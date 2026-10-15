整理包／蔣萬安拋遷松山機場 民進黨吵翻天 到底誰昨是今非

台北市長蔣萬安8日辦市政願景發表會，宣布規畫松山機場遷移，釋出300公頃用地做AI園區、住宅及公園。（記者曾學仁／攝影）

台北松山機場前身為日治時期的「臺北飛行場」，中華民國政府接管後於1950年成立「台北航空站」，成為台灣第一個民航空運樞紐。台北市長蔣萬安 10月8日宣布規畫遷移松山機場，把機場與周邊300公頃土地改建為「台北AI園區」，市府推估可創造台幣12兆元（約3708億美元）產值、6.5萬個就業機會。

這是民進黨 主張約30年的老議題，這次由藍營現任市長提出，打亂了選前攻防。中央部會與軍方直指北市府事前沒有溝通，國防部長顧立雄在10月14日的立法院質詢中，被立委翻出自己12年前的遷建政見，他只回一句「我現在是國防部長」。距離地方選舉約50天，松機案能否落地，關鍵不在藍圖，而在中央是否配合。

提案內容：300公頃怎麼用

台北市府規畫把300公頃分成100公頃AI產業聚落、90公頃住宅與公共設施、110公頃中央綠地公園（約大安森林公園的4倍）。同時打開受航高限制的570公頃都更地區，預計為台北增加約15萬戶居住空間。

台北市府推估園區可帶來12兆元產值、6.5萬名就業人口，加上3.5萬名住宅人口，形成至少10萬人的生活聚落。松機運量將由桃園機場第三航廈（2027年啟用）與第三跑道（2033年完工）承接，市府估計，台北到桃機只需36分鐘。

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為何現在提：輝達、土地與選戰

蔣萬安說，Nvidia輝達（另稱英偉達）落腳北士科後，北市已找不到超過1公頃的產業用地，北士科、內湖、南港都快滿了，並轉述黃仁勳曾說北士科土地對輝達未來發展不夠。

時間點也有政治味。聯合報系的評論把這招形容為「以綠矛攻綠盾」：陳水扁任台北市長時成立遷建小組，後來李應元、謝長廷、姚文智、吳怡農等民進黨人都提過遷建，蔣萬安這次是拿民進黨的老主張加上AI願景，把球丟給中央。

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台北市長蔣萬安拋出松山機場遷建構想，綠營似乎一時難以反應。（本報資料照片）

歷任台北市長候選人主張 與顧立雄回應

10月14日立院外交及國防委員會專案報告時，國民黨立委羅智強引述顧立雄2014年爭取民進黨台北市長提名時的政見，內容是松機造成北市限建與噪音、桃機捷運通車後已無必要。顧立雄承認松機造成地區發展限制，存廢可討論，但「我現在是國防部長」，軍事任務與防衛韌性優先。

支持：桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、苗栗縣長鍾東錦。新北市長侯友宜則提醒須顧及離島與花東。

民進黨：沈伯洋說，後送、離島、國防三件事能解決才值得考慮，並批選前50天提出太倉促。

反對與疑慮：和碩董事長童子賢反對；學者擔心機種混合與醫療後送問題。

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後續看點：中央怎麼接，桃機接不接得住

10月15日蔣萬安列席行政院會，當面向閣揆卓榮泰說明，桃園市長張善政也列席力挺，但行政院尚未正式回應。真正的難題是桃機：立委洪孟楷說交通部稱運量移轉「技術上絕對可行」，交通部次長林國顯卻在立院強調桃機以國際線為主，若北部沒有松機落點，國內班機恐只剩台中以南可降；桃機公司也說第三航廈沒有納入其他機場運能。

時間與選戰同樣緊迫。蔣萬安的目標是2033年遷移完成，約8年，不是任內能完成的工程；TVBS最新民調顯示蔣萬安49%、沈伯洋41%，差距從5月下旬的28點縮到8點，首場辯論可能在10月31日登場。松機搬不搬，取決於軍方、離島後送和桃機容量這三題，能否在選前交出答案，否則這又會是一句喊了30年的口號。

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