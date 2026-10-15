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美味不輸草莓蛋糕聖代 好市多最新口味聖代給料不手軟

美味不輸草莓蛋糕聖代 好市多最新口味聖代給料不手軟

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好市多近期推出香草蘋果派聖代，粉絲大讚給料大方，口味應景又好吃。蘋果派聖代示意圖...
好市多近期推出香草蘋果派聖代，粉絲大讚給料大方，口味應景又好吃。蘋果派聖代示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@정규송 Nui MALAMA ）

AI摘要

文章摘要整理：

好市多熟食區推出秋季限定香草蘋果派聖代，以香草冰淇淋結合蘋果派餡料與派皮，售價2.99元，獲多位網紅與網友好評。

10月到好市多Costco）購物，會發現店裡有許多應景的秋季商品，從吃的到用的，應有盡有，但忙著採購之餘也別忘了到熱食販賣部看看，那裡也有充滿秋天氣息的美味。熟食區最新推出香草蘋果派聖代（Vanilla Apple Pie Sundae），清涼的香草冰淇淋搭配酥脆的派皮和大塊蘋果派餡料，讓吃過的人都大讚太美味了，讓人想立刻衝去好市多吃上一杯。

Southern Living報導，好市多熟食區新推出的香草蘋果派聖代將冰淇淋和蘋果派完美結合，一份只要2.99元，攜帶和食用都很方便。

這款聖代將酥脆的派皮和大塊的蘋果派餡料層層堆疊，搭配清涼綿密的香草冰淇淋，網路上已有許多吃過的會員迫不及待地分享感想。

在Instagram上有將近五萬人追蹤的網紅Paul and Jaron在影片中品嘗了這款聖代後表示，味道堪比很受歡迎的草莓蛋糕聖代，且這款聖代給料不手軟，實在太棒了。

▲ 影片來源：Instagram＠p.b.andj_（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

好市多粉絲維蘿妮卡（Veronica Seabrooks）也在她設立的好市多粉絲Instagram帳號@costco.savvy上傳介紹這款聖代的影片，她說好市多在這個時間點推出這款聖代實在太適合不過了。

▲ 影片來源：Instagram＠costco.savvy（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

還有很多網友因為這款聖代而想光顧好市多，有網友說她明天就要衝去好市多買一杯來吃，還有人說聖代上的蘋果餡料看起來非常誘人，讓人食指大動。

精華 FAQ

  • 好市多熟食區最新推出的是香草蘋果派聖代，將香草冰淇淋與蘋果派元素結合，帶來濃厚秋季風味，吸引不少會員想立刻前往品嘗。

  • 這款聖代一份售價2.99元，特色是把清涼綿密的香草冰淇淋，搭配酥脆派皮與大塊蘋果派餡料，份量感十足且食用方便。

  • Instagram網紅Paul and Jaron認為它味道可比草莓蛋糕聖代，且給料不手軟；粉絲Veronica也覺得推出時機很適合，網友則直呼想立刻去買。

好市多 Apple Costco

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