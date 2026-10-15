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身高縮水4公分恐是骨鬆警訊 醫破迷思：大骨湯補鈣效果有限

記者張策／新北15日電
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醫師提醒，骨質疏鬆初期幾乎沒有症狀，若身高比年輕時矮超過4公分，或出現駝背、下背...
醫師提醒，骨質疏鬆初期幾乎沒有症狀，若身高比年輕時矮超過4公分，或出現駝背、下背痛，都應提高警覺，及早接受骨密度檢查；示意圖。(圖／AI生成)

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒骨質疏鬆常無明顯症狀，若身高縮水、駝背或下背痛應盡快檢查；治療後仍需持續管理，補鈣也不宜迷信大骨湯。

腰痠背痛以為只是年紀大、骨折開完刀就沒事，甚至認為多喝大骨湯就能補鈣，這些常見觀念可能讓民眾忽略骨質疏鬆風險。骨科醫師提醒，骨質疏鬆初期幾乎沒有症狀，若身高比年輕時矮超過4公分，或出現駝背、下背痛，都應提高警覺，及早接受骨密度檢查。

台灣恩主公醫院院長楊純豪表示，醫院每年固定舉辦骨鬆衛教活動，希望民眾在骨折發生前就能獲得正確知識與及時介入。院方也整合骨科、復健科及營養科等跨領域專業，提供骨質疏鬆與骨折患者從診斷、治療到後續追蹤的照護。

骨科醫師彭以昂指出，骨質疏鬆最危險的地方，在於骨質流失過程往往沒有明顯症狀，許多人直到骨折才發現問題。他提醒，駝背、身高變矮及下背痛是容易被忽略的警訊，若目前身高比年輕時矮超過4公分，或後腦勺靠牆時距離牆面超過3公分，都可能與脊椎壓迫性骨折有關，「很多人以為這是正常老化，但其實是骨頭在求救」。

彭以昂表示，骨折後接受手術也不代表治療結束，骨折可能反映骨骼已經脆弱，若未持續治療骨質疏鬆，未來仍有再次骨折的風險。目前骨鬆藥物主要分為抑制骨質流失及促進骨質生成兩類，醫師會依骨密度、骨折風險及健康狀況評估治療方式，患者也不應自行停藥，若須拔牙、植牙等侵入性牙科處置，應事先告知相關醫師。

除了治療，如何正確補鈣也是民眾常見疑問。恩主公醫院營養師林美怡以食物比喻骨質變化，正常骨質如同緻密的山東大饅頭，骨質逐漸流失後，孔洞變大如法國麵包，嚴重骨鬆時則像油條般脆弱。她形容，骨頭就像一台「鈣質ATM」，長期攝取不足，身體便會動用骨骼中的鈣質，久而久之影響骨骼健康。

林美怡指出，不少人認為喝大骨湯就能補鈣，但大骨湯鈣含量遠不及乳製品、豆製品及深綠色蔬菜，不適合作為主要補鈣來源。成人每日建議攝取約1000毫克鈣質，可優先從日常飲食補足，例如每天飲用約480毫升牛奶，可攝取約500毫克鈣質，不足部分再依需求評估是否補充鈣片。

她也提醒，鈣片並非吃越多越好，單次補充約500毫克或以下較有利於吸收，若有較高補充需求，可分次攝取，並注意維生素D等營養素是否充足。高草酸食物、過多鹽分及碳酸飲料也可能影響鈣質利用或流失，重點仍是維持均衡飲食。

此外，骨質疏鬆與肌少症往往相互影響，肌肉量不足也會提高跌倒及骨折風險。林美怡表示，民眾可利用雙手食指與拇指環繞小腿最粗處初步觀察，若仍有明顯空隙，應留意肌肉量不足的可能；男性小腿圍低於34公分、女性低於33公分，也可作為進一步接受肌少症評估的參考。

彭以昂提醒，50歲以上、曾有骨折病史、家族有髖部骨折史、體重過輕、長期使用類固醇及停經後女性，都是需要留意骨質健康的族群。除了補充鈣質與蛋白質，平時也應透過適當運動維持肌力及平衡感，並改善居家照明、浴室防滑及扶手設施，降低跌倒風險。

精華 FAQ

  • 若目前身高比年輕時矮超過4公分，或後腦勺靠牆時距離牆面超過3公分，就可能與骨質疏鬆或脊椎壓迫性骨折有關，應盡快做骨密度檢查。

  • 因為骨折往往代表骨骼已經脆弱，手術只處理骨折本身，若不持續治療骨質疏鬆，未來仍可能再次骨折，且用藥也不宜自行停掉。

  • 成人每日約需1000毫克鈣，應優先從牛奶、豆製品、深綠色蔬菜補足；大骨湯鈣含量有限，鈣片一次以500毫克以下較利吸收，並搭配維生素D。

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