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股市投資「賺夠了」提早退休 57歲男才過2年就慌了：想回去上班

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專家建議，規劃FIRE時絕不能只看資產總額或預估的投資報酬率，應該建立穩健的「生...
專家建議，規劃FIRE時絕不能只看資產總額或預估的投資報酬率，應該建立穩健的「生涯現金流量表」，並透過兼職貼補家用，減輕生活負擔。示意圖，非新聞當事者。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

日本一名57歲男子因股票增值提早退休，卻在生活費上升與老家高額修繕後財務吃緊，專家提醒FIRE不能只看報酬率，還要納入通膨、醫療與房屋風險。

由於近幾年股市大漲，長期持有的股票大幅增值，不少人開始積極考慮FIRE（財務獨立、提早退休）。然而，若貿然離職，可能因物價上漲與意外支出而導致資產縮水。日本媒體「THE GOLD 60」分享了一名57歲男性在提早退休後，因修繕繼承的老家而面臨鉅額開銷的案例，理財規劃顧問松田聰子據此剖析提早退休前應考量的重點。

根據報導內容，兩年前，小松英俊（化名，57歲）先生從他工作了30多年的公司退休，當時他55歲。小松單身，沒有子女。生活節儉，持續將薪水投入儲蓄和投資。受惠於近幾年股價上漲，其金融資產已成長至約6,000萬日圓（約378,000美元）。

小松以當時每月生活費20萬日圓（約1,260美元）為基準，認為只要維持年化報酬率4%的水準，就能在不減少本金的情況下支應生活，毅然決定告別高壓的上班族生活。孰料僅僅過了兩年，現年57歲的他雖然如預期取得平均4%的投資收益，卻因財務困境陷入焦慮，甚至後悔提早退休，想重返職場。

導致退休計畫崩盤的關鍵，在於當初設定的退休計畫沒有預留因應風險的財務空間。小松離職後物價持續上漲，每個月的生活費突破20萬日圓。緊接著又遇到老家因連續大雨漏水，需花800萬日圓（約5萬美元）以上的費用修繕屋頂、外牆及衛浴管線等。日常花費加上突發的大額開銷，致使金融資產快速縮水，使得小松開始擔心「要是生了大病該怎麼辦？如果這棟房子未來又得花幾百萬修繕呢？如果再活30年，錢真的夠用嗎？」甚至萌生重回職場的念頭。

關於小松的處境，理財規劃顧問松田聰子指出，許多人在規劃FIRE時容易陷入「三大誤區」：

1.物價上漲與市場起伏：通膨會持續侵蝕資產購買力，且「年化報酬率4%」不等於「每年穩定提領4%利潤」，若在市場大跌時被迫變現用以支應生活，將加速資產縮水。

2.年齡增長帶來的醫療自費支出：隨著年齡增長，就醫與住院機率增加，即使有健保，自費病房差額及往來看診的交通費都是一筆負擔，且健康惡化也會阻礙日後再就業的可能性。

3.自有住宅並非零居住成本：隨房產年分老化，容易面臨多處修繕的高額開銷。

松田建議，規劃FIRE時絕不能只看資產總額或預估的投資報酬率，而應建立一直到65歲、70歲乃至90歲的「生涯現金流量表」，獨立規劃稅金、醫療、修繕及行情下跌時的金緊急預備金。此外，無須將「完全不工作」設為絕對目標，若能採取兼職模式貼補家用，不僅能大幅減輕動用本金的壓力，更能保留未來隨時重回就業市場的彈性和底氣。

精華 FAQ

  • 他原本以為6000萬日圓資產搭配4%報酬率足以支應生活，但退休後物價上漲、每月開銷增加，加上老家修繕費高達800萬日圓，讓資產快速縮水並產生不安。

  • 主要是3項：通膨與市場波動會侵蝕購買力，年紀增長後醫療自費支出可能增加，自有住宅也會隨時間老化而出現大額修繕費，這些都會影響退休現金流。

  • 建議不要只看資產總額或預估報酬率，而要做出一路到65歲、70歲甚至90歲的現金流表，同時預留稅金、醫療、修繕與緊急預備金，必要時保留兼職空間。

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