產配置取代只看配息。

由於債券收益率的上升讓更安全投資越來越有吸引力，依賴配息股賺取收入的退休人士面臨新挑戰，專家表示，在股市其他領域追求更高收益可能帶來更大的風險，特別是退休人士。

Moneywise報導，金融控股公司Univest的財富管理部門Girard首席投資長丘布（Timothy Chubb）說，退休人士最忌諱的做法就是以低價拋售優質配息股，轉而追求股市其他領域的更高收益。

丘布發出示警之際，投資人紛紛撤離傳統高分紅領域，包括房地產、材料和公用事業，隨著10年期公債殖利率 約為5.3%，投資人無需承擔股票投資的風險即可獲得可觀的收入，這使得殖利率較低的配息股相較之下吸引力下降。

對於仍希望從股票中獲得收入的退休人士來說，他們可能會傾向於選擇股息殖利率較高的公司來彌補收入缺口，但丘布說，這樣會帶來更大風險，因為異常高的收益率可能意味著公司經營困難、負債累累，或最終可能會削減派息，尤其是在利率上升導致借貸成本增加的情況下。

丘布說，他寧可持有收益率3%且股價上漲4%至5%的公司，也不願持有收益率8%但業績下滑的公司。

近期的ETF表現說明了這個權衡，投資人或許可以從股息殖利率最高的股票中獲得更多收益，但這些股票近期的價格跌幅也最大。

精選標普500指數中部分股息殖利率最高股票的景順標普 500 高股息低波動率 ETF（The Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF），在過去一個月下跌了7.6%，相較之下，專注於品質和成長的WisdomTree美國高品質股息增長基金（The WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund）同期僅下跌0.8%，其最大的持股包括輝達、蘋果、微軟和Meta。

其他股息基金則更著重於那些長期持續提高股息的公司。Vanguard股利增值ETF (The Vanguard Dividend Appreciation ETF）（VIG)只包含連續10年或以上提高股息的公司，而ProShares標普五百股利貴族ETF (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF)（NOBL）則要求連續25年。

雖然這兩隻基金都未能倖免於近期的拋售潮，VIG在過去一個月下跌了2.3%，NOBL下跌了4.9%，但它們對持續股息增長的重視，反映了丘布和其他專家的建議。

儘管丘布示警不要追求股票殖利率，但這不代表退休人士應忽視目前債券市場異常高的報酬。由於投資者年齡越大，投資組合通常會變得更加保守，因此許多人可能已經持有相當數量的債券。

基金經理人一直以來都用一個很簡單的「100法則」（rule of 100）來決定債券和股票的配置，用100減去投資者的年齡，得出的答案就是投資股票的百分比，剩下的則為債券。按照此計算方式，一位65歲的投資者應將其投資組合的65%配置於債券，35%配置於股票。

理財諮詢顧問公司Elysium Financial總裁伯格奎斯特（John Bergquist）說，這個數字並非一次性配置，隨著年齡增長，要逐漸將資金從股票轉移到債券。

投資顧問公司Amplius Wealth Advisors執行長利布曼（Matthew Liebman）說，他正開始在客戶的投資組合中增加高品質債券，他說收益率達到了近20年來的最高水平，但他同時也提醒不要僅為了收益率而購買任何債券。

但這也有需要權衡之處，較高的收益率使新購入的債券更具吸引力，但同時也壓低了現有固定利率債券的價格和債券基金的價值，對於債券配置比例較高的退休人士而言，如今殖利率的上升雖然創造了更好的收益機會，但也可能導致在利率較低時購買的債券虧損。

雖然收入是成功退休投資組合的重要組成部分，但並非唯一因素，利布曼和其他專家建議著重於整體回報，總回報既考慮投資組合產生的收入，也考慮其投資價值隨時間增長的幅度。

嘉信理財集團（Charles Schwab）財務規劃和退休收入總經理威廉斯（Rob Williams）說，過度專注於收入會限制投資者的選擇和讓多元性減少。

威廉斯在嘉信的網站上寫道，他們建議退休人士更全面的思考，建立一個可提供收入、成長潛力和流動性的投資組合，雖然利息和股息是獲得回報的重要來源，但他們鼓勵投資者從整個投資組合來考慮，包括現金餘額和為獲取資本收益而出售的資產，將之視為支持退休支出的資金來源。