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紐約行動餐車微型創業 失業男靠「兩人座小車」賣現烤披薩翻身

TVBS新聞網／編譯：俞璟瑤
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披薩示意圖。(取材自 amin ramezani on Unsplash)
披薩示意圖。(取材自 amin ramezani on Unsplash)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約男子艾維洛遭裁員後，將兩人座Smart小車改裝成行動披薩餐車，以高溫烤箱現烤紐約披薩，靠口碑與快閃合作月營收衝上1萬2000美元。

紐約街頭一輛兩人座的超迷你小車旁邊，空氣中陣陣濃郁起司香氣隨風飄散。路過民眾忍不住停下腳步直呼快來試試，沒想到這台迷你小車車廂裡面，居然能源源不絕烤出最正宗的紐約披薩。

遭公司無情裁員 惡意解雇逼出微型創業靈感

這家名為Pizza Pod NYC的行動披薩店，本質上就是用一台Smart小車現場做披薩。老闆艾維洛當初會動念創業，全因遭到前公司無情裁員。當時被一腳踢出工作多年的公司，連失業補助都申請遭拒，偏偏第一個孩子正準備出生，只能不斷消耗積蓄。被逼入絕境的窘境下，看著手邊這輛Smart小車，突然閃過一個大膽念頭：如果能從小車裡變出熱騰騰的披薩，絕對酷翻了。

▲ 影片來源：Instagram＠pizzapodnyc（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

擺脫高額罰單陰霾 超小車身打造靈活行動餐車

選擇極致微型的車款當作餐車，除了自帶話題流量，更是現實考量下的神操作。疫情期間艾維洛開著福斯小型休旅車備料販售，卻頻頻收到大量違規停車罰單。偶然在路上看到Smart小車，瞬間意識到這種超小車身機動性極高，幾乎到處都能找到位置停放。

高溫烤箱發電機一應俱全 每週狂銷上百片職人披薩

麻雀雖小，專業設備卻一樣沒少。車內巧妙嵌入八百度高溫雙烤箱、發電機以及備料空間，全紐約最迷 practitioners 的行動披薩車就此誕生。為了追求極致口感，麵團必須提前發酵整整72小時，平常一天能產出50片披薩。目前菜單推出9種風味披薩，單價落在16美元到20美元之間。

月營收衝破1.2萬美元 好吃口碑吸引排隊人潮

別看車體空間極度緊湊，運作效率卻驚人，一小時就能出爐20多個手工披薩。慕名而來的饕客品嚐後大讚，看了網路評論過來，這絕非濫竽充數的品質，而是貨真價實的美味披薩。現階段平均每月營收高達1萬2000美元，隨著麵團產能持續擴充，整體業績預計明年還會大幅成長。

翻轉被裁員人生 跨界快閃合作擴大美食版圖

雖然現在工作時間比上班族時期更長，甚至需要24小時隨時待命，但靠著自己的雙手闖出一片天，忙碌中充滿成就感。如今艾維洛已順利取得正規營業許可，除了日常車巡販售，更積極與各大咖啡廳、餐飲空間展開跨界快閃合作。利用迷你小車吸睛引流，憑藉硬核美味鎖定客群，成功在昂貴的紐約餐飲市場切出一條全新商機。

紐約行動餐車微型創業！他靠「兩人座小車」賣現烤披薩 翻轉命運月衝1.2萬美元

TVBS新聞網

精華 FAQ

  • 他因遭前公司裁員、失業補助又申請失敗，加上第一個孩子即將出生，陷入經濟壓力。後來看著手邊的Smart小車，靈機一動想到把它改造成能現烤披薩的行動餐車。

  • 因為Smart車身極小，停車與機動性都很高，能避開他先前用大型車輛時常收到的違停罰單問題。車內還嵌入高溫烤箱、發電機與備料空間，讓它可直接現場製作。

  • 目前每小時可出爐20多個披薩，平均每月營收約1.2萬美元，菜單有9種口味、單價16到20美元。除了街頭販售，也正與咖啡廳和餐飲空間合作快閃擴張。

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