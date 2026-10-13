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硬技能已經過時 招募主管分析AI時代真正需要的4能力

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硬技能已經過時 招募主管分析AI時代真正需要的4能力

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人才主管與商業領袖分享，AI時代下傳統技術能力很快就會被淘汰，培養好奇心、適應力...
人才主管與商業領袖分享，AI時代下傳統技術能力很快就會被淘汰，培養好奇心、適應力與批判性思考等能力才能確保競爭力。示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@MART PRODUCTION）

AI摘要

文章摘要整理：

在AI快速變動的職場中，企業不再只看硬技能，而是更重視好奇心、適應力、判斷力與AI相關素養等可持續發展的能力。

AI快速發展的時代，傳統的特定技術能力恐怕難以應付多數企業要求。除了學習AI相關技能，過去被視為次要的軟技能，如好奇心、適應力、判斷力等，如今成為在日新月異的技術革新下，持續保有優勢的核心能力。

CNBC Make It報導，招聘平台Greenhouse執行長柴特（Daniel Chait）說，因為科技進步太快，最重要的技能不再是特定技術，而是持久的特質和能力；以前被貶低為軟技能的特質，現在變成關鍵能力。以下是當今工作者應著重培養的4個技能。

1. 好奇心

沃爾瑪（Walmart）的人資長斯托姆斯基（Lorraine Stomski）說，終身學習可以帶來更多機會。美國安永會計師事務所（EY）人資文化長卡利爾（Ginnie Carlier）說，她認為學習正成為一項關鍵技能，學習就是建立所有其他技能的基礎能力。

2. 適應力與韌性

柴特說，具備適應力與韌性也很重要，因為現今新工具層出不窮，企業期望員工可以迅速熟悉新工具。在當前世界中，硬技能的時效越來越短，學會一項工具後，工具可能在一段時間內成為主流，但很快就會退流行，明天又要學習新工具。

柴特說，如果能展示自己的學習能力，就能展現出自己的適應能力與成長性，並能以不同方式創造價值，這正是企業想要的東西。

3. 批判性思考與判斷力

斯托姆斯基說，雇主正在提高招聘入門級職位的要求與期待，許多傳統的入門級工作已經「消失」，因為雇主認為AI可以協助或直接完成這些工作。反之，雇主希望應徵者可以有更高等級的能力，並能運用批判性思考與判斷力。

卡利爾說，員工需要能評估輸入AI工具的內容，以及AI輸出的結果，這稱為「AI責任」。不僅是敲鍵盤的能力，員工應該能辨別成果品質，才能有信心為成果負責。

4. AI相關技能

求職平台Indeed的AI副總裁兼AI創新主管卡爾洪（Hannah Calhoon）說，AI技能已經成為新時代的「數位素養」，許多雇主都表示，在組織中AI流暢度很重要，然而很多組織並不清楚希望員工在工作上培養，以及運用哪些AI技能，這代表讓員工朝著模糊的目標努力。

卡爾洪說，她認為「一般性的AI流暢度」包含了解AI基本的運作方式、AI擅長與不擅長之處、潛在風險，以及審查並「質疑」AI給出的答案。但能力需求在不同部門間有巨大落差，對AI流暢度的定義也不同，雇主應明確指出對員工在AI能力方面的期望。

精華 FAQ

  • 因為新工具與新技術更新太快，單一硬技能很容易過時。企業因此更重視學習能力、適應力與判斷力等能長期發揮作用的特質。

  • 包括好奇心、適應力與韌性、批判性思考與判斷力，以及AI相關技能。這些能力能幫助員工在變動快速的環境中持續保持競爭力。

  • 員工不只要懂AI基本運作，也要知道它擅長與不擅長之處、潛在風險，並能審查與質疑輸出結果。雇主則應明確說明各部門所需AI能力。

沃爾瑪

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