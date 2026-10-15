煮咖啡時多做一事「只要30秒」 咖啡風味提升十倍

咖啡師說，把咖啡泡好後要倒入杯子前可以先預熱杯子，若將咖啡倒入冰冷的杯子，冷卻過快的咖啡容易變得平淡苦澀。示意圖。（取材自pexels.com@ Jaycee300s ）

AI摘要 文章摘要整理： 專家建議先預熱咖啡杯與沖煮設備，可減少咖啡冷卻過快、維持酸甜平衡，並讓油脂更持久，進而提升整體風味。

咖啡 師會知道一些能提升沖泡咖啡風味的小技巧，其中有一項簡單易行，只要30秒就能讓咖啡味道提升10倍。家用咖啡沖煮指南網站創辦人麥特（Matt Woodburn-Simmonds）說，只要預熱要倒入咖啡的杯子就能減少咖啡冷卻的速度，保持溫熱的濃縮咖啡酸度和甜度會更加平衡，表面的咖啡油脂（crema）也會更持久。

The Takeout報導，麥特說，將咖啡倒入冰涼的瓷杯中會大幅降低咖啡的溫度，這會破壞濃縮咖啡的風味平衡，因此預熱咖啡杯是關鍵，只要將熱水倒入杯中30秒後再倒掉，接著倒入咖啡即可。

麥特說，預熱杯子可以減少濃縮咖啡剛沖泡時冷卻的速度，冷卻過快的咖啡會變得平淡苦澀，保持溫熱的咖啡通常酸度和甜度更加平衡，咖啡油脂也更持久。

至於最佳溫度，麥特說飲用咖啡的最佳溫度是華氏130到150度，他說咖啡的風味來自對味道敏感的易揮發的有機化合物，而合適的溫度能讓早晨喝到的咖啡維持溫熱，但又已適當冷卻至能嘗到咖啡豆中更細膩的果香，但苦味不會突出。

如果想喝到最佳風味的咖啡且時間充裕，麥特建議預熱沖煮設備和馬克杯，在每天第一次沖泡咖啡前，可以讓咖啡機空轉一個循環，這樣能加熱所有內部部件，進而獲得更穩定的萃取溫度和更好喝的咖啡，無論是滴濾式咖啡機還是高級咖啡機都適用，如果喜歡傳統的沖泡方式，可以用預熱馬克杯的方式預熱法式濾壓壺，或是在製作濃縮咖啡前以摩卡壺燒開水。

保持咖啡的溫度比以最佳溫度沖泡咖啡更複雜一些，麥特說有些咖啡恆溫杯墊維持咖啡在特定溫度的功能良好，但要注意的是，過熱可能會把咖啡「煮熟」，喝起來味道變得很恐怖，解決方法很簡單，就是買個品質優良的馬克杯，雙層玻璃杯不只好看而已，空氣隔熱層能比普通玻璃杯讓咖啡保溫更久。

若打算買咖啡恆溫杯墊，可挑選有調節溫度功能的，這樣就能讓咖啡整天維持在理想的華氏130度至150度之間，午餐後依然能享用和早上一樣的完美口感。