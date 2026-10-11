「另一個媽咪」登北美周末票房冠軍 「社群清算」上映失利

影后潔西卡雀絲坦主演的低成本恐怖片「另一個媽咪」票房超乎預期，首映周末榮登北美賣座冠軍。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 潔西卡雀絲坦主演的恐怖片「另一個媽咪」首映票房亮眼登上北美冠軍；相較之下，艾倫索爾金執導的「社群清算」上映失利，開片成績遠低於外界期待。

「另一個媽咪」(Other Mommy)再次為恐怖片票房開紅盤。美聯社報導，影后潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)主演的「另一個媽咪」本周票房超乎預期，榮登北美賣座冠軍，而原本眾所矚目的「社群清算」(The Social Reckoning)上映則相當慘澹。

「另一個媽咪」主打即將而來的萬聖節 票房，成本1900萬元，由環球影業(Universal Pictures)發行在北美3365家影院首日吸金2750萬元；海外則於50個市場同步上映，帶動全球首映衝上4520萬元。這不僅是恐怖片的一大勝利，也讓剛推出「後室」(Backrooms)與「愛你致死不渝」(Obsession)的製片公司布倫屋原子怪物(Blumhouse Atomic Monster)再添佳績。

故事描述一名小女孩在家中與一個長得像她母親的邪惡存在產生連結，但影評人及觀眾一致給予差評，CinemaScore 評分僅有 D+。

環球影業北美發行負責人奧爾(Jim Orr)指出，男女觀眾比例相當，其中三分之二介於18至34歲。

「無論怎麼看，大家都願意來看這部片，而非特定受眾，」奧爾說，「這通常是極好的跡象。」

另一部重磅片「社群清算」估計票房僅550萬元。本片由艾倫索爾金(Aaron Sorkin)編劇執導，講述臉書(Facebook)工程師與「華爾街日報」(Wall Street Journal)記者聯手揭弊的故事。

16年前，同由索爾金編劇、大衛芬奇(David Fincher)執導的「社群網戰」(The Social Network)首映突破2200萬元，全球最終吸金逾2.24億元，並抱回3座奧斯卡大獎。

「社群清算」由影后米琪麥迪遜(Mikey Madison)與傑瑞米艾倫懷特(Jeremy Allen White)、傑瑞米史壯(Jeremy Strong)主演，能否複製前作成功還很難說。本片影評褒貶不一，觀眾評分僅B-，索尼影業(Sony Pictures)發行的製作成本據傳約為3000萬元。