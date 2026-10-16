整理包／院長之死 重掀國寶畫卷「江南春」被南博盜賣之謎

藏家捐贈給南京博物院的仇英畫作《江南春》疑似被認定為偽作後，遭私自處置並流向拍場。(取材自澎湃新聞)

2025年5月，一幅估價高達8800萬元人民幣(約1249萬美元)的明代仇英《江南春》圖卷，出現在北京一場藝術拍賣 預展，卻被人認出竟是南京博物院受贈的館藏畫作。這幅畫是收藏大家龐萊臣後人1959年捐給南博的137件(套)古代書畫之一，原應由博物館妥善保管，卻在數十年間輾轉流出民間。

曾被舉報涉及《江南春》等文物流轉問題的南京博物院前院長徐湖平，2026年9月因受賄罪被判刑三年，10月傳出在南京一家監獄醫院病逝，終年81歲。消息引發外界關注，這場文物盜賣謎團，該解答的疑問隨著前院長離世，更加撲朔迷離。

一幅畫66年的漂流

1959年，龐萊臣長孫龐增和將包括「江南春」在內的137件家藏古畫，無償捐贈給南京博物院。

1961年及1964年，南博兩度組成專家小組，將「江南春」等5幅畫作鑑定為「偽作」。1990年代，南博依「博物館藏品管理辦法」，對這5幅「偽作」進行「處置」，調撥至江蘇省文物總店。此後，畫作幾經轉手，輾轉落入民間收藏市場，直到2025年，「江南春」現身北京拍賣預展，估價8800萬元，龐氏後人偶然發現，立即舉報，拍賣公司緊急撤拍。

畫作撤拍後，此事同年12月經媒體披露，事件才浮上檯面。

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它為什麼會被當成「贗品」處理?

「江南春」等5幅畫作，分別於1961年由張珩、韓慎先、謝稚柳組成的專家組鑑定為「偽」，1964年再由王敦化、徐沄秋、許莘農組成的專家組二度鑑定為「假」。南博以此為依據，主張1990年代對這批「偽作」進行處置，於法有據。

不過，「鑑定為偽作」本身是1960年代的專業判斷，學界對其準確性雖有討論空間，但屬於歷史既成事實；真正的問題在於——2026年2月江蘇官方調查通報明確指出，前院長徐湖平「未按規定履行鑑定、複核審議程序」，違規簽批將畫作調撥至文物總店銷售。

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2250元怎麼變成8800萬元?

真正牽動全案的關鍵，是「江南春」在1997年一次不起眼的內部交易。

當時，南博將這5幅遭鑑定為偽作的畫作，違規調撥至江蘇省文物總店銷售。時任總店書畫庫保管員兼銷售員的張女，在7月初見到「江南春」標價2萬5000元，認定有利可圖，利用職務之便把價格改為2500元；7月8日，張女再打9折以2250元(約336美元)的價格把畫買下來。她故意讓發票貨號空白、不填購買人姓名，商品名稱也寫成「仇英山水」。

得手之後，張女讓王姓男友謊稱這幅畫是「祖傳之物」，連同另外2幅字畫以12萬元價格，轉賣給南京藝蘭齋代表人陸挺。2016年起，陸挺先後3次把「江南春」質押給南京十竹齋；2021年11月，字畫商朱光從十竹齋手中購得此畫。

2025年，朱光委託嘉德拍賣公司將「江南春」送上預展台，估價一舉衝上8800萬元——距離當年那筆2250元的內部交易，整整翻漲近4萬倍，因為龐氏後人偶然發現、舉報，才緊急喊停。

本案初曝光時，一張2001年的發票顯示這幅「仿仇英山水卷」以6800元賣給一位「顧客」，一度引導了調查方向。業內人士指出，這張發票是為了應付帳目盤點而偽造，畫作在1997年就已被攔截售出。

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一紙舉報，讓捐贈畫重新被追查

2025年12月17日，澎湃新聞獨家披露「江南春」現身拍場一事。南博原本說法是，5幅爭議畫作皆因鑑定為偽作而「進行處置」，但無法說明另外4幅——北宋趙光輔「雙馬圖軸」、明代王紱「松風蕭寺圖軸」、清初王時敏「仿北苑山水軸」、清代湯貽汾「設色山水軸」去向何處。

事件延燒後，南博退休職工郭禮典實名舉報，指控前院長徐湖平15年前就已涉嫌大規模盜竊、走私文物，並行賄官員充當保護傘，國家文物局、江蘇省委省政府隨即成立聯合調查組，全面展開調查。

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畫找到了，南博也付出代價

2026年2月9日，江蘇官方通報調查結果：5幅捐贈畫作中，3幅已尋回並存入南博書畫專庫，1幅在館內庫房被找到，僅剩「松風蕭寺圖軸」仍在追查中；徐湖平等24人被依規依紀依法查處。

國家文物局同步部署全國國有博物館逐件清點館藏文物的專項行動，並於5月釋出大修版「博物館藏品管理辦法」徵求意見稿。

9月16日，徐湖平因受賄罪被判處有期徒刑3年，並處罰金人民幣20萬元。但是，10月12日傳來徐湖平在南京一間監獄醫院病逝的消息，由於距離其被判刑僅約一個月，引發大批網民質疑「不單純」。官方及南京博物院目前對外僅低調回應「暫未掌握消息」。

但是，從逐件清點館藏到修訂藏品管理辦法，這場風波也促使中國進一步補強國有博物館的館藏管理制度。

明朝畫家仇英的 「江南春卷」（局部）。（取材自澎湃新聞）

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