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1968年迪士尼樂園老照片藏神祕男子「T恤短褲、戴墨鏡」 網驚：時間旅行者？

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一名女子在TikTok上分享1968年迪士尼樂園的舊照片，照片中一位男子的穿著引...
一名女子在TikTok上分享1968年迪士尼樂園的舊照片，照片中一位男子的穿著引發熱烈討論。示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Gela delrose）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：女子翻出祖父1968年迪士尼照片，發現神祕男子穿著十分現代。
  • 重點二：男子身穿T恤短褲、戴墨鏡與斜背包，引發網友熱議與時間旅行猜測。
  • 重點三：老照片與後續分享影片爆紅，勾起許多人對迪士尼歷史的懷舊情感。

一名女子瀏覽祖父1968年到加州迪士尼樂園遊玩的照片時，其中一張照片吸引了她的注意，在紐奧良廣場（New Orleans Square）的人群中，一位男子的穿著和髮型似乎更像現代人。女子將照片發到社群媒體上，貼文迅速爆紅，網友們熱烈討論和分析男子戴的太陽眼鏡與服飾，也有許多人透過照片懷念美好時光。

@cricketbbyweave Disney in the 1960’s (maybe 1965??) found a time traveler in my grandpas film. ALSO Ray-Ban was created in 1936 so don’t listen to me.😅 #timetraveler #film #canon #disneyland #1960s ♬ original sound - Josie Weaver

▲ 影片來源：TikTok＠Josie Weaver（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Travel + Leisure報導，維佛（Josie Weaver）在一則TikTok短片中，分享她的祖父在1968年到加州迪士尼樂園旅遊拍下的照片，她指著照片中一名男子表示，這個人看起來像是時間旅行者，外觀看上去完全不像60年代的人，和周圍格格不入。這名男子並沒有穿著60年代的典型服裝，而是身穿深藍色T恤、灰色短褲，並背著斜背包、帶著太陽眼鏡，髮型也很符合當今風格。貼文已經吸引超過300萬次觀看。

維佛說，最引人注目的是男子戴的雷朋（Ray-Ban）太陽眼鏡，但有網友表示，這無法證明什麼，根據官網資料，雷朋公司創立於1930年代，到了1950年代，該品牌的太陽眼鏡已成為日常時尚的標配。但也有網友表示，該男子的衣服很時髦，看起來像是成立於2015年的服裝品牌Vuori的T恤。另有網友說，男子可能是歐洲來的遊客，因為當時歐洲流行不同的穿搭風格。一位網友說，這位神祕男子的包包裡很可能有一台iPad。

大部分留言則表示，覺得加州迪士尼樂園的歷史照片很棒，而維佛在另一條短片中分享更多祖父的照片，也吸引超過100萬次觀看，照片中拍攝了當時的「小小世界」（It's a Small World）、「邊域世界」（Frontierland）與1967年開幕的「加勒比海盜」（Pirates of the Caribbean）設施。

維佛說，她前往俄亥俄州阿凱納姆（Arcanum）的祖父母家吃午餐時，84歲的祖父向她展示一台1963年購買的佳能相機，因此發現這些照片。她的祖父在1968年到亞利桑那州與加州旅行，期間前往了迪士尼樂園。

雖然照片裡的男子身分成謎，但維佛說，她對貼文引發的熱烈迴響感到驚訝。雖然很多人常說她對事情大驚小怪，甚至連她的祖母都說，這只是些舊照片而已；但她能理解為什麼很多人對這些照片感興趣，人們有時會渴望懷舊，所以她認為，很多人透過這些老照片感到慰藉，是很酷的事情。

精華 FAQ

  • 因為照片中有一名男子的穿著、髮型與配件都很像現代人，和周圍1960年代遊客形成強烈對比，讓不少網友懷疑他像是「時間旅行者」。

  • 他被拍到穿深藍色T恤、灰色短褲，背著斜背包，還戴著太陽眼鏡，髮型也相當俐落，整體風格被認為非常符合當代穿搭。

  • 貼文吸引超過300萬次觀看，後續分享的其他老照片也破百萬觀看，許多留言則聚焦在迪士尼歷史與懷舊感，讓不少人回憶起過去的美好時光。

加州 迪士尼

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