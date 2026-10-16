澆水和施肥都和平常不同 明年想庭院果樹大豐收 現在快做8件事

秋季採收果樹後，應進行掃除落葉、深度澆水等養護工作，讓果樹在最佳狀態下迎接下次豐收。果樹示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Elizabeth Tr. Armstrong）

AI摘要 文章摘要整理： The Spruce建議，果樹在秋季應先清理、澆水、停肥並減少修剪，再透過支撐、防護、覆蓋與休眠油，為明年豐收打好基礎。

對於夏末到秋季採收的果樹，現在正是為明年收成提前做好準備的時機。從掃除落葉到使用休眠油，The Spruce報導列出秋季該做的8件事，有助於讓家中果樹維持在最佳狀態，迎接下次豐收。

1. 掃除落葉和落果

冬季期間，保持樹木周圍沒有雜物，可以防止昆蟲和動物害蟲滋生。葉子掉落後，用耙子把落葉和落果集中起來，同時檢查並摘除樹上的乾枯果實。小心不要傷到花距（spur），因為這是結出新果實的位置。沒有病蟲害的廢棄物可以加入堆肥內，其餘則裝袋處理。

2. 深度澆水

果樹需要充足水分過冬，等到樹木落葉後，再進行深度澆水，將土壤澆濕到兩英尺或更深的位置，定期澆水直到氣溫降到華氏45度以下為止。

3. 停止施用氮肥

在秋季晚期施用氮肥配方，會刺激新枝椏生長，而新枝椏在冬季容易凍傷；冬末到初春對果樹施用氮磷鉀肥料的效益最佳。多數情況下，採收後可對葉面施用微量營養素，有必要的話，也可以調整土壤的pH值。帶著土壤與組織樣本到當地的農業推廣中心進行檢測，可了解果樹是否需要處置。

4. 避免修剪

如果在秋季進行修剪，到了冬季果樹就會暴露在寒害中，由於開放性傷口癒合速度較慢，會增加植物生病和遭受病蟲害的風險。秋季修剪也會刺激新的枝椏生長，新枝椏遇到寒流容易凍傷。等到葉子掉落後，就比較容易分辨生病和枯萎的分枝，可以移除這些分枝，修剪僅限於移除有問題的部位，如果要修剪樹木大小和造型，應等到冬季中、末期再進行。

5. 加強支撐

在建立根系的過程中，提供幼樹和樹苗支撐，有助樹木維持直立向上生長。秋季是矯正傾斜樹木，和增設、調整或加強支撐系統的適當時機。

6. 預防灼傷與害蟲

兔子和鹿會傷害幼樹，公鹿會用鹿角摩擦樹皮，將樹皮刮得破碎，並在樹幹留下開放性傷口，鹿也會吃幼嫩的枝條與樹葉；而兔子會吃幼樹根部附近的嫩樹皮。環繞整個樹幹的損傷稱為環狀剝皮（girdling），會阻礙水和養分的運輸，通常導致樹木死亡，最好為年幼果樹加裝防護圍欄，或使用塑膠或金屬網套，防止動物侵擾。

當陽光使幼樹樹皮溫度上升，而夜間氣溫下降讓樹皮凍結時，就會發生冬季日灼。溫度波動會導致樹皮急速膨脹和收縮，導致樹幹東南側形成凹陷和損傷。想避免日灼，可以將樹幹塗成白色或用淺色紙包覆樹幹。

7. 鋪覆蓋物

有機覆蓋物可以保護樹根、維持土壤濕度與溫度、防止雜草生長，並提供養分。市面上有多種覆蓋物，有些是專門設計給果樹施用的，其中最實惠的是腐葉土與稻草。沿著樹幹底部周圍，鋪上一層2到3英寸厚的覆蓋物，理想狀況下是鋪到滴水線（drip line）處，而較大、較成熟的樹木鋪至距離樹幹3英寸處即可。樹幹周圍應保留6英寸的空隙，避免損傷樹皮並引發疾病。

8. 使用休眠油（dormant oil）

休眠油能保護果樹不受病蟲害侵擾，可以在秋末到初冬時施用，等到冬末春初時再次施用，噴劑透過消滅越冬成蟲和卵，以防治多種果樹害蟲。等到秋季葉子掉落後，只能在天氣預報未來24小時不會降雨，而且溫度維持在冰點以上時，才能噴灑休眠油。噴灑前一天要充分澆水，徹底噴灑在枝條和樹幹上。