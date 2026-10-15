整理包／13歲金主愛接班訊號升高？揭開北韓小公主神祕面紗
外界最早知道金主愛(Kim Ju Ae)這個名字，並不是來自北韓官方。2013年，退役的美國職籃球星羅德曼(Dennis Rodman)訪問北韓後，接受衛報訪問，說自己抱過金正恩(Kim Jong Un)的嬰兒女兒「主愛」，外界這才第一次得知這個孩子的存在。
2022年11月19日，一名身穿白色羽絨外套、束著長髮的女孩，手牽著北韓領導人金正恩走在巨型飛彈前方——那是年僅9歲的金主愛第一次在國家宣傳中亮相。金主愛身上圍繞著無數謎團，外界得不到答案，只能從她的服裝造型、合影站位到出席任務，一步步推測這場北韓祕而不宣的接班大戲。
名字未獲官媒確認 她究竟是誰？
關於這位北韓少女，外界能確認的其實很有限。
目前的報導中，她沒有已知的官方頭銜，截至2026年2月，北韓官媒也仍未報導她的名字，只以「親愛的子女」等稱呼帶過。2026年2月，南韓政府獲得情報，指她可能叫「金主海」(Kim Joo-hae)。她的年齡同樣成謎，各報導多寫她約13歲。
家庭方面，外界普遍認為她是金正恩三名子女中的第二個，但子女人數與長幼順序從未獲官方證實，她是唯一獲北韓官方確認存在的孩子。南韓國家情報院(NIS)說，據信她有一個性別不明的年幼手足，目前仍在查證她是否有哥哥，不過認為即使有，也不太可能成為接班人。
手握狙擊槍、駕駛戰車 13歲少女不一樣
南韓國情院9月30日向國會報告，金主愛2026年公開亮相已達30次，創下歷來最高頻率。她過去的活動集中在軍事領域，近期已擴展到民生、政治與外交。
2月底黨代會閉幕後，北韓官媒罕見公開一張她瞄準新型狙擊步槍的畫面。3月，有照片顯示她駕駛新型主力戰車；6月，她出席5000噸級新型驅逐艦「姜健號」試航。韓戰停戰73周年，她首度陪同父親出席停戰周年紀念活動、參拜烈士陵園。10月初，金正恩視察一枚據稱運用人工智慧調整飛行軌跡的飛彈試射，她與母親李雪主(Ri Sol Ju)陪同在側。
從羽絨外套到高級套裝 她的形象轉變
2022年亮相時，金主愛身穿白色羽絨外套，此後她的穿著愈來愈正式，衣櫥裡出現了帶毛領的定製皮大衣和兩件套的設計師套裝。紐約時報指出，隨著母親李雪主逐漸淡出公眾視野，她開始承襲母親的時尚品味，連鼓掌動作、梳高的髮型，看起來都和兩年前不同。
BBC引述世宗研究所副所長鄭成長(Cheong Seong-chang)說，她年紀尚小，可能被視為未來領導者的弱點，政權讓她穿上與母親相似的正式服裝，是為了掩飾年少、塑造成熟形象，而穿著高檔皮衣則是一種炫耀身分的方式。BBC也指出，2023年北韓官媒發布的影片中，她身穿一件價值1900美元的迪奧黑色羽絨夾克，這與北韓2020年立法禁止民眾接觸境外文化的管控形成鮮明對比。
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從父親身後走向畫面中央 官媒鏡頭藏訊息
在北韓官媒的鏡頭裡，金主愛的位置一路從後排往中央移動。2023年2月的閱兵，她與母親李雪主還在金正恩後方；同年9月建國75周年閱兵，她已坐到父親的右手邊，人民軍元帥朴正天(Pak Jong Chon)更單膝跪地與她說話。2023年11月，官媒發布一張她位居畫面中心、金正恩退居背景的照片，紐約時報引述分析人士說，金正恩此前從未處於次要位置，這樣的照片若未經他批准，不可能發布。
2026年1月1日，金正恩攜家人參謁錦繡山太陽宮，朝中社報導未提及妻女，照片卻顯示金主愛站在第一排中央。南韓國情院指出，北韓自2025年底起，開始凸顯她在禮賓序列中位居第二。
稱謂也跟著變化。2024年3月，朝中社報導父女視察溫室與軍事演練時，以複數的「偉大的領導人們」稱呼金正恩與金主愛，韓聯社指這是官媒首度以「領導」一詞形容她。
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南韓國情院：她已進入內定接班人階段
外界稱金主愛為接班人，最主要的依據是南韓國情院的評估，而且措辭一路升高。2026年2月12日，國情院向國會表示，過去對她使用的是「接班人培訓」的說法，這次罕見改稱「接班內定階段」，理由包括她出席重要活動、參謁太陽宮，以及已捕捉到她對部分國家政策表達意見的跡象。4月，國情院長李鍾奭說，這項判斷並非只憑跡象，而是依據可信情報；9月1日，國情院進一步說她「實際上已進入內定接班人的階段」，並認為頻繁曝光可能是為了讓北韓居民將她視為領導人。
至於金正恩為何這麼早布局、大力讓女兒曝光，金融時報引述專家分析，與他自己的接班經驗有關。2008年父親金正日(Kim Il Sung)中風後，他只有短短三年時間受訓並建立人脈，最終靠「恐怖統治」才鞏固權力。
北韓官方從未背書 金主愛的未解之謎
不過，這些推論都還沒有北韓官方背書。截至目前的報導，北韓官方並未公布金主愛的任何職位。2月黨代會後，官媒報導金與正(Kim Yo Jong)晉升「黨中央委員會部長」也未提及她。朝鮮日報2月引述高層情報稱，金主愛疑已被任命為飛彈總局局長，名義上的局長仍是張昌河，她會聽取將領彙報並下達指令的說法也未獲證實。
南韓慶南大學教授李宇英(Lee Woo-young)認為，若要有更明確的訊號，她應該先獲得正式職位；華府智庫戰略暨國際研究中心研究員車維德指出，金正恩一旦正式宣布接班人，自己就會立刻變成跛腳鴨，所以外界難以等到明確答案。
但南韓統一部有不同解讀，北韓頻繁刻畫她的形象，是側重展示「社會主義大家庭」的家庭形象。
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