不是檸檬 他分享一水果搭鮭魚零腥味做法：配歐包鮮甜不膩

網友分享百香果鮭魚料理。料理示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@DNE Stock project）

AI摘要 文章摘要整理： 小紅書網友用百香果搭配鮭魚與番茄、蒜香、黑醋料理，取代檸檬後成功去腥增甜，成品鮮嫩不膩，還可配歐包享用。

鮭魚 富含油脂，煎烤後容易散發濃郁香氣，但若火候或調味拿捏不當，也可能出現腥味或吃起來過於油膩。近日一名小紅書 網友「疑惑了」分享百香果鮭魚料理，將常見的檸檬改成百香果，搭配小番茄 、大蒜及黑醋熬煮，成品鮮甜軟嫩又沒有腥味，讓她忍不住形容是「此生吃過最好吃的鮭魚」。

「疑惑了」表示，為了讓自己愛上吃鮭魚，過去曾嘗試不同料理方式，這次突發奇想以百香果取代檸檬，沒想到成為整道菜成功的關鍵，甚至認為70%的美味都來自百香果。兩種水果都有清新濃郁的香氣，但百香果不像檸檬那麼酸，還多了一股自然甜味，不只能用於甜點，加入鹹食也相當合適。

料理時，先在鍋中倒入足量橄欖油，放進大蒜粒和鹽。待蒜粒表面微微皺起後先盛出，利用留下的蒜香底油煎鮭魚，將兩面煎至略帶金黃色，再依照個人喜歡的熟度起鍋，避免魚肉加熱過久而變乾。

接著在原鍋放入較多的小番茄，撒上黑胡椒、歐芹及大蒜鹽等香料，翻炒至番茄外皮微皺，再加入少量酒與黑醋提味。稍微拌炒後倒入百香果，讓果汁與番茄釋出的湯汁融合，最後將鮭魚和先前盛起的大蒜放回鍋中，續煮約1至2分鐘即可。

完成後可在鮭魚表面撒上黑胡椒及起司碎，再搭配切片歐包享用。「疑惑了」推薦將魚肉放在麵包上，蘸取百香果番茄湯汁，再配上一顆燉至軟爛的小番茄和大蒜，一口便能吃到鮭魚的嫩、果汁的酸甜及蒜香，味道豐富卻不會過重或油膩。

這道創意料理曝光後，不少網友留言表示光看食材組合就覺得好吃，也有人立即動手復刻並曬出成品，還有網友敲碗示範影片。針對冷凍鮭魚能否使用，「疑惑了」坦言新鮮鮭魚風味更好，但認為冷凍鮭魚也不至於產生明顯腥味，仍可嘗試；至於搭配的麵包，則是藜麥歐包，適合吸附酸甜湯汁，讓整體口感更加完整。