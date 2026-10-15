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說話方式隱藏大腦年齡？跨國研究：節奏、說話量藏退化警訊

記者沈能元／台北即時報導
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說話的節奏和話量，可能反映大腦老化的程度。一項有關說話速度與腦訪的研究顯示，說話...
說話的節奏和話量，可能反映大腦老化的程度。一項有關說話速度與腦訪的研究顯示，說話愈「老」，其他老化指標也越老；示意圖。(圖／123RF)

AI摘要

文章摘要整理：

跨國研究發現，說話節奏、話量與音高等特徵可推算語音年齡，且語音年齡差愈大，往往代表腦部老化與認知退化愈明顯。

只要錄一段說話，就能推算「聲音聽起來幾歲」，研究發現，失智症患者說話的方式，聽起來會比實際年齡老。說話愈「老」，其他老化指標也愈老；「語音年齡差」愈大，代表認知表現可能愈差，在出現記憶力衰退的阿茲海默症與非語言型額顳葉失智，最為明顯。

我們是從何時開始變老？說話的節奏和話量，可能反映大腦老化的程度。一森診所記憶健腦中心院長、台北榮總神經內科特約醫師王培寧在臉書分享相關研究，她表示，語音年齡差是以語音推算的年齡減去實際年齡，如果數值為正值，代表說話聽起來比實際老；可能反映大腦老化的程度，但目前還在研究階段，還不能用於診斷。

至於為何研究「說話時鐘」？若能把說話變成可量化的老化指標，或許能成為便宜、大規模使用的工具。王培寧指出，腦影像、DNA甲基化等老化時鐘能估算老化，但昂貴又難普及。目前研究發說語音年齡差與腦齡的關聯最強，且老化指標和血液 p-tau217、腦部影像推算的腦齡、DNA甲基化推算的生物年齡同步。

這項有關說話速度與腦訪的研究橫跨拉丁美洲五國，為橫斷性、多國多中心研究，透過拉丁美洲失智研究聯盟ReDLat在阿根廷、智利、墨西哥、秘魯、哥倫比亞收案。

王培寧指出，研究對象為2928位母語西班牙語者，平均65歲、67%為女性；健康對照1504位、阿茲海默症1068位、輕度認知障礙24位。額顳葉失智症分兩型，非語言型（行為或動作症狀為主）255位、語言型（原發性漸進性失語）77 位。

研究時，神經心理師在安靜房間對受試著進行7項西語作業，包括描述一段動畫、60秒說出某字母開頭的字或某類東西、聽完故事後立即於20至30分鐘後重述。王培寧指出，經萃取說話節奏、音高、用詞、情緒、話量等特徵，訓練模型預測年齡，再算出「語音年齡差」比較各組。

研究發現，說話愈「老」，其他老化指標也越老。也就是說，話量多、節奏流暢的人聽起來較年輕；音高變化與情緒用詞則讓預測年齡偏老，而腦齡和語音年齡差的關聯最強，健康對照組與各型失智都看得到，模型預測年齡平均誤差約9年。

王培寧指出，語音年齡差愈大，代表認知表現愈差，在出現記憶力衰退的阿茲海默症與非語言型額顳葉失智，最為明顯。另外，在生活處境方面，包括教育、經濟、糧食不安全、就醫可近性、童年經驗愈不利等，語音年齡差也就愈大。

王培寧說，研究者將語言年齡差定位為低成本、可依文化調整的候選指標，特別適合醫療資源不足、過去研究很少涵蓋的族群。但由於受試者都說西班牙語，在標準化作業中錄音；能否套用到中文或日常對話，仍需驗證。因此，說話的節奏和話量，可能反映大腦老化的程度；不過它目前是研究工具，還不是診斷工具。

精華 FAQ

  • 語音年齡差是用語音模型推算出的年齡減去實際年齡；若為正值，表示聲音聽起來比本人更老，可能反映大腦老化程度，但目前仍屬研究指標。

  • 研究在拉丁美洲5國收案，請受試者完成7項西語口語作業，再萃取節奏、音高、用詞、情緒與話量等特徵建立模型，估算語音年齡並比較各組差異。

  • 阿茲海默症與非語言型額顳葉失智者最明顯，且語音年齡差愈大通常認知表現愈差；教育、經濟、糧食不安全與就醫可近性較差者也偏高。

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