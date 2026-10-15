整理包／13歲金主愛接班訊號升高？揭開北韓小公主神祕面紗

2026年2月28日，北韓領導人金正恩的女兒金主愛在射擊場試射狙擊步槍。（路透／朝中社）

外界最早知道金主愛(Kim Ju Ae)這個名字，並不是來自北韓官方。2013年，退役的美國職籃球星羅德曼(Dennis Rodman)訪問北韓後，接受衛報訪問，說自己抱過金正恩(Kim Jong Un)的嬰兒女兒「主愛」，外界這才第一次得知這個孩子的存在。

2022年11月19日，一名身穿白色羽絨外套、束著長髮的女孩，手牽著北韓領導人金正恩走在巨型飛彈前方——那是年僅9歲的金主愛第一次在國家宣傳中亮相。金主愛身上圍繞著無數謎團，外界得不到答案，只能從她的服裝造型、合影站位到出席任務，一步步推測這場北韓祕而不宣的接班大戲。

名字未獲官媒確認 她究竟是誰？

關於這位北韓少女，外界能確認的其實很有限。

目前的報導中，她沒有已知的官方頭銜，截至2026年2月，北韓官媒也仍未報導她的名字，只以「親愛的子女」等稱呼帶過。2026年2月，南韓政府獲得情報，指她可能叫「金主海」(Kim Joo-hae)。她的年齡同樣成謎，各報導多寫她約13歲。

家庭方面，外界普遍認為她是金正恩三名子女中的第二個，但子女人數與長幼順序從未獲官方證實，她是唯一獲北韓官方確認存在的孩子。南韓國家情報院(NIS)說，據信她有一個性別不明的年幼手足，目前仍在查證她是否有哥哥，不過認為即使有，也不太可能成為接班人。

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手握狙擊槍、駕駛戰車 13歲少女不一樣

南韓國情院9月30日向國會報告，金主愛2026年公開亮相已達30次，創下歷來最高頻率。她過去的活動集中在軍事領域，近期已擴展到民生、政治與外交。

2月底黨代會閉幕後，北韓官媒罕見公開一張她瞄準新型狙擊步槍的畫面。3月，有照片顯示她駕駛新型主力戰車；6月，她出席5000噸級新型驅逐艦「姜健號」試航。韓戰停戰73周年，她首度陪同父親出席停戰周年紀念活動、參拜烈士陵園。10月初，金正恩視察一枚據稱運用人工智慧調整飛行軌跡的飛彈試射，她與母親李雪主(Ri Sol Ju)陪同在側。

2026年3月19日，北韓領導人金正恩及其女兒金主愛在北韓平壤一處訓練基地乘坐坦克車。（路透／朝中社）

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從羽絨外套到高級套裝 她的形象轉變

2022年亮相時，金主愛身穿白色羽絨外套，此後她的穿著愈來愈正式，衣櫥裡出現了帶毛領的定製皮大衣和兩件套的設計師套裝。紐約時報指出，隨著母親李雪主逐漸淡出公眾視野，她開始承襲母親的時尚品味，連鼓掌動作、梳高的髮型，看起來都和兩年前不同。

BBC引述世宗研究所副所長鄭成長(Cheong Seong-chang)說，她年紀尚小，可能被視為未來領導者的弱點，政權讓她穿上與母親相似的正式服裝，是為了掩飾年少、塑造成熟形象，而穿著高檔皮衣則是一種炫耀身分的方式。BBC也指出，2023年北韓官媒發布的影片中，她身穿一件價值1900美元的迪奧黑色羽絨夾克，這與北韓2020年立法禁止民眾接觸境外文化的管控形成鮮明對比。

2026年的金主愛。左起7月26日金主愛前往大城山革命烈士陵園；6月24日出席元山葛麻海岸旅遊區竣工儀式；2月16日出席平壤華城區第四期住宅區竣工儀式；1月1日，與父母至平壤錦繡山太陽宮慶祝新年。（路透／朝中社）

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從父親身後走向畫面中央 官媒鏡頭藏訊息

在北韓官媒的鏡頭裡，金主愛的位置一路從後排往中央移動。2023年2月的閱兵，她與母親李雪主還在金正恩後方；同年9月建國75周年閱兵，她已坐到父親的右手邊，人民軍元帥朴正天(Pak Jong Chon)更單膝跪地與她說話。2023年11月，官媒發布一張她位居畫面中心、金正恩退居背景的照片，紐約時報引述分析人士說，金正恩此前從未處於次要位置，這樣的照片若未經他批准，不可能發布。

2026年1月1日，金正恩攜家人參謁錦繡山太陽宮，朝中社報導未提及妻女，照片卻顯示金主愛站在第一排中央。南韓國情院指出，北韓自2025年底起，開始凸顯她在禮賓序列中位居第二。

稱謂也跟著變化。2024年3月，朝中社報導父女視察溫室與軍事演練時，以複數的「偉大的領導人們」稱呼金正恩與金主愛，韓聯社指這是官媒首度以「領導」一詞形容她。

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南韓國情院：她已進入內定接班人階段

外界稱金主愛為接班人，最主要的依據是南韓國情院的評估，而且措辭一路升高。2026年2月12日，國情院向國會表示，過去對她使用的是「接班人培訓」的說法，這次罕見改稱「接班內定階段」，理由包括她出席重要活動、參謁太陽宮，以及已捕捉到她對部分國家政策表達意見的跡象。4月，國情院長李鍾奭說，這項判斷並非只憑跡象，而是依據可信情報；9月1日，國情院進一步說她「實際上已進入內定接班人的階段」，並認為頻繁曝光可能是為了讓北韓居民將她視為領導人。

至於金正恩為何這麼早布局、大力讓女兒曝光，金融時報引述專家分析，與他自己的接班經驗有關。2008年父親金正日(Kim Il Sung)中風後，他只有短短三年時間受訓並建立人脈，最終靠「恐怖統治」才鞏固權力。

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北韓官方從未背書 金主愛的未解之謎

不過，這些推論都還沒有北韓官方背書。截至目前的報導，北韓官方並未公布金主愛的任何職位。2月黨代會後，官媒報導金與正(Kim Yo Jong)晉升「黨中央委員會部長」也未提及她。朝鮮日報2月引述高層情報稱，金主愛疑已被任命為飛彈總局局長，名義上的局長仍是張昌河，她會聽取將領彙報並下達指令的說法也未獲證實。

南韓慶南大學教授李宇英(Lee Woo-young)認為，若要有更明確的訊號，她應該先獲得正式職位；華府智庫戰略暨國際研究中心研究員車維德指出，金正恩一旦正式宣布接班人，自己就會立刻變成跛腳鴨，所以外界難以等到明確答案。

但南韓統一部有不同解讀，北韓頻繁刻畫她的形象，是側重展示「社會主義大家庭」的家庭形象。

2025年4月26日，金正恩與金主愛出席在南浦舉行的多用途驅逐艦下水儀式，父女兩人正在對話。（路透／朝中社）

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