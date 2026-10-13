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好市多雞肉丸試吃後立刻帶回家 華人讚微辣好吃：配馬鈴薯泥超搭

好市多雞肉丸試吃後立刻帶回家 華人讚微辣好吃：配馬鈴薯泥超搭

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網友在好市多賣場試吃一款帶有Jalapeño墨西哥辣椒風味的雞肉丸，當天搭配馬鈴...
網友在好市多賣場試吃一款帶有Jalapeño墨西哥辣椒風味的雞肉丸，當天搭配馬鈴薯泥品嘗，微辣又帶香氣的味道讓她「一口愛上」，試吃完便立刻拿了一盒回家，直呼成品比預期驚艷，未來還會繼續回購。肉丸示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Huzaifa Bukhari）

AI摘要

文章摘要整理：

北美華人網友分享好市多Jalapeño雞肉丸，試吃後因微辣香氣與料理便利而立刻購入，但也有人認為偏鹹、脂肪較高，口味評價不一。

好市多(Costco)試吃活動經常讓消費者意外發現新品。一名居住北美的小紅書網友「愛吃荷包蛋」近日分享，在賣場試吃一款帶有Jalapeño墨西哥辣椒風味的雞肉丸，當天搭配馬鈴薯泥品嘗，微辣又帶香氣的味道讓她「一口愛上」，試吃完便立刻拿了一盒回家，直呼成品比預期驚艷，未來還會繼續回購。

「愛吃荷包蛋」表示，這款雞肉丸不是甜口，Jalapeño帶來的辣度也不算強烈，約落在10級辣度中的2級，屬於輕微刺激、以香氣為主的程度。使用氣炸鍋加熱後，表面烤香，單吃或搭配馬鈴薯泥都很合適，也能配上沙拉，快速完成簡單又有飽足感的一餐。

在料理便利性方面，產品可使用微波爐、烤箱或氣炸鍋加熱，對不想花時間備料的消費者相當友善。每盒內分成兩包，總數約有60顆；依網友補充，營養標示中的一份為4顆，熱量約170大卡。「愛吃荷包蛋」自己主要使用氣炸鍋，尚未實際嘗試微波，因此若採用其他加熱方式，仍應依包裝說明調整時間。

貼文曝光後，不少網友表示同樣是在好市多試吃後立即購買，也有人透露這款已是家中常備食品。不過，各地門市供貨狀況並不一致，有加拿大網友表示當地好市多沒有販售，也有人只看到其他口味。「愛吃荷包蛋」建議，可透過好市多 App的Same Day或Warehouse功能輸入商品名稱，先確認附近門市是否有貨。

至於辣度是否適合兒童，「愛吃荷包蛋」表示，雖然成年人吃起來只有一點辣感，但家中4歲孩子仍無法接受，因此家長可依孩子平時飲食習慣判斷。若完全不能吃辣，即使只是Jalapeño的輕微辣味，也不一定適合。

留言區爭議最大的是鹹度。「愛吃荷包蛋」本身不喜歡過鹹食物，認為這款雞肉丸味道正常，沒有美式香腸常見的重鹹感；但她拍攝營養標示後才注意到鈉含量並不低。另有自稱口味偏重的網友直言，連自己都覺得太鹹，吃完便不再回購，可見實際感受因人而異。也有網友注意到產品脂肪含量偏高，推測與使用雞腿肉及添加起司有關。

▲ 影片來源：Instagram＠costcoandy（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 試吃者認為它帶有Jalapeño的微辣與香氣，單吃或配馬鈴薯泥都很順口，氣炸後表面也有烤香，因此當場覺得超出預期，試吃完就直接買了一盒。

  • 產品可用微波爐、烤箱或氣炸鍋加熱，不必另外備料，對忙碌消費者很方便。每盒分2包、約60顆，4顆約170大卡，適合快速做成簡單的一餐。

  • 最大爭議是鹹度，有人覺得剛好，也有人認為太鹹不再回購；另有網友指出鈉含量與脂肪不低。各地門市供貨不一，建議先用好市多App確認庫存。

好市多 華人 Costco

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