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75%美國人都曾腳痛 不改掉1日常習慣「毀掉雙腳」

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75%美國人都曾腳痛 不改掉1日常習慣讓你「毀掉雙腳」

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在家赤腳走木地板，長期下來恐引發足跟疼痛、足底筋膜炎等問題。（路透）
在家赤腳走木地板，長期下來恐引發足跟疼痛、足底筋膜炎等問題。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師提醒，長期在家赤腳踩硬木地板會增加足部負擔，可能引發足跟痛、足底筋膜炎等問題，建議改穿有支撐與緩衝的室內鞋。

約75%美國人一生中曾經歷足部問題或疼痛。醫師提醒，在家赤腳走木地板看似自然，卻可能增加足底筋膜、關節及軟組織壓力，長期下來恐引發足跟疼痛、足底筋膜炎等問題。醫師指出：「赤腳走在木地板上並不理想，因為硬木地板表面非常堅硬，幾乎沒有緩衝作用，也無法提供足弓支撐。」建議改穿具足弓支撐與緩衝功能的家居鞋，避免日常習慣「毀掉雙腳」。

Parade報導，伊利諾州布盧明頓市足科醫師洛克伍德（Melissa Lockwood）表示，足部健康需要全天照護，因為每走一步，雙腳都會承受壓力，不只是運動時才會如此。適當的足部支撐也有助減輕腳部、腳踝、膝蓋、髖部及下背部的壓力。

赤腳走硬地 常見5問題

洛克伍德指出，木地板缺乏足夠緩衝與足弓支撐，赤腳行走的情況類似直接踩在水泥地上，會增加足底筋膜、關節及足部軟組織的負擔。經常如此行走，可能造成以下問題：

足跟疼痛：長期承受硬地面的衝擊，可能加劇或引發足跟疼痛。

足底筋膜炎：足底筋膜是從腳跟延伸至前腳掌的結締組織帶，長期過度拉伸可能使軟組織纖維撕裂或拉傷，引起發炎。

足弓疲勞：足部中央可能出現疲倦或疼痛。

蹠骨痛： 足底可能發炎並產生疼痛。

既有足疾惡化：原本就有足部疾病的人，可能因赤腳行走而加重不適。

在家護雙腳 準備家居鞋

洛克伍德建議，不必穿著外出街鞋在家活動，也不需要在家中全面鋪設地毯，可以準備專門在室內穿著的家居鞋。

她表示，對於鋪設木地板的家庭，通常建議穿著支撐性良好的家居鞋、復健涼鞋或拖鞋，選擇具備足夠足弓支撐與緩衝功能的款式，避免長時間赤腳行走。

若足部疼痛持續存在，應就醫接受足科醫師評估，並諮詢後續治療方案。適當的鞋具支撐有助減少足部負擔，日常在家活動時也應留意地面硬度及足部狀況。

精華 FAQ

  • 因為硬木地板幾乎沒有緩衝，也缺乏足弓支撐，赤腳行走會讓足底筋膜、關節與軟組織承受更大壓力，久了可能造成疼痛與發炎。

  • 常見風險包括足跟疼痛、足底筋膜炎、足弓疲勞、蹠骨痛，若本來已有足部疾病，症狀也可能因反覆受力而更加惡化。

  • 醫師建議不要完全赤腳，改穿專為室內使用的家居鞋、復健涼鞋或拖鞋，挑選具足弓支撐與緩衝功能的款式，能降低足部負擔。

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