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許多人不知道要清冰箱這一處 讓家電壽命更長久的7個秘訣

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電器維修專家建議家電應定期保養，不要一出現問題就想直接換新的，出現問題有時應找專...
電器維修專家建議家電應定期保養，不要一出現問題就想直接換新的，出現問題有時應找專業人員處理，遵照這些使用建議事項能讓電器壽命更長久。家電示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Shot By Joe）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：定期清理濾網、線圈與通風口，可減少家電磨損。
  • 重點二：冰箱冷凝器線圈每年清理，能提升效能並降低耗能。
  • 重點三：烘衣機排氣管與內部棉絮要清潔，避免火災風險。

家用電器似乎總是在最糟糕的時候壞掉，一旦電器「罷工」，最令人擔心的莫過於需要購買新的，但無論是更換還是維修費用都不便宜，而有時事前預防能避免支付這些開銷。Southern Living報導訪問了電器維修專家，提到保養家電須知的重要事項，以下是他們分享能延長家電使用壽命的7個訣竅。

1. 定期維護是優先事項

電器要定期保養才能維持最佳狀態，內部零件是維持設備運作的關鍵。電器專家路易斯（Glenn Lewis）說，包括清理濾網、通風口、密封組件、線圈和其他可觸及的部件，定期清理和保養能幫助電器運作更順暢，也能減少不必要的折損。

2. 可以避免常見問題

路易斯說，每台電器都有使用說明書，他建議購買者要讀，遵照上面寫的使用建議，知道如何正確使用、清理和維護，如此能避免常見的問題，這聽起來很麻煩，但長遠來看很有幫助。

3. 冰箱的線圈應每年清理

電器維修專家墨菲（Sean Murphy）說，清理線圈對冰箱長期運作非常重要，使用時間一久，灰塵和棉絮會在冷凝器線圈上堆積，降低冰箱效能，增加製冷循環的負荷，這會增加各部件的負荷，讓冰箱更耗能，使用上風險更高，建議維修人員定期到府維護時完成這項工作。

4. 烘衣機的排氣管也需清理

烘衣機的棉絮濾網每次使用後都要清理，而排氣管也需要清理。墨菲說，排氣管應每3到5年清理一次，或至少要檢查是否有過多棉絮堆積，此外，烘衣機內部也要清潔，棉絮會在內部堆積，導致火災發生的隱患和排氣管阻塞不相上下，清潔排氣管還能減輕加熱元件和鼓風機的負荷，讓烘衣機能長期高效運行。

5. 家電超載會造成損壞

有時候會想把洗碗機或洗衣機塞得滿滿的使用，但這可能對家電造成不必要的壓力，最終導致損壞。路易斯說，避免把洗碗機、洗衣機、烘衣機和冰箱等電器塞得滿滿的使用，恐增加元件的壓力，讓機器無法正常運作。

6. 「新」不一定就是「好」

有些人一聽到電器要維修，就想直接買新的，墨菲說很多人都會犯這個錯，認為維修要花很多錢，不如直接買新的，但其實把稅、丟棄費用、運費、安裝費算進來後，買新電器的錢遠比預期的高，此外很多傳統電器比那些更新、使用更多新科技的電器更好。

7. 出現問題時最好找專業人員協助

有時候可以自己動手整理讓電器運作更順暢，但這不代表要親自處理電器出現的每個問題，有時應找專業人員，讓問題能被適當且正確地處理。路易斯說，不要忽視可能引發更大問題的警訊，注意異常的聲音、漏損、異味、錯誤代碼和性能的改變，一定要知道何時該聯繫專業人員，電氣問題、燒焦的味道、漏水和持續出現的錯誤代碼都可能是更嚴重問題的徵兆。

精華 FAQ

  • 定期清理濾網、通風口、密封組件與線圈等可觸及部件，能讓家電運作更順暢、減少磨損，也能降低故障機率。

  • 冰箱重點是每年清理冷凝器線圈，避免灰塵棉絮影響散熱；烘衣機則要定期清理排氣管與內部棉絮，減少堵塞與火災隱患。

  • 若出現異常聲音、漏水、燒焦味、電氣問題或持續錯誤代碼，就代表可能有更嚴重故障，應盡快請專業人員檢查處理。

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