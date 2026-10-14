消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」

南加州一間酒吧因不滿客人小費給太少，將顧客的收據放上網並批評客人，沒想到討拍不成反而被罵到刪文。小費示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dan Smedley）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 加州酒吧不滿客人小費偏少，公開帳單上網公審引發爭議。

加州酒吧不滿客人小費偏少，公開帳單上網公審引發爭議。 重點二： 店家諷刺四位年輕人消費400元卻只給25元小費，被網友痛批。

店家諷刺四位年輕人消費400元卻只給25元小費，被網友痛批。 重點三：輿論認為業者若嫌小費不足，應改善薪資或乾脆關門。

加州 一間酒吧因不滿顧客小費 給太少，將帳單發到網路公審客人，不料此舉不但沒有博得同情，反而引發網友怒火，不少憤怒的網友湧入貼文批評酒吧，認為若店家付不起員工的工資就應關門大吉，更有人號召抵制，排山倒海的批評讓店家幾小時後火速刪文，但止不住網友的抨擊。

紐約郵報（New York Post）報導，位於南加州橙縣的酒吧The Salty Dawg Tavern日前在Instagram上上傳一張客人的收據，消費總金額為400.24元，客人給了25元小費。

酒吧在照片上寫道，「給那四位在店裡坐了好幾小時的年輕人，消費了400元像個富豪，結果小費給得彷彿他們在分著吃快樂兒童餐」。

店家上傳的收據顯示客人的消費金額為375.24元，客人付了25元小費，但若依照大眾習慣性給20%小費計算，小費金額約為75元。

店家在網路公審客人的行為不但沒有博得同情，反而招來大批網友抨擊。有網友在Reddit貼出店家的貼文，該貼文引發網友熱議，獲得約1.1萬個讚，累積784則留言。

在Reddit貼文的網友說，店家貼出這張照片真是荒謬至極，他們應該為顧客在他們店裡消費而高興才對。如果付不起足夠的員工薪水，那可以直接關門了。

一名網友說，一家店說出這種話真的很蠢，竟然因為別人花了400元就這樣公開指責對方。說實話，真的很難相信這種蠢蛋竟然也能當老闆做生意。

網路上排山倒海的抨擊讓酒吧在貼出照片後六小時火速刪文，但貼文已被轉傳，網友持續批評酒吧的行為反映他們認為得到更多小費是理所當然的，這種心態令人震驚，更有網友號召抵制該間酒吧。

這起事件讓加州的小費文化成為熱議焦點。在加州，餐廳和酒吧員工享有最低全額最低工資，不能以小費抵薪，也就是雇主不能以小費折抵最低工資，需支付全額的法定最低工資，小費算額外收入。

雖然加州並非唯一禁用小費抵薪的州，但加州人最近被評為最小氣的給小費者。

在餐飲科技公司Toast一份針對全國給小費習慣的研究中，加州排名墊底，他們的習慣遠低於大多數美國人習慣支付的20%小費。數據顯示，加州人平均每筆交易支付17.1%的小費，坐著用餐的正式餐廳平均支付17.6%的小費，櫃台服務式餐廳則為14.8%。