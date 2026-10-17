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不必等春天 5理由 秋天也是賣房好時機

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除了春天，有些房地產經紀人認為秋天才是賣房最佳時機，不僅市場上競爭者少，天氣和時...
除了春天，有些房地產經紀人認為秋天才是賣房最佳時機，不僅市場上競爭者少，天氣和時機點也很適合賞屋，以持有成本的角度來考慮也較省錢。賣房示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：秋天賣房競爭者較少，較容易讓優質房源脫穎而出。
  • 重點二：買家多半更有急迫性，報價與成交條件通常更明確。
  • 重點三：提早出售可省下冬季持有成本，並降低修繕開支。

若被問到何時最適合賣房，大多數人都直覺反應是春季，Zillow的數據也顯示許多新房屋和公寓都在每年4月和5月掛牌出售。但其實春天並非賣房唯一的理想季節，有些房地產經紀人認為秋天也是很適合的季節；Parade Home & Garden報導，伯克希爾哈撒韋房產加州公司（Berkshire Hathaway HomeServices California Properties）的房地產經紀人艾斯曼（Monty Iceman）就認為，從市場、納稅成本等方面來看，秋天是賣房的最佳時機，以下是他推薦在秋天出售房屋的五個理由。

1. 競爭者少

艾斯曼說，秋天出售的房屋較少，因此最出色的房源才能吸引真正買家的目光，大家都認為春天是最佳賣屋季節，這也是3、4月時大量房源湧入市場的原因；在秋末賣屋，就能在競爭顯著減少的情況下脫穎而出，讓房屋的曝光率大為提升，並擁有更大的定價優勢。

2. 舒適的天氣

艾斯曼觀察到，秋天涼爽舒適的天氣，讓買家會想在周日下午到訪開放參觀的待售房源。

3. 假期將至

艾斯曼說，在11月至12月間看房的人並非只是周末隨意逛逛，都是可能因為工作調動、趕在報稅截止日前搬家或家庭有變故而時間緊迫的買家，這些急於購屋、動機明確的買家意味著更明確的報價、更短的履約託管期，以及較少的不合理維修要求，而即將到來的假期也代表有更多家庭聚在一起尋找夢想中的家。

4. 免除持有成本

艾斯曼說，為等到春季售房而延遲的隱藏成本，是必須承擔房屋度過冬季的持有費用，持有房產直到第一季代表要多付三至四個月的抵押貸款、房屋稅、保險和水電費，在假期前完成交易可以立即停止這些每個月的現金流出，為賣家節省數千元的基本開支，且隨著年底將至，稅收優惠是買家關注的焦點，在新的一年開始時就能享受這些稅收減免真的很棒。

5. 居家服務承包商的業務量較少

將房屋掛牌出售前，屋主難免會想進行一些小翻修，例如粉刷牆面或修理損壞的水槽，秋天較有可能以更優惠的價格購買這些服務。艾斯曼說，油漆工、承包商和修繕工在春夏銷售旺季後業務量減少，因此可能提供優惠的價格。

若擔心房子在秋季較難賣出，艾斯曼也分享四個秋天賣屋秘訣，有些甚至全年適用。首先是清理雜物，艾斯曼建議在拍攝房屋照片及掛牌出售前整理一下，讓買方能看到實際擁有的家具擺放空間，若還不確定房屋中物品在賣房後的去留，可以先租用儲物空間，之後再決定，起碼讓房屋空間在待售時看起來舒適開闊。

第二是重新粉刷，若房子已住一段時間，外牆和使用量大的房間油漆可能已嚴重脫落，重新粉刷不僅費用不高，還能讓房屋看起來煥然一新。

香味也能助攻。點一支有溫馨宜人香味的蠟蠋，能讓潛在買家感到賓至如歸。最後是自己想想希望在待售房屋中看到什麼，回想一下當初買下現在要賣的房子時，是什麼因素讓自己決定購買，燈光？舒適的家具？牆上的藝術品？在賣房時可以盡量重現那種感覺。

精華 FAQ

  • 因為秋季上市房源較少，房屋更容易吸引真正買家的注意，賣方在競爭降低的環境下較有曝光優勢，也更可能取得理想定價。

  • 11月至12月看房的人常帶有明確需求，例如工作調動、家庭變故或趕在期限前搬家，因此通常出價更務實，協商更順利，條件也較少刁難。

  • 專家建議先清理雜物、必要時重新粉刷，並用溫馨香味營造舒適感，也可站在買家角度重現理想居家氛圍，提升看房印象。

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