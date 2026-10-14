豬排怎麼煎才不乾柴？下鍋前加這一味 鮮嫩多汁更好吃

用檸檬汁快速醃豬排能改變豬肉表面的蛋白質和結締組織，讓表面肉質變得更軟嫩，煮出來的豬排更好吃。肉排示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ Vladimír Sládek）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 檸檬汁等酸性醃料可讓豬排表面蛋白質變性。

檸檬汁等酸性醃料可讓豬排表面蛋白質變性。 重點二： 快速醃漬後立刻下鍋，較能保住豬排水分。

快速醃漬後立刻下鍋，較能保住豬排水分。 重點三：酸過多或醃太久，反而會讓肉質乾柴軟爛。

軟嫩又多汁的豬排人人愛吃，想做出這樣的豬排，有網友建議可以先用檸檬汁醃製，檸檬汁的酸性物質能改變豬肉表面的蛋白質 和結締組織，讓外層肉質更加軟嫩，還能刺激食用者的唾液分泌，進而提升品嘗時的體驗感受。

Food Republic報導，和50年前相比，現在的豬肉更精瘦，某些部位如豬里脊肉含有的脂肪量甚至比去皮去骨的雞胸肉更少，這是為了迎合消費者對低脂蛋白質來源的需求，這代表豬肉不再像過去的豬肉那樣充滿油花，讓煮出來的豬排口感乾柴難嚼，有網友說檸檬汁可以解決這個問題。

v v v v v Mobile_ROS_Box_01 (UDN code)正式上線請刪除此行

檸檬汁可以在兩方面影響豬排的風味和是否多汁。若沒有加檸檬汁，豬肉的肌肉蛋白質會變緊並將水分擠出，但若以檸檬汁這樣的酸性物質快速醃一下豬排表面，可以改變表面的蛋白質和結締組織，讓表面肉質變得軟嫩。此外，酸性食物還能激發唾液分泌，進而提升食用體驗。

不是只有檸檬汁可以醃豬排，萊姆和其他柑橘類水果都有檸檬酸，醋則是有醋酸，優格有乳酸，這些都能影響肉類維持水分的能力，但優格特別受推崇，因為它能使肉質鮮嫩，而且不會像強酸那樣帶來過於刺激的口感，所以是印度料理中的經典醃料。

酸不只是能使豬排多汁，也能讓豬排軟嫩，上述的所有酸都能讓蛋白質變性（denature）及改變肌肉組織的結構，達到更嫩的效果。酸性醃料還能影響結締組織，因此也可以用於豬肉其他部位，或像羊肉和牛小排這樣的肉類，不過較硬的部位通常需要更長的烹飪時間才能變得軟嫩。

然而，如果酸的濃度過高或醃製時間過長，也會產生相反的效果，使豬排變得乾柴或軟爛。這就是為什麼這位TikTok用戶在醃料中添加了其他配料，並在醃製後儘快烹飪豬排的原因。在醃料中加入油也有助於提升風味和上色。如果您決定使用酸奶，但又不想在豬排上塗抹厚厚的一層，這裡有個小竅門：只需在烹飪前擦掉多餘的酸奶即可。

不過要注意的是，酸若濃度過高或醃製時間太長也可能造成反效果，讓豬排變得乾柴或糊糊爛爛，因此TikTok上有網友快速醃製且醃後立刻烹煮，也有人用優格醃豬排，煮之前擦掉豬排表面多餘的優格，避免煮好的肉變得軟爛。

精華 FAQ Q1：為什麼檸檬汁能讓豬排吃起來更嫩更多汁？ 檸檬汁的酸性可改變豬肉表面的蛋白質與結締組織，讓外層肉質較軟嫩，也能刺激唾液分泌，增加入口時的多汁感與整體風味。

Q2：除了檸檬汁，還有哪些酸性食材適合醃豬排？ 萊姆、其他柑橘類水果、醋與優格都可用來醃豬排；其中優格特別受歡迎，因為酸度較溫和，能讓肉質變嫩，又不易帶來過強刺激感。

Q3：使用酸性醃料時要注意哪些事，避免豬排變差？ 酸的濃度太高或醃太久，可能讓豬排變得乾柴、軟爛，因此最好採短時間醃漬並盡快烹調，加入少量油也有助於風味與上色。

v v v v v Mobile_ROS_Box_02 (UDN code)正式上線請刪除此行