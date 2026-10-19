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今年苦日子熬完了 4生肖愈到年底運勢愈火紅

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接下來幾個月，屬牛人有望苦盡甘來，過去的努力終於被看見，不僅有機會接手重要專案，...
接下來幾個月，屬牛人有望苦盡甘來，過去的努力終於被看見，不僅有機會接手重要專案，獎金也可能跟著增加。不用再受一肚子悶氣，手頭寬裕一些，想吃點好料、買件喜歡的東西，也能對自己大方一點。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas

AI摘要

文章摘要整理：

文章指出生肖牛、馬、猴、豬前半年多歷經工作、財運與人際考驗，但隨著年底接近，原先卡關的事情有望轉順，努力也可能換來獎金、合作與收入提升。

年末將近，不少人開始回顧這一年的工作表現與收穫，有人順風順水，也有人一路走來格外辛苦，付出不少卻遲遲看不到成果。新浪網運命理專欄「運勢女王」文章解析，生肖牛、馬、猴、豬前大半年相對不順，工作、財運或人際關係都面臨不少考驗。不過，隨著年底接近，運勢有望逐漸好轉，過去的努力也可能迎來回報，為2026年畫下圓滿句點，迎接2027年的美好開局。

生肖牛

屬牛的人前大半年真的憋屈，工作量比別人多，加班加到頭髮都掉了不少，功勞卻常被別人搶走。主管嘴上稱讚他們做事踏實，到了發獎金、評選績效時，卻總是沒他們的份。做生意的屬牛人也不好過，客源少、雜事多，每天起早貪黑忙個不停，賺來的錢卻剛好只能打平成本，想買件新衣服都得考慮半天。

不過，接下來幾個月，屬牛人有望苦盡甘來，過去的努力終於被看見，不僅有機會接手重要專案，獎金也可能跟著增加。做生意的人則有望迎來老客戶回流，過去談不成的生意也可能出現轉機，訂單逐漸增加。總算不用再受一肚子悶氣，手頭寬裕一些，想吃點好料、買件喜歡的東西，也能對自己大方一點。

生肖馬

屬馬的人前大半年可說是諸事不順，想開拓新事業，投進去的錢卻沒看到什麼成果；想談筆大生意，眼看就要簽約，對方卻突然變卦，忙了大半年還是白忙一場。就連出門辦事，也常碰上塞車、排隊等麻煩事，做什麼都不太順利，連身邊朋友都忍不住勸他們最近先低調點。

好在接下來幾個月，屬馬人有望迎來轉機，過去累積的人脈開始發揮作用，許久沒聯絡的朋友可能主動帶來合作機會，跑業務也不用再吃閉門羹，談訂單比以前順利許多。隨著收入逐漸增加，之前想了很久卻捨不得安排的自駕旅行，終於有機會成行。工作順了，心情也跟著輕鬆，原本容易起爭執的家人，彼此相處也可能更加融洽。

生肖猴

屬猴的人前大半年忙得腳不沾地，一下子忙這個專案，一下子又趕另一場活動，看起來每天都有做不完的事，最後卻沒幾件真正做出成果，錢沒賺到多少，人先累得瘦了。更讓人鬱悶的是，身邊還有人認為他們看起來機靈，做事卻不夠踏實，明明已經很努力，卻還得承受旁人的質疑。

接下來幾個月，屬猴人有望逐漸走出低潮，過去不起眼的小機會，反而可能成為突破點。只要選定方向、好好把事情做好，就有機會交出亮眼成績，讓原本不看好他們的人刮目相看。之前拖欠的款項也可能陸續入帳，副業經營得當，還有機會增加一筆收入。終於不用再每天瞎忙，工作逐漸上手，下班後也能好好休息，生活過得更自在。

生肖豬

屬豬的人前大半年沒少吃虧，尤其容易因為心軟而讓自己陷入麻煩。朋友開口借錢，不好意思拒絕就借了出去，沒想到對方一拖再拖；和人合夥做生意，自己處處替對方著想，最後卻可能被擺了一道，不但沒賺到錢，還惹得一肚子氣。工作之外，家裡的大小事情也接連不斷，忙完工作還得忙家務，幾乎沒有喘口氣的時間。

接下來幾個月，屬豬人有望慢慢擺脫這些煩心事，拖欠已久的款項可能有了下文，不可靠的人也會逐漸遠離，生活終於清靜一些。工作上，過去幫助過自己的主管或前輩，可能成為重要的貴人，帶來新的機會，收入也有望增加。回到家後，伴侶與孩子的支持讓人更安心，家庭氣氛逐漸和樂，總算能把心力放回自己和家人身上，日子過得更舒心。

精華 FAQ

  • 內文點名生肖牛、馬、猴、豬在前大半年普遍不太順，可能遇到工作量大、成果不被看見、合作受阻或人際壓力等情況，整體屬於先苦後甘的走勢。

  • 文章認為隨著年底接近，這4個生肖的運勢會逐步回升，原本停滯的工作、財運與合作機會有望打開，之前累積的努力也更可能在此時開始見效。

  • 生肖豬前半年容易因心軟吃虧，像是借錢給朋友、合夥做生意或承擔過多家務都可能讓自己更累。接下來雖有貴人助力，但仍要留意人情壓力。

生肖運勢

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