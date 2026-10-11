AI摘要 文章摘要整理： 美國智慧汽車普及後，專屬診斷工具、零件配對與ADAS校正設備推高維修成本，帶動修車費7年漲60%，車主與修車廠都承受更大壓力。

隨著汽車科技日益進步，修車費用也隨之水漲船高。從昂貴的診斷軟體訂閱費、專屬零件價格飆升，到駕駛輔助系統的校正設備動輒數萬美元，維修成本已成為車主與修車廠的沉重負擔。根據統計，美國汽車維修與保養價格自2019年1月至2026年8月累計上漲60%，幾乎是同期整體通膨的兩倍。

Emil's All-Tire修車廠經理Ariella Czeisler表示，她祖父當年做生意時，車子如果引擎故障燈亮起，只要打開引擎蓋找到問題，修好就能開走，但現在完全不一樣了。她指出，自己已經購買一台6000美元的診斷電腦，現在還必須支付高達1800美元的費用來更新點數，才能存取特定車輛的資料。

美國汽車協會汽車工程總監Greg Brannon說明，經銷商只要負責一個品牌，但獨立修車廠得處理所有開進廠的車款，要跟上這些需求真的非常昂貴，也很有挑戰性。由於BMW、Nissan到Ford等車廠各自有專屬的診斷工具，修車廠為了做生意只能咬牙投資。

Emil's All-Tire修車廠老闆Ralph Czeisler表示，必須準備多台電腦來處理國產車、亞洲車和歐洲車，製造商每年都會更新，這需要花更多錢。除了診斷工具外，車廠在更換零件時也得花錢與車輛的其他部分配對，例如更換擋風玻璃時，通常得校正後方的前視鏡頭，才能確保先進安全輔助系統運作正常。

汽車服務協會主席Scott Benavidez說明，如果修的BMW不多，可以買5小時的軟體使用權，但如果經常修BMW，買年度訂閱就比較划算。他也指出，1978年他和父親一起開始做這行時，更換的是方形或圓形大燈，一個大燈就能適用15輛車，當時只要32美元，現在那種大燈要價4000美元，而且是特定車款專用。

政府問責署官員Biza Repko強調，隨著愈來愈多汽車由軟體驅動且連網程度提高，消費者可能會面臨更高的價格、更長的維修時間，或者必須開更遠的路才能修理車輛。根據美國汽車協會2023年針對三款熱門車款進行的研究，先進駕駛輔助系統相關零件的更換和校正，可占總維修費用37.6%。駕駛輔助系統的校正設備一台機器起價4萬美元，這還不包括額外的校正板，有些板子單價甚至高達1萬美元。

Greg Brannon認為，這些駕駛輔助系統確實能挽救生命，尤其自動緊急煞車讓追撞事故減少超過50%，它確實有效，但費用也很高。面對龐大投資，小型汽修廠只能選擇專修特定廠牌或擴大規模分攤成本。Ralph Czeisler表示，如果不願意花錢購買這些新設備，最後就只能關門。從維修業者到一般車主，大家正在為這場汽車科技革命付出更高的代價。

智慧汽車修車貴！ 換大燈要4000美元 美國維修費7年漲6成

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