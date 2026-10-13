整理包／我獨自升級？這些年變了模樣的明星是否都有修修臉

琳賽蘿涵大方承認自己接受過肉毒桿菌、雷射療程。（歐新社資料照片、美聯社）

戴爾（Dell）科技執行長麥可戴爾（Michael Dell）的妻子蘇珊戴爾（Susan Dell）近日與美國總統川普一同現身白宮 橢圓形辦公室，被網友質疑「變了個人」，再度引爆對名人整型的討論。

名人外貌向來是群眾關注的焦點，隨著醫美技術提升和風氣改變，「修修臉」也從不能說的祕密變成維持美麗的必修課。但從流行天后布蘭妮 （Britney Spears）自曝接受肉毒桿菌注射後出現眼睛下垂、南韓 知名歌手金惠妍公開二度修鼻的後遺症，也凸顯整型失敗的風險與代價。

進廠維修保青春 他們坦蕩蕩

👉膚白透亮、臉部緊緻…琳賽蘿涵美到認不出 被疑花大錢整形

39歲的琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）近年外貌變化明顯，屢次引發整型討論。先前曾有整型外科醫師推測，她可能接受拉皮、眼部手術及隆鼻等療程，估計花費高達27.5萬美元。對此，琳賽蘿涵日前接受「ELLE」訪問時親自澄清，坦承曾接受肉毒桿菌、雷射療程及非侵入式緊膚療程Morpheus8（墨菲斯電波），但否認進行其他整型手術。

👉被指拒絕醫美 謝金燕證實絕美外型靠這招

51歲的謝金燕擁有動齡外型和火辣身材，曾有媒體指她「拒絕醫美」，她親上火線闢謠，大方表示「姐沒拒絕醫美喔！美麗是需要幫助的」。並強調自己對身材管理很強、臉部審美在線，「很幸福生在這個年代，希望有更厲害的機器快快出現」。

👉周揚青爆「醫美後遺症大爆發」 親口認了臉部饅化

中國網紅周揚青十年前就曾大方承認整型，她在小紅書與粉絲互動時，面對網友大讚她「抗老神顏、一點都沒下垂」，周揚青完全沒在客氣，直接反問該網友：「你確定嗎？我臉現在都有點饅化了還腫！」粉絲追問原因，她也坦然回覆「老了」，大方的態度讓大批網友直呼「整型界唯一清流」。

保證純天然 他們否認有動刀

👉王祖賢遭傳整型失敗「臉變形」 罕見動怒親上火線回應

香港資深女星王祖賢雖然引退多年，外貌仍被放大檢視，近年更出現「整形失敗」、「臉變形」的傳聞。針對留言，她罕見動怒親上火線回應，強調自己追求的是「自由優雅地老去」，若有必要不排除採取法律行動維護名譽。

王祖賢強調自己追求「優雅老去」。（本報系資料照片、取材自微博）

👉美乳女神再度否認整型 親上火線回擊：我只想縮胸

28歲的好萊塢女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney）擁有火辣的身材曲線，更被譽為新生代的「美乳女神」，但也多次被傳整型。她正面回擊傳聞，直言：「我一次說清楚，我沒有整形。我超怕針，根本不可能。」並表示外界對她「隆乳」的猜測完全錯誤，強調：「我唯一考慮過的手術，是縮胸，不是隆胸。」

👉「三眼皮」登熱搜 井柏然自嘲：年紀大皮鬆了

35歲中國男星井柏然因「早春晴朗」暴紅，劇中高清鏡頭下的「三眼皮」狀態卻也引發網友質疑做醫美整形。井柏然在直播中闢謠，表示「哥哥只是年紀大了，皮鬆了」，強調眼型變化純粹是因年齡增長導致眼部皮膚鬆弛，加上長期拍戲熬夜趕工所產生的自然老化與水腫現象。

眼睛下垂、鼻孔外露… 整型失敗代價大

👉布蘭妮打肉毒「左眼垮4周」 怒喊：別信任何人

44歲的流行天后布蘭妮自曝接受肉毒桿菌注射後出現眼睛下垂的狀況，她表示，醫生在她左眼打了太多肉毒桿菌，「所以眼睛就像這樣往下垂」。布蘭妮說，當時眼睛下垂的情況持續了整整四周，呼籲粉絲「要小心這些人，他們試圖改變你的臉，也可能把事情搞砸」，並在貼文寫下：「你不能相信任何人！」

👉金惠妍整形失敗 鼻孔外露、充滿膿液 險毀歌唱生涯

南韓知名歌手金惠妍在30年前就曾動過隆鼻手術，隨著歲月流逝，鼻型日漸下垂拉長，為了讓自己呈現更精緻亮麗的狀態，她決定進行第二次修鼻手術。沒想到手術後鼻孔極度外露，且植入物似乎未能與組織妥善融合，長時間的結構異常引發了極其嚴重的蓄膿症（副鼻竇炎），大量膿液堆積讓她根本無法用鼻子正常呼吸，只能再度「進廠大修」，徹底進行醫療性質的蓄膿症清理與鼻中隔矯正術。

追求完美五官：AI臉漸成全球單一美感

隨著人工智慧（AI）修圖與生成技術的普及，審美正從「自然」走向「刻意的完美」，愈來愈多消費者拿著AI生成的完美臉孔圖片，希望醫師動手術把自己變成照片中的模樣。

英國衛報（the Guardian）報導，目前最常見的「AI臉」特徵，包括女性偏好的V字臉、立體顴骨、心型輪廓，以及男性追求的寬下巴、深邃眼窩與所謂「獵人眼」（hunter eyes）。

除此之外，華府也掀起「海湖莊園臉」（Mar-a-Lago Face）熱潮，這種結合了肉毒桿菌、高顴骨、飽滿嘴唇與曬黑膚色的美學公式，是川普「海湖莊園」周邊的權力女性共同特徵。代表性人物包括白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）及其副手凱利（Anna Kelly）。

然而，大量注射填充物與肉毒桿菌容易導致臉部僵硬如面具，AI臉風潮也可能帶來審美同質化的隱憂。

（圖／AI生成）

👉尖下巴、高挺鼻、完美五官… 全球醫美業掀AI臉風潮

👉迎合川普審美？華府女高層流行「海湖莊園臉」 肉毒桿菌不能少