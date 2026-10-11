秋天好睡竟失眠 醫：恐是生活節奏偏掉了 需留意6大症狀

中醫師指出，秋天早晚溫度下降，有些人晚上洗完澡後覺得身體比較冷，也可能影響原本的睡眠節奏，造成失眠；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 醫師指出，秋季失眠常與生活節奏偏掉有關，包含晚睡、滑手機、飲食不規律與睡前焦慮；建議從白天作息、睡前降速與適當茶飲著手調整。

不少人以為失眠 是夏天太熱、冬天太冷才容易發生，到了秋天天氣轉涼，應該比較好睡，沒想到反而開始出現「晚上躺很久睡不著」、「半夜容易醒」、「清晨太早醒來」等問題。台灣翰鳴堂中醫診所中醫師宋宛蓁說，秋季氣候逐漸轉涼，日夜溫差變大，加上白天時間慢慢縮短，生活作息、情緒與身體狀態都可能跟著改變，因此秋天同樣可能出現睡眠品質下降的情況。

宋宛蓁指出，門診中常見的失眠不一定都是因為壓力太大，有些人是工作忙碌、長時間使用手機，大腦到了晚上仍處於亢奮狀態；也有人白天缺乏活動，晚上精神特別好，導致入睡時間一再延後。另，秋天早晚溫度下降，有些人晚上洗完澡後覺得身體比較冷，也可能影響原本的睡眠節奏。

尤其現代人容易陷入一個惡性循環，第一天睡不好，隔天擔心晚上又睡不著，反而一直注意「自己到底睡著了沒」，愈想睡，大腦愈清醒。久而久之，睡覺反而變成一個讓人緊張的事情。

宋宛蓁表示，偶爾一兩天睡不好並不代表就是失眠症，但如果每周反覆出現睡眠困擾，甚至已經持續數周以上，並且影響到白天工作、情緒或生活，尤其若同時出現嚴重打鼾、睡覺呼吸中斷、白天異常嗜睡、胸悶心悸或情緒明顯受到影響等五大症狀，應尋求專業醫療評估。

中醫在處理睡眠問題時，不是單純追求「讓人睡著」，而是會從整體生活狀態去調整。宋宛蓁說，如有些人長期處於緊繃狀態，晚上腦袋停不下來；有些人則是飲食不規律、晚餐吃太晚或吃得太油膩，造成腸胃不舒服，連帶影響睡眠。因此，改善失眠的第一步，不是急著找一種「助眠食物」，而是先把生活節奏穩定下來。

想改善秋季失眠，可以先從飲料開始調整。宋宛蓁指出，咖啡、濃茶、能量飲料等含有咖啡因的飲品，對部分人來說影響時間可能比想像中更長，即使晚上喝的不是咖啡，只要下午或傍晚攝取過多，也可能讓晚上比較難入睡。

另外，很多人睡前習慣喝酒，以為喝酒容易昏昏欲睡，就能幫助睡眠，但酒精雖然可能讓人比較快入睡，卻容易讓後半夜的睡眠變得比較不穩定，因此不建議把喝酒當成助眠的方法。

如果晚上想喝點溫熱飲品，可以選擇沒有咖啡因、刺激性較低的茶飲。如酸棗仁茶就是中醫常見的睡眠調理方向之一，適合在晚上想喝溫熱飲品的人。不過市售酸棗仁茶配方差異很大，若是有慢性疾病、正在服用藥物，或失眠已經持續一段時間等，仍建議先詢問醫師是否適合。

現在民眾平常工作需要長時間盯著電腦、手機，到了晚上仍覺得眼睛疲勞、精神緊繃，可以喝一杯溫熱的菊花茶，除了補充水分，也可以成為睡前放慢節奏的一個習慣。不過菊花茶並不是人人適合，容易腹瀉、腸胃較敏感的人，也不要一次喝得太多。

至於薰衣草茶或洋甘菊茶，有些人會把它們當成睡前放鬆飲品，重點其實不只在茶本身，而是透過「睡前固定儀式」讓身體逐漸進入休息狀態，與其把希望全部寄託在某一種茶飲，不如把喝茶當成睡前關機儀式，搭配關燈、降低手機使用、放慢活動速度，效果往往更實際。

除了茶飲之外，宋宛蓁建議，睡前1至2小時就可以開始讓身體慢慢「降速」，如把室內燈光調暗、減少滑手機與追劇的時間，不要在床上處理工作，也不要一直查看時間。如果躺在床上一直睡不著，也不要逼自己「一定要馬上睡著」。可以先離開床鋪，到比較昏暗、安靜的地方坐一下，做一些單純、不需要大量思考的事情，等到有睡意後再回到床上。

白天的生活也很重要。宋宛蓁說，白天適度接觸自然光、維持規律運動與固定的起床時間，都有助於維持穩定的睡眠節奏。即使前一天睡不好，也不建議隔天一路睡到中午，否則晚上反而可能更沒有睡意

秋天的失眠，有時候不是身體出了什麼大問題，而是生活節奏慢慢偏掉了。與其每天晚上躺在床上逼自己「快點睡」，不如從白天開始調整，讓身體重新找回規律的睡眠節奏。茶飲可以是一個輔助，但真正重要的，仍然是作息、飲食、運動與睡前習慣一起調整。