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50+的減法生活 果斷放棄三件家事 人生變得更從容

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專家指出，50+的人生應放下自尋煩惱的完美主義，以「可長久持續」為做家事的最高原...
專家指出，50+的人生應放下自尋煩惱的完美主義，以「可長久持續」為做家事的最高原則，讓熟齡生活更加從容。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ KATRIN BOLOVTSOVA ）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：50歲後可放下吸塵器，改用掃帚與除塵拖把清潔。
  • 重點二：不必每餐親手做飯，善用冷凍食品與熟食更省力。
  • 重點三：記帳可改抓大項總額，減少細分收據帶來的負擔。

隨著年齡增長，許多年輕時能追求完美的家務，往往會讓人感到力不從心。日本媒體「ESSE online」分享了現居北海道的極簡主義生活家本多惠（本多めぐ）的親身經歷，介紹三個「果斷放手也沒關係的家事」，讓日常生活更輕鬆。

本多表示，隨著年齡增長與生活階段轉變，與其勉強自己維持以往的高標準，不如主動重新審視那些被視為「理所當然」的家事習慣。透過捨棄不必要的堅持，有效減輕身體負擔，內心也更從容。

首先，在居家打掃上「放下吸塵器，改用掃帚與除塵紙拖把」。本多表示，過去夫妻兩人的生活習慣是在廚房等易髒處頻繁使用黏毛滾輪，並固定每週全家吸塵一次。但幾年前搬遷至全室木地板的住處後，本多果斷改用「掃帚＋畚箕＋除塵拖把」的清潔組合。掃帚能輕鬆掃除木地板縫隙中的細微灰塵，大面積區域則用除塵拖把快速擦拭。這種轉變不僅徹底擺脫了吸塵器運轉時的噪音，還具備「一發現髒汙就能隨手清理」的高機動性，使日常清潔不再是一件沉重負擔。

其次，在飲食層面「放下每餐親手做的堅持，善用冷凍食品與熟食」。本多原本是一名營養師且生性節儉，總認為每頓飯都應該親手烹煮。新冠疫情改變了她的想法，實際嘗試外帶熟食與冷凍食品後發現，市售餐點不僅方便美味，更能省去備料的繁瑣工夫、保存寶貴體力。如今夫妻倆常以市售冷凍義大利麵或熟食為主菜，再搭配自製湯品或配菜。此外，拉麵、炒麵與肉丸等豐富口味，也為餐桌帶來平時不常做的調味，增進夫妻共同用餐的樂趣與互動。

最後，在金錢管理上「告別細分發票收據，改為僅掌握大項總額」。新婚初期為了戒除浪費習慣，本多曾逐張核對發票收據並細分帳目，成功讓伙食費縮減至原本的三分之二，大幅改善家計。然而隨著幾年後開銷逐漸穩定，這種耗時費力的記帳方式便完成階段任務。現在她僅將支出合併為「伙食費＋日常用品費」等大分類，只掌握每月總金額。若未來支出再度劇烈波動，再重新仔細檢視即可。

本多指出，人生邁入50歲之後，務必將家事調整為「能夠長久持續的形式」。放下掃除、料理與家計管理中自尋煩惱的完美主義，因應生活現狀靈活調整步調，正是為熟齡生活帶來舒適與從容的最佳減法智慧。

精華 FAQ

  • 她認為年紀增長後不必勉強維持高標準，改用掃帚、畚箕與除塵拖把，就能更輕鬆清理木地板，也能減少吸塵器噪音與身體負擔。

  • 她放下每餐親手煮的堅持，改用冷凍義大利麵、熟食與外帶餐點，再搭配自製湯品或配菜，既省時省力，也讓夫妻用餐更有變化。

  • 因為新婚時細記收據已成功控制家計，後來支出趨於穩定，就改為只掌握伙食費與日用品等大分類總額，若波動再重新檢視即可。

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