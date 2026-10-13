整理包／48天王者歸來 場外更吸金 鄭欽文風光背後藏什麼？

10月11日，鄭欽文奪得2026中國網球公開賽女子單打冠軍。圖為鄭欽文與冠軍獎杯合影。（中新社）

中國網球名將鄭欽文 歷經傷病、世界排名暴跌後，僅用48天便從第121位躍升至第23位，更在2026年中國網球公開賽（中網）奪得生涯首座WTA1000級別冠軍，成為賽史首位本土女單冠軍。

場上風光的她，場外同樣吸金，手握14份長期代言，年收入估計達1.5億元人民幣。不過，奪冠後她因傷退出家鄉武漢公開賽，下一站動向備受關注。

48天如何從低谷重返巔峰？

鄭欽文2025年曾因右肘傷勢接受手術，復出之路並不順遂，世界排名一度跌至第160位。

今年8月24日美國網球公開賽開打前，她的世界排名僅第121位，隨後在美網打進8強，逐步找回競技狀態。10月轉戰北京中網，她持外卡參賽，連闖數關，最終在10月11日奪冠，即時排名升至第23位。

短短48天內，世界排名上升98位，成為她傷後復出的最大亮點。

中網奪冠創下哪些紀錄？

10月11日女單決賽，鄭欽文以7：5、6：4直落兩盤擊敗安德瑞娃，奪得職業生涯首座WTA1000級別冠軍。

這場勝利讓她創下多項紀錄：

◆中網創辦20多年來首位本土女單冠軍

◆首位以外卡身分奪得中網女單冠軍的球員

◆繼李娜之後，第二位奪得WTA1000級別冠軍的中國球員

◆收穫1000個冠軍積分及115萬美元獎金

奪冠後，鄭欽文激動落淚，坦言因為太想贏，賽事期間承受巨大壓力，甚至連日嘔吐。

她的職業生涯已擁有奧運金牌及WTA1000冠軍，榮譽拼圖就差一個大滿貫冠軍。

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場外更吸「金」 14代言年賺1.5億元

鄭欽文不僅在球場上創造紀錄，商業價值同樣驚人。

據界面新聞不完全統計，她目前擁有14份長期代言，年收入估計約1.5億元人民幣（約2240萬美元），合作品牌橫跨運動、精品、美妝、飲料、科技、航空及汽車等領域，資深體育行銷市場人士張弛表示：「鄭欽文目前從頭到腳，能簽約的基本都簽出去了。」

富比世公布的全球網球運動員收入榜顯示，鄭欽文過去12個月總收入約2260萬美元，排名全球第七，其中賽事獎金約60萬美元，絕大部分來自場外商業合作。即使因傷休賽，據報導，原有贊助商仍未解約。

鄭欽文的號召力也帶動中網商機。據媒體報導，本屆中網累計吸引超過45萬人次觀賽，整體票房達1.32億元人民幣，女單決賽上座率高達99.2%；賽事贊助收入則估計超過2億元人民幣。

代言品牌霸王茶姬更在她奪冠後推出全場飲品買一送一優惠，引發搶購潮，點餐小程式一度無法正常使用，北京一家門市積壓500至600杯訂單。品牌隨後宣布提供1350萬元人民幣員工專項獎勵，凸顯鄭欽文的商業影響力。

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長城捧盃照掀議 光鮮代言背後藏壓力

10月11日奪冠後不到一天，鄭欽文便登上北京八達嶺長城拍攝冠軍寫真，換上代言品牌迪奧的白色長裙與高跟鞋，腕間佩戴勞力士手表，手捧金色冠軍獎盃，展現與球場上截然不同的風格，但也引發兩極評論。部分網友批評太商業化，運動員不該穿著高跟鞋登長城；也有不少人反駁，認為女性運動員有穿衣自由，強大與愛美並不衝突。

鄭欽文先前曾表示，希望奪冠後穿漂亮衣服與獎盃合影，這次長城寫真也實現了她的心願。

鄭欽文手捧獎盃登上八達嶺長城，穿搭引發議論。（取材自新京報/八達嶺文旅集團供圖）

鄭欽文身穿名牌登長城，不僅是個人時尚選擇，也與她的商業代言密切相關。對職業網球選手而言，品牌合作收入除了帶來財富，更是支撐龐大團隊的重要資金來源。

據報導，鄭欽文海外參賽時，隨行團隊約八人，包括教練、體能師、物理治療師、戰術分析師及陪練人員等。

專業人員薪酬、住宿、交通、訓練場地及器材維護等費用，讓部分海外賽事的團隊每日開銷據稱超過5萬元人民幣。即使球員提早出局，相關費用仍須負擔。因此，頂尖球員看似驚人的商業收入，背後也有高昂的職業成本。

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剛奪冠又傷退武網 下一站在哪裡？

中網奪冠後，鄭欽文因右肩傷勢宣布退出10月12日至18日舉行的武漢網球公開賽，連續第二年無緣家鄉賽事。她在聲明中表示，傷癒復出後接連參加美網、比利簡金盃及中網，身體已非常疲勞，希望明年以最佳狀態重返武網。

雖然鄭欽文連續兩年缺席武網，但她已入圍11月2日開打的WTA250香港網球公開賽參賽名單，有望首度在香港出賽。不過，能否如期登場，仍須視右肩傷勢與身體恢復情況而定。

從排名跌至第160位，到48天內狂升98位、主場捧冠，鄭欽文完成戲劇性的復出歷程。未來如何兼顧傷勢恢復、密集賽程及龐大商業活動，將是她能否持續向大滿貫冠軍邁進的關鍵。

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