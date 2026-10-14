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主管一句話讓你想整晚？醫：小心「反芻思考」讓身體累不停

記者沈能元／台北即時報導
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一直把不舒服的事拿回來反覆想，叫做「反芻思考」，容易造成壓力荷爾蒙繼續分泌、自律...
一直把不舒服的事拿回來反覆想，叫做「反芻思考」，容易造成壓力荷爾蒙繼續分泌、自律神經警戒，並影響免疫系統，身體一直有很累的感覺。示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師指出，主管或家庭衝突後若一直反覆回想，可能形成反芻思考，讓壓力系統持續運作、睡眠變差與身體發炎，應先從睡眠、運動與放鬆身體著手改善。

現代人工作、生活充滿許多壓力，上班族可能白天被主管講了幾句，晚上洗澡還在想；或跟家人吵完架，躺到床上又把對話重播一遍；明明很累，腦袋卻像開了好幾個視窗，一直關不掉。隔天醒來，肩頸緊、胃口差、心跳快、精神不好，整個人像睡了也沒充到電。

台灣精準預防醫學會理事長張家銘於臉書指出，這種一直把不舒服的事拿回來反覆想，叫做「反芻思考」，這時壓力可能看起來不大，但因為心跳會快一點，血壓可能高一點，壓力荷爾蒙繼續分泌，自律神經也還在警戒，免疫系統可能跟著受到影響，讓身體一直很累。

反芻思考真正麻煩的地方是可能形成一個循環，當心理一直想工作上、生活上不舒服的事情，壓力系統就會持續運作，身體發炎反應延長，感覺更疲累、睡得更差，大腦就更難離開負面思緒，再陷入一直想的重複循環。也就是腦袋沒有下班，身體也很難真正進入修復。

門診常看到，同一件事放在不同人身上，反應差很多。張家銘說，有人睡一晚就恢復，但有人連續三天睡不好、心悸、腸胃不舒服、腦袋停不下來。特別是原有睡眠不足、焦慮、久坐、很少運動、工作壓力大，或身體正處在代謝失衡、發炎較高狀態，反芻容易像擴音器一樣，把原本壓力放大。

這種影響不是只有「比較累」而已。張家銘說，如果身體長時間處在發炎下，可能讓睡眠更差、疲勞感增加、自律神經更難穩定，疼痛與身體不舒服也可能更明顯。長期看，慢性低度發炎又和心血管、代謝、情緒與認知健康都有關。

張家銘指出，一旦反芻思考形成習慣，大腦會自動把注意力拉回那些不舒服的事情。這時，愈叫自己不要想，有時反而愈容易一直想，所以門診裡，不會一開始就要求民眾把想法改掉，反而會先處理比較能改變的背景因素。

首先，維持好的睡眠，因為睡得不好，大腦比較難關掉負面思緒。再來是增加活動量，散步、快走、規律運動，讓壓力後的生理反應比較容易降下來。白天遇到事情後，也可以出去走一圈、洗個澡、把真正需要處理的事情寫成兩三個步驟，先讓身體離開原本的警戒狀態。

如果再往前多看一步，還會關注營養、代謝、自律神經和發炎。張家銘說，想法不容易立刻改，但睡眠穩一點、代謝順一點、自律神經比較能放鬆、發炎背景降低，大腦比較有空間離開原本的反芻循環，且遇到不如意的事情，不要一直逼自己「想開一點」，應先讓身體「鬆下來」，想法才比較有機會跟著改變。

精華 FAQ

  • 反芻思考是把不舒服的事一再拿回來想，像把對話重播。它會讓壓力反應持續、心跳與血壓偏高，身體無法真正進入修復狀態，因此容易越想越累。

  • 除了疲倦，它還可能讓睡眠更差、心悸、腸胃不適、肩頸緊繃，甚至使自律神經更難穩定。若長期處於低度發炎，也可能影響心血管、代謝與情緒健康。

  • 醫師建議先從睡眠、活動量與身體放鬆做起，例如散步、快走、規律運動，或把待辦事項寫成步驟。讓身體先離開警戒狀態，大腦才比較容易停止反覆思考。

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