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3星座規矩多條條列列 他看似隨和其實「什麼都不行」

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金牛座個性沉穩安靜，不太會主動表達自己的意見，實際上卻是想法很多的類型。示意圖，...
金牛座個性沉穩安靜，不太會主動表達自己的意見，實際上卻是想法很多的類型。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

從生活習慣到人際相處，每個人都有自己的標準和規矩，有些人嘴上總說「沒關係」、「我都可以」，心裡卻有著不願妥協的堅持。日本媒體「占TV」解析12星座中，誰看似隨和、好說話，其實才是那個最有主見、條件最多的人？

處女座：會根據需要 不斷列出各種條件

處女座是那種不需要先鋪陳一句「其實啊...」，就能直接表明自己有很多條件的類型。他們不僅一開始就有自己的標準，隨著彼此關係愈來愈親近，還可能陸續增加新的要求，讓人驚訝原來條件竟然這麼多。這是因為雙方相處愈深入，處女座就愈願意把心裡的想法說出來；此外，處女座認真嚴謹的性格，以及對理想的高度要求，也都是重要因素。

對於喜歡凡事有規矩、有明確標準的人來說，處女座提出的條件可能讓人感到安心；但對不喜歡受到限制的人而言，這些要求恐怕反而會讓人想逃之夭夭。

天秤座：人際圈愈廣 心中的條件也愈多

天秤座擅長配合別人，看起來總是很好相處，但實際上也是相當有要求的類型。即使對方沒有符合自己的標準，他們通常不會直接表現在臉上或態度中，會等到私下再說「那樣不行！」並明確表達自己的條件。

聽到這番話的人，可能才會恍然大悟，原來天秤座心中有這麼多標準，甚至感到有些意外。天秤座擅長交際，能夠與形形色色的人打交道，也因此見識較廣、眼光更高，或許正是他們心中規矩不斷增加的原因之一。

金牛座：典型的什麼都可以 卻又什麼都不行

金牛座個性沉穩安靜，不太會主動表達自己的意見，實際上卻是想法很多的類型。即使表面看起來沒有異議，但只要別人問一句「這樣可以嗎？」，他們就可能提出南轅北轍的想法，「既然如此，我覺得這樣比較好」。

金牛座嘴上說著「我都可以」，實際上卻不是什麼都能坦然接受。不過，由於他們基本上很願意配合別人，因此不少人可能根本沒察覺，原來金牛座心中有這麼多要求。

精華 FAQ

  • 文章聚焦處女座、天秤座與金牛座，說明這3個星座表面看似隨和、容易配合，實際上卻都有不少標準與要求，屬於條件很多、但不一定會立刻表現出來的類型。

  • 因為處女座在關係愈來愈親近時，會更願意把心裡想法說出來，進而陸續增加新的要求；再加上他們個性認真嚴謹、對理想標準高，所以條件常常越來越明確。

  • 天秤座擅長交際、表面好相處，但會在私下明確說出不滿與條件；金牛座則是沉穩少表達，常先說都可以，等被詢問時才提出自己的想法與堅持。

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