我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「老公終於死了」她憂鬱症吃藥10多年回診判若兩人 醫聽完原因愣住

雌蟹1隻人民幣5塊 今年大閘蟹價格全面崩盤？

整理包／尊界V800 百萬豪車煞車踏板斷裂 為何吵上熱搜？

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
尊界V800。（取材自微博）
尊界V800。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

尊界V800被第三方實測出煞車踏板支架斷裂，引爆品牌爭議、股價震盪與官媒討論，最終也推動主管部門祭出新規，整治車輛設計驗證不足的亂象。

華為與江淮汽車打造、定價約76.6萬至101.6萬元人民幣的「尊界V800」，近日被汽車平台「懂車帝」實測出煞車踏板支架三連斷，最早的在第二腳就出現問題。話題衝上微博熱搜第一。

尊界V800是華為鴻蒙智行與江淮汽車合作的首款大型增程MPV，今年8月上市，余承東曾稱其「檔次遠超邁巴赫和勞斯萊斯幻影」。煞車踏板事件數天，內從網路爭議延燒到股市震盪、官媒表態，最後連監管部門都發布新規徵求意見，矛頭直指「速成車」亂象。

實地測試 3台車全部斷裂

懂車帝10月8日發布影片，在封閉場地對三輛全新尊界V800進行時速100公里至靜止的緊急制動測試，三輛車的煞車踏板支架全數斷裂：第一輛在第三次制動、第二輛在第四次，另購的第三輛僅第二腳全力制動便斷。支架斷裂後腳剎完全失效，只能靠P檔應急制動，停車距離由約38米拉長到約140米。測試方指出，三輛車來自不同批次，斷裂位置與模式相同，拆解後發現熔接痕，料厚與加強筋設計也偏弱。

👉定位百萬級豪華MPV…尊界V800煞車踏板支架驚爆被踩斷

各說各話 測試公平嗎？

尊界回應，制動系統按高於國標與行業標準開發驗證，首批交付以來未發生同類故障，但將優化該部件設計。有聲音質疑連續極限重剎不屬日常國標工況，懂車帝則強調百公里制動屬常規科目。

網傳測試出現4589牛「暴力踩踏」，懂車帝澄清為螢幕殘影，斷裂瞬間的真實讀數為1612牛，接近國標要求踏板承受2000牛並維持五秒的邊界。需留意，相關數據與原因分析主要來自第三方測試與拆解觀察，尚未經權威機構確認。

升級不召回 股價重挫

尊界8日晚表示，將自11月起為已交付用戶提供免費升級，強調這不是「召回」，余承東也轉發了聲明。江淮汽車股價跌停，首日市值縮水約62億元，兩天累計近118億元。煞車踏板由哪家廠商製造，至今仍是個謎。

👉煞車踏板斷裂續發酵 尊界回應稱11月啟動升級 網炸鍋

👉華為旗艦車實測踏板連斷…護航？官媒下架影片 尊界升級不召回

👉百萬豪車尊界V800煞車踏板3連斷 股價跌停 他牌玩吐槽梗

影片消失 護航質疑四起

9日起，懂車帝的測試主視頻在多個平台無法查看，新華社官方帳號轉發尊界說明後，貼文顯示「已編輯」或被刪除，網民質疑官方護航華為、替事件「壓熱度」。懂車帝暫無回應，影片消失的原因也未有官方說明。

👉尊界V800煞車踏板3連斷 官媒下架實測影片 疑護航「壓熱度」

百萬MPV尊界V800陷煞車踏板斷裂爭議。(取材自微博)
百萬MPV尊界V800陷煞車踏板斷裂爭議。(取材自微博)

懂車帝敢測的底氣與壓力

懂車帝隸屬字節跳動，覆蓋汽車興趣用戶逾5億，營收不依賴單一車企廣告。2023年底漠河冬測中，問界M7墊底，余承東怒斥「坑人測試」，鴻蒙智行於2024年初停止與其合作。這次風波中，實測負責人手機遭簡訊轟炸；網傳懂車帝遭立案整改的截圖，則被官方闢謠。懂車帝另購三輛同款新車封存留樣，並邀請公證處介入。

