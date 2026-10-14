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感恩節旅遊超值規劃 好市多三套裝方案值得考慮

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若想在感恩節假期前後出遊但沒時間規劃，不妨考慮好市多旅遊適合家庭的三個套裝方案，...
若想在感恩節假期前後出遊但沒時間規劃，不妨考慮好市多旅遊適合家庭的三個套裝方案，都是熱門的旅遊景點。圖為奧蘭多環球影城。（取材自pexels.com@Zeca Souza）

AI摘要

文章摘要整理：

文章介紹好市多旅遊在感恩節前後推出的3套家庭度假方案，涵蓋郵輪、親子度假村與主題樂園，並以禮物卡、門票及交通等加值優惠吸引旅客。

好市多旅遊（Costco Travel）以超值的價格和豐富的加價優惠著稱，假期季節即將來臨，若想出遊但沒有頭緒，不妨參考好市多旅遊的套裝方案，一次就能訂好所有需要的服務包括機票、飯店、交通和活動。MoneyLion報導，無論是想在假期來臨前放鬆，還是想等到感恩節後出遊，好市多旅遊有三個適合家庭預定訂的度假套餐。

1. 皇家加勒比郵輪套裝行程（Royal Caribbean Cruise Package）

皇家加勒比郵輪的郵輪「海洋贊禮號」（Ovation of the Seas）四晚行程從洛杉磯出發，將航至卡塔利娜島（Santa Catalina）和恩森納達（Encinada），11月整月都有出發日期可以選，可以選擇在感恩節前或後出發，在享用火雞大餐和布置聖誕樹之餘放鬆身心。

無窗的內艙房一人價格從228元起，價格與直接和皇家加勒比預訂相近，但若透過好市多旅遊預訂，將獲得好市多數位禮物卡（Digital Costco Shop Card）。

船上適合各年齡層的娛樂活動種類多樣，因此無論大人小孩都能玩得很盡興，從泳池、按摩浴缸到碰碰車和海上室內跳傘模擬器（RipCord by iFLY），每個人都能找到自己喜歡玩的設施，如果想放鬆，船上也有紙牌室、電影院和藝廊。

2. 蓋洛德太平洋度假村及會議中心套裝行程（Gaylord Pacific Resort & Convention Center Package）

蓋洛德太平洋度假村及會議中心很適合親子，是好市多旅遊新推出的套裝方案。度假村位於加州丘拉維斯塔（Chula Vista），好市多的套裝行程包含每天75元的消費額度。該方案還包含每天必須付的費用，涵蓋每天最多四名房客的水上樂園入場券、兩小時的單車租借和兩名房客的每日瑜珈與訓練營課程。

凡購買此套裝行程，即享精選航班且無須加收費用，若須更改航班時間或升級頭等艙，總費用將增加，套裝方案還包含一輛全尺寸車款，方便遊覽城市並盡情享受度假村提供的所有設施。

MoneyLion試算費用，包含兩位成人加上兩位都不到10歲孩子的四口之家，從紐約市飛到聖地牙哥，購買該套裝方案三晚的行程，透過好市多旅遊購買的總價約為3600元，並包含租用全尺寸車款的費用，若在其他網站預訂，總費用約為5300元，還不包含全尺寸車款的租車費用。

3. 奧蘭多環球影城度假村套裝方案（Universal Orlando Resort）

如果想去主題樂園，可以考慮好市多旅遊的套裝行程，奧蘭多環球影城度假村套裝方案包含專屬主題樂園福利，例如度假村門票、提前入園和好市多數位禮物卡等，還能入住無盡夏日度假村—衝浪旅館及套房（Universal Endless Summer Resort - Surfside Inn and Suites），也可以選其他飯店，加價最低只要25.57元。

套裝方案還包含佛羅里達環球影城、環球冒險島樂園（Islands of Adventure）及環球史詩宇宙的門票，也可以加價購買華特迪士尼世界度假區的門票，套裝方案並未包含租車，但有從飯店到度假村的交通費用。

若以一家四口從紐約飛到奧蘭多計算，該方案總價才略高於5千元，在其他網站要購買相同內容的方案，機票和飯店大約3千元，主題樂園門票約1200元，但沒有透過好市多旅遊購買的額外福利。

精華 FAQ

  • 3種方案分別是皇家加勒比郵輪、蓋洛德太平洋度假村，以及奧蘭多環球影城套裝；內容涵蓋郵輪娛樂、親子設施、主題樂園門票與住宿，且多附加禮物卡或交通福利。

  • 因為11月整月都有出發日期，可安排在感恩節前後放鬆；內艙房每人228元起，還能拿到好市多數位禮物卡，且船上有各年齡層都能參與的娛樂設施。

  • 蓋洛德太平洋度假村方案最明顯，四口之家3晚約3600元，已含租車；若在其他網站預訂約5300元且不含車費，顯示透過好市多旅遊能省下不少成本。

感恩節 好市多

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