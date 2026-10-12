整理包／尊界V800 百萬豪車煞車踏板斷裂 為何吵上熱搜？

尊界V800。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 尊界V800被第三方實測出煞車踏板支架斷裂，引爆品牌爭議、股價震盪與官媒討論，最終也推動主管部門祭出新規，整治車輛設計驗證不足的亂象。

華為 與江淮汽車打造、定價約76.6萬至101.6萬元人民幣的「尊界V800」，近日被汽車平台「懂車帝」實測出煞車踏板支架三連斷，最早的在第二腳就出現問題。話題衝上微博熱搜第一。

尊界V800是華為鴻蒙智行與江淮汽車合作的首款大型增程MPV，今年8月上市，余承東曾稱其「檔次遠超邁巴赫和勞斯萊斯幻影」。煞車踏板事件數天，內從網路爭議延燒到股市震盪、官媒表態，最後連監管部門都發布新規徵求意見，矛頭直指「速成車」亂象。

實地測試 3台車全部斷裂

懂車帝10月8日發布影片，在封閉場地對三輛全新尊界V800進行時速100公里至靜止的緊急制動測試，三輛車的煞車踏板支架全數斷裂：第一輛在第三次制動、第二輛在第四次，另購的第三輛僅第二腳全力制動便斷。支架斷裂後腳剎完全失效，只能靠P檔應急制動，停車距離由約38米拉長到約140米。測試方指出，三輛車來自不同批次，斷裂位置與模式相同，拆解後發現熔接痕，料厚與加強筋設計也偏弱。

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各說各話 測試公平嗎？

尊界回應，制動系統按高於國標與行業標準開發驗證，首批交付以來未發生同類故障，但將優化該部件設計。有聲音質疑連續極限重剎不屬日常國標工況，懂車帝則強調百公里制動屬常規科目。

網傳測試出現4589牛「暴力踩踏」，懂車帝澄清為螢幕殘影，斷裂瞬間的真實讀數為1612牛，接近國標要求踏板承受2000牛並維持五秒的邊界。需留意，相關數據與原因分析主要來自第三方測試與拆解觀察，尚未經權威機構確認。

升級不召回 股價重挫

尊界8日晚表示，將自11月起為已交付用戶提供免費升級，強調這不是「召回」，余承東也轉發了聲明。江淮汽車股價跌停，首日市值縮水約62億元，兩天累計近118億元。煞車踏板由哪家廠商製造，至今仍是個謎。

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影片消失 護航質疑四起

9日起，懂車帝的測試主視頻在多個平台無法查看，新華社官方帳號轉發尊界說明後，貼文顯示「已編輯」或被刪除，網民質疑官方護航華為、替事件「壓熱度」。懂車帝暫無回應，影片消失的原因也未有官方說明。

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百萬MPV尊界V800陷煞車踏板斷裂爭議。(取材自微博)

懂車帝敢測的底氣與壓力

懂車帝隸屬字節跳動，覆蓋汽車興趣用戶逾5億，營收不依賴單一車企廣告。2023年底漠河冬測中，問界M7墊底，余承東怒斥「坑人測試」，鴻蒙智行於2024年初停止與其合作。這次風波中，實測負責人手機遭簡訊轟炸；網傳懂車帝遭立案整改的截圖，則被官方闢謠。懂車帝另購三輛同款新車封存留樣，並邀請公證處介入。

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各方表態 連官媒都在吵

微博CEO王高飛主張暫停交付、查驗台架實驗紀錄；環球時報前總編輯胡錫進認為，煞車裝置被踩斷屬非常嚴重的結果，應徹底整改。新疆官方帳號「新疆發布」發文批評，尊界回應是「問的是結不結實，答的是我合規」，相關話題閱讀量破5000萬，但原文不到一天即被隱藏，引來網民不滿。

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官方出手整治「速成車」

工信部等四部門10日發布徵求意見稿，針對虛擬操縱件、門把手、新型人機交互系統、大角度座椅提出測試驗證要求，企業須在研發階段進行極端場景失效分析，評估不達標的設計不得裝車。業內認為，這是對「速成車」亂象的表態。人民日報客戶端強調煞車踏板絕不應在駕駛中斷裂，中汽協也表態支持。

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