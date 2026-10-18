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加州華人賣房搬德州讚「房價、稅金低」 當地人曝缺點：不適合戶外人

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德州房價較低、沒有州個人所得稅，成為部分加州居民換房、退休及投資置產的選項。德州...
德州房價較低、沒有州個人所得稅，成為部分加州居民換房、退休及投資置產的選項。德州示意圖，非新聞事件圖。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：部分加州居民因德州房價低與無州個人所得稅而考慮搬遷。
  • 重點二：華人網友分享德州置產經驗，認為出租與退休規劃較省心。
  • 重點三：當地人提醒德州高溫、地稅與天災風險不宜只看房價。

德州房價較低、沒有州個人所得稅，讓德州成為部分加州居民換房、退休及投資置產的選項。不過，一名小紅書華人網友「小美CheckIn」分享與理髮師討論搬遷經驗後，也引發網友熱議，認為從加州移居德州不能只看房價，氣候、地稅及生活方式同樣是重要考量。

小美表示，日前剪髮時與理髮師談到換房退休，對方提及身邊有幾名朋友賣掉加州住宅後，拿資金到德州全款購入兩間小房子，一間自住、一間出租。相較加州，德州沒有州個人所得稅，處理積欠租金房客的驅逐程序也較簡便，因此成為部分房東眼中的置產地點。

理髮師提到，一名朋友曾將南加州房屋出租給一對醫師夫妻，每月租金高達8000美元，沒想到對方只繳了3個月租金便停止付款。房東為此提起驅逐訴訟，官司持續超過一年，期間不但收不到租金，還須負擔律師及房屋相關開銷，最終損失慘重。

理髮師幾年前也曾實地考察德州數座城市，最後在奧斯汀買下一間約1300平方英尺的小型獨立屋。由於女兒任職的公司在當地設有分部，她原本希望替女兒保留另一條生活選擇，但女兒仍偏愛南加州，不願搬遷。目前房屋交由房產經紀管理，扣除管理費後，每月實收租金約1600美元，租客均準時付款，整體相當省心。

她也推薦休士頓，認為當地房價有回落趨勢，華人生活圈相對完整，往返亞洲也方便，具有退休居住的條件。不過，小美曾在加州碰過數月不付租金的房客，也聘請律師處理驅逐官司，因此已對出租房產留下陰影。未來不論搬到哪裡，只想全款購入一間小房子安穩生活，不再考慮購買第二間住宅收租。

貼文曝光後，不少住過德州的網友提醒，當地5月至10月長時間炎熱，夜間也可能相當悶熱，不適合喜歡戶外活動的人。也有人點出，休士頓潮濕且有淹水風險，達拉斯冬季可能出現極端天氣，奧斯汀交通壅塞，此外還有較高地稅、房屋保險，以及強風、冰雹造成的修繕成本。

另有網友認為，出租是否省心，關鍵未必只是州法，而是能否找到可靠的管理公司。也有來自北京、現居休士頓的網友表示，自己並未感到難以適應，雖然加州條件不錯，仍然喜歡德州生活。

精華 FAQ

  • 因為德州房價相對較低，且沒有州個人所得稅，對想退休、置產或分散資產的人很有吸引力；若再加上部分地區租屋市場穩定，也讓一些房東認為更划算。

  • 理髮師在奧斯汀買房後出租，扣除管理費仍可穩定收租，租客也都準時付款；相較之下，加州曾遇到欠租房客，驅逐官司拖很久，成本與壓力都更高。

  • 網友指出德州夏季長時間炎熱、部分城市潮濕或有淹水風險，還有較高地稅、房屋保險與風災修繕成本，因此較適合能接受氣候與生活條件、且不偏好戶外活動的人。

加州 德州 房價

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