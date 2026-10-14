婚紗照也用AI生成 中國年輕人「四無婚禮」引發關注

遼寧葫蘆島一對新人婚紗照由人工智慧（AI）生成。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 遼寧新人改用AI生成婚紗照，省去傳統拍攝流程。

遼寧新人改用AI生成婚紗照，省去傳統拍攝流程。 重點二： 寧波95後新人舉辦「四無婚禮」，幾乎取消所有儀式。

寧波95後新人舉辦「四無婚禮」，幾乎取消所有儀式。 重點三：婚宴重點放在餐食與回饋賓客，紅包與菜色都很豐盛。

不辦迎親、不租婚車、不請司儀，甚至連婚紗照都交給AI。近來，年輕人簡化婚禮形式引發關注，遼寧有新人選擇以AI製作婚紗照，省去傳統拍攝流程；浙江寧波一對95後新人則舉辦「四無婚禮」，沒有婚車、化妝師、攝影師及司儀，全場只留下新娘父親41秒的致詞。

澎湃新聞報導，遼寧有新人以AI生成婚紗照，展現婚紗攝影的新選擇。相較傳統婚紗照需要安排拍攝、造型及場地，AI生成影像提供另一種方式，也讓新人有機會依照自己的想法呈現婚禮紀念。

另一個受到關注的案例，則是寧波一場幾乎省略所有儀式的喜宴。據寧波晚報報導，寧波市民陸女士近日在微信 分享姪女的婚禮照片，相關話題「95後姑娘四無婚禮只有一個環節」引發討論。新娘小朱與新郎小王都是網路上所說的「I人」，個性較為內向，不喜歡熱鬧排場，也不希望為了婚禮折騰親友、累壞父母，因此決定省去繁複流程。

婚宴當天，沒有迎親儀式、婚車、司儀、化妝師及攝影錄影團隊，也沒有新人進場，唯一的儀式，是新娘父親上台致詞41秒，感謝親友在中秋團圓時刻前來，並祝大家吃好、喝好，隨後直接開席。

寧波95後姑娘舉辦「四無婚禮」引發網友熱議。(微博)

儀式簡單，宴席卻相當豐盛。據報導，婚宴採買食材花費超過7萬元人民幣，菜色包括蒜蓉帝王蟹、小米海參及白灼黑金鮑等。新人也準備紅包回饋賓客，每人發放200元，先前曾送過禮金的親友則另外加發100元，紅包總額約有6、7萬元。

陸女士表示，這場婚宴不僅菜色令人滿意，也是她吃過數一數二好的喜宴。她形容，婚禮的錢最後都讓賓客「吃掉了」，認為與其將預算花在婚車、布置及繁複儀式上，不如讓前來祝福的親友吃得盡興。

從AI婚紗照到簡化婚宴，年輕人對婚禮的想法正呈現更多元的樣貌。婚禮形式沒有一定標準，有人看重傳統禮俗與儀式，有人則希望減少繁文縟節，把心力留給家人與親友。比起一味追求排場，如何在尊重雙方家庭的前提下，找到符合新人期待的方式，或許才是婚禮最值得重視的意義。