整理包／川普2.0團隊人事地震震不停 執政穩定度崩壞中？

美國總統川普第二任期出現一連串人事動盪。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普2.0團隊自開局以來人事震盪不斷，從醜聞下台、政見不合到體制內衝突，連番離職凸顯白宮核心權力圈高度動盪。

川普 2025年1月展開第二任期以來，內閣與高層團隊出現了極高頻率的人事地震。從道德醜聞、政策立場分歧到派系權力鬥爭，這波卸任潮不僅揭示了川普團隊內部嚴峻的治理考驗，也反映出當前白宮 核心權力圈高度動態且動盪的政治生態。

仔細分析官員離職的原因，大致可歸納為涉及財務爭議、職場不當行為或道德風波而遭撤換的「醜聞下台」；與川普理念相左，最終走向決裂的「政見不和」；包含因國安洩密、執法爭議及軍方內部權力磨合而引發的「體制內摩擦」。這些離職事件不僅改變了美國國防、司法與國土安全等關鍵部門的領導格局，更持續對川普政府的執政穩定度產生深遠影響。

接受富商招待、濫用職權、搞婚外情 他們因醜聞下台

季伏爾｜駐希臘大使（2026年10月13日辭職）

美國駐希臘大使季伏爾（Kimberly Guilfoyle）在多項財務及職場爭議曝光後，遭白宮要求辭職。她被指向川普支持者索取10萬美元，以支付個人美國運通信用卡帳單，另涉及接受希臘富商招待、利用職務關係謀取利益及不當對待使館人員等爭議。白宮證實，川普要求她提出辭呈；季伏爾則否認不當行為，表示將捍衛自己的名譽。美國國務院監察長已針對相關行為展開調查。

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查維茲－德瑞莫｜勞工部長（2026年4月20日離職）

勞工部長查維茲－德瑞莫（Lori Chavez-DeRemer）在涉及多項不當行為的調查期間離開川普政府。她被指與下屬發展不當關係、上班飲酒及濫用職權，相關事件也引發勞工部內部人事異動。白宮對外表示，她將轉往私人企業發展。這起事件不僅涉及個人行為指控，也引發外界對勞工部管理及高層監督機制的關注。

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諾姆｜國土安全部長（2026年3月遭撤換）

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）在任內面臨多項爭議，包括與顧問李萬度斯基（Corey Lewandowski）的婚外情傳聞、公器私用及移民執法行動引發的批評。兩人均未承認婚外情，相關傳聞也未獲證實。

一名政府官員表示，「撤換諾姆是基於她多項不幸的領導失敗累積而成，包括明尼蘇達州的執法風波、廣告宣傳爭議、婚外情指控、對幕僚管理不當以及她與海關與邊境保護局(CBP)及移民暨海關執法局(ICE)等其他機構首長之間長期的明爭暗鬥。」而諾姆在國會聽證會對於緋聞、廣告計畫的證詞，成為她遭川普撤換的最後一根稻草；李萬度斯基也在同一時期離開政府相關職務。

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加巴德｜國家情報總監（2026年5月22日請辭，6月30日生效）

國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）於5月22日宣布辭職，公開理由是丈夫被診斷出罹患罕見骨癌，她希望離開公職陪伴家人。不過，外界也關注她與白宮日益緊張的關係。

加巴德在任後期被排除於多項重大國安決策之外，對美國參與伊朗戰爭的立場也與川普政府有所不同。知情人士向媒體透露，白宮對她不滿已久，她可能是在壓力下離職。

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邦迪｜司法部長（2026年4月2日遭撤職）

司法部長邦迪（Pam Bondi）面臨的主要爭議包括司法部處理富豪艾普斯坦相關檔案的方式，以及外界對司法部是否受到政治因素影響的質疑。川普不滿邦迪處理相關案件的表現，也對她未能迅速推動針對政敵的刑事追訴感到失望。邦迪曾希望獲得更多時間，但川普仍決定撤換她，並安排副部長布蘭奇（Todd Blanche）代理司法部長。這起人事異動也引發外界對司法部獨立性及白宮介入執法決策的討論。

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肯特｜國家反恐中心主任（2026年3月17日辭職）

國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）因反對美國對伊朗開戰而辭職。他在辭職聲明中表示，伊朗並未對美國構成立即威脅，認為美國是在以色列及相關遊說勢力的壓力下投入戰爭，自己無法違背良心支持這場軍事行動。川普則批評肯特在安全問題上顯得軟弱，並表示他離開是好事。

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德里斯科｜陸軍部長（2026年8月31日辭職）

美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）與國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）數月來摩擦不斷，分歧涉及陸軍高階將領人事、軍事改革及戰備建設，據傳德里斯科還在辭呈中批赫塞斯阻礙陸軍轉型與戰備工作。

在此之前，美國陸軍參謀長喬治上將（Randy George）也於2026年4月2日遭赫塞斯要求立即卸任並退休，官員向紐約郵報透露，原因出在赫塞斯對自己可能被陸軍部長德里斯科取代的「偏執與猜忌」，而喬治正是德里斯科的首席幕僚。

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里昂斯｜ICE代理局長（2026年5月31日離職，轉往私人企業）

移民和海關執法局（ICE）代理局長里昂斯（Todd M. Lyons）於2025年3月接任，任內負責推動川普政府在全美各地的大規模移民掃蕩行動，相關執法措施引發廣泛爭議。尤其明尼亞波利斯的芮妮・妮可・古德（Renee Nicole Good）與亞歷克斯・普雷蒂（Alex Pretti）先後遭移民執法人員槍殺，導致民意反彈，政府也開始調整部分行動。國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）其後宣布，里昂斯將於2026年5月31日離職，轉往私人企業發展。

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史雷特｜司法部反托拉斯部門負責人（2026年2月12日辭職）

司法部反托拉斯部門負責人史雷特（Gail Slater）是川普於2025年任命的官員，離職前，司法部反托拉斯部門正面臨內部人事動盪，以及與白宮關係密切的說客介入案件、影響執法決策的爭議。

史雷特主張維持較嚴格的反托辣斯審查制度，然而，川普政府高層以及司法部長等官員更偏向放鬆監管。史雷特因不願妥協或配合政治意圖審查，最終選擇以辭職來捍衛個人的專業立場與聲譽。

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沃茲｜國家安全顧問（2025年5月1日離開原職，獲提名出任駐聯合國大使）

國家安全顧問沃茲（Mike Waltz）因「Signal群聊門」事件離開原職。他將「大西洋」月刊總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）加入討論軍事行動的Signal群組，導致美國高層討論軍事行動的資訊外洩，引發爭議。

川普於2025年5月1日宣布提名沃茲出任美國駐聯合國大使，由國務卿魯比歐暫代國安顧問職務。副國安顧問黃之瀚（Alex Wong）也隨之離職。

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