👉發實測影片後遭網暴 「懂車帝」擁5億用戶 不怕得罪車企

各方表態 連官媒都在吵

微博CEO王高飛主張暫停交付、查驗台架實驗紀錄；環球時報前總編輯胡錫進認為，煞車裝置被踩斷屬非常嚴重的結果，應徹底整改。新疆官方帳號「新疆發布」發文批評，尊界回應是「問的是結不結實，答的是我合規」，相關話題閱讀量破5000萬，但原文不到一天即被隱藏，引來網民不滿。

👉華為車風波 人民日報：剎車踏板絕不應出現斷裂

👉煞車踏板斷裂事件 新疆官媒促尊界「說人話」 文不見了

官方出手整治「速成車」

工信部等四部門10日發布徵求意見稿，針對虛擬操縱件、門把手、新型人機交互系統、大角度座椅提出測試驗證要求，企業須在研發階段進行極端場景失效分析，評估不達標的設計不得裝車。業內認為，這是對「速成車」亂象的表態。人民日報客戶端強調煞車踏板絕不應在駕駛中斷裂，中汽協也表態支持。

👉煞車踏板爆斷裂 尊界V800準車主沒信心 寧捨5萬元定金

👉華為尊界煞車斷裂事件延燒…中官方擬整治「速成車」

精華 FAQ

  • 懂車帝在封閉場地測試3輛全新尊界V800時，發現煞車踏板支架都會斷裂，且最早在第2腳就出現問題，斷裂後腳剎失效，只能靠P檔應急。

  • 尊界表示制動系統符合高於國標與行業標準，會優化部件設計，但首批交付未見同類故障；懂車帝則強調百公里制動屬常規科目，並澄清讀數爭議。

  • 因為事件不只牽動安全疑慮，還引發股價重挫、官媒表態與影片下架爭議，最後工信部等4部門也提出新規，要求企業在研發階段強化極端場景驗證。

華為

上一則

「老公終於死了」她憂鬱症吃藥10多年回診判若兩人 醫聽完原因愣住

下一則

空腹喝咖啡是禁忌？胃腸科醫師打破迷思：1類人不用怕

延伸閱讀

百萬豪車尊界V800煞車踏板3連斷 股價跌停 他牌玩吐槽梗

百萬豪車尊界V800煞車踏板3連斷 股價跌停 他牌玩吐槽梗
定位百萬級豪華MPV…尊界V800煞車踏板支架驚爆被踩斷

定位百萬級豪華MPV…尊界V800煞車踏板支架驚爆被踩斷
尊界V800煞車踏板3連斷 官媒下架實測影片 疑護航「壓熱度」

尊界V800煞車踏板3連斷 官媒下架實測影片 疑護航「壓熱度」
煞車踏板出包同日 余承東交付尊界V800新車 惹群嘲

煞車踏板出包同日 余承東交付尊界V800新車 惹群嘲

熱門新聞

不少人尚未踏上美國前，會透過影視作品及網路影片想像當地生活，認為美國人收入豐厚、家家住大房子，人際關係則相對冷漠。示意圖。(路透)

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

2026-10-09 19:31
麥克道格拉斯最近出版回憶錄，讓外界一窺這位奧斯卡影帝幕後精采人生。(美聯社)

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

2026-10-10 23:25
台灣鳳梨酥品牌眾多，從酸香土鳳梨、冬瓜鳳梨餡，到加入蛋黃、松子及蔓越莓的創新口味，各有擁護者。圖為台北犁記鳳梨酥。(聯合報系資料照)

她試吃11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

2026-10-02 19:36
退休後要住哪裡，預算是重要的決定因素之一。理財網站GO Banking Rates列出將社安金作為主要來源也能過上舒適生活的五個地點，包括南卡羅萊納州狄龍和北達科他州法戈都入列。圖為法戈市中心街景。（取材自unsplash.com@Rob Steele）

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

2026-10-09 20:25
退休族分享，離開職場後的生活只將精力留給自己。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人

2026-10-04 22:25
南瓜口感香甜、料理方式多元，除了直接蒸熟食用，也能搭配雞肉、雞蛋、豆腐與菇類，變化成主菜、煎餅、燜飯及湯品。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@ Jahra Tasfia Reza）

南瓜別只會用蒸的 網友分享5種家常料理：一顆包辦五天晚餐

2026-10-01 23:25

超人氣

更多 >
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例

帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例
加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金

加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金
廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相
「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯

「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