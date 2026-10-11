整理包／紐時主管遭岳父母槍殺 揭開命案背後的家庭戰爭

警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 紐時主管麥肯錫在加州遭岳父母伏擊槍殺，警方指兩名77歲華裔嫌犯輪流開槍，案件疑牽動離婚、監護權與家暴爭議，動機仍待釐清。

被指控在都布林公園殺害女婿的陳世麗計畫無罪抗辯，麥肯錫岳父張壽勇的公設辯護人請求法官對當事人進行醫學評估。（都布林警局提供）

紐約時報 遊戲工程主管麥肯錫（Jonathan McKinsey）9月26日下午在加州 都布林運動公園停車場遭槍擊身亡，享年40歲。目擊者稱兩名蒙面槍手輪流開槍，路過警員隨即攔下兩人。警方指控涉案者是他77歲的華裔 岳父母張壽勇（Shouyong Zhang，音譯）、陳世麗（Shili Chen，音譯），兩人被控謀殺、故意開槍與埋伏行凶，不得保釋，10月19日再次開庭。

案發前，身為跨性別男性的麥肯錫正與分居妻子甘蒂絲‧張（Candice Jang）打離婚與三名子女監護權官司，雙方互控家暴與虐待子女，但這些都是單方面文件，法院尚未查證。檢方稱張壽勇已承認開槍，陳世麗擬提無罪抗辯；警方搜查了妻子住處，她暫時未被起訴，動機也尚未公布。

公園停車場槍響 紐時主管遭岳父母伏擊

案發時間是9月26日（周六）下午約3時。警方趕到時，麥肯錫已身中多槍，當場死亡。警員在停車場攔下準備駕車離開的兩名嫌犯，從張壽勇身上與車內各搜出一把槍。檢方稱，監視器畫面顯示兩人都曾開槍，張壽勇在訊問中承認，並指這是事先策畫的光天化日埋伏。麥肯錫2023年加入紐時，2025年底升任遊戲玩家體驗工程總監，帶領約25人團隊。

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離婚、監護權爭奪 命案背後的家庭戰爭

麥肯錫2010年完成性別轉換，2011年結婚，育有三名幼子女。2025年10月，他被控兩項輕罪（掌摑六歲孩子、把兩歲幼童獨留家中），不認罪並以上親職課程獲釋；同月妻子聲請家暴保護令，兩個月後他也提出聲請並訴請離婚，雙方爭奪監護權。案發前兩周，他的父親曾留言說爸媽愛他、想念他。警方稱會從各角度追查動機，知情人士推測是「為女兒報復」，但未獲證實。

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從性別轉換到子女虐待指控 兩套說法的核心

麥肯錫指控：2010年轉換期間，妻子曾想拔掉他的醫療管線，乳房切除術後岳父出拳打他胸口；岳母因孩子想穿姊姊的裙子，辱罵他們並打孩子後腦；他2015年孕期遭妻子虐待，22周早產喪子；妻子還曾說他「應該去死」。

甘蒂絲指控：2010年麥肯錫抓她前臂，使她撞傷、椎骨骨折；2018年家暴致她手臂瘀傷；他曾推兒子的頭，並威脅「殺我和我父母」。

兩套說法都未經法院查證，也不能直接等同於動機。

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岳父承認開槍 辯方反擊、妻子住處遭搜查

9月30日兩人首次出庭，若罪成可能終身監禁且不得假釋。10月1日，陳世麗的公設律師表示她將無罪抗辯，重點放在麥肯錫被指控的虐待行為；張壽勇的公設辯護人則請求醫學評估，未說明原因。麥肯錫的家事律師稱這是悲劇，並對媒體片面報導感到沮喪。9月29日，警方持搜索令搜查甘蒂絲住處並扣押證物，鄰居稱她的車與手機被帶走；警方未說明證物內容，也未證實她是否為共犯。

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動機仍成謎 三名孩子的未來與五大待解問題

案件仍在初期，嫌犯尚未被定罪。三名年幼子女同時失去父親，母親牽涉調查，外公外婆又遭羈押，安置尚未見公開說明。

五大待解問題

1.動機為何？警方未公布。

2.妻子住處扣押了什麼？內容未公開。

3.雙方互控是否屬實？法院尚未查證。

4.三名孩子如何安置？

5.辯方策略如何？10月19日庭審是關鍵。

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紐約時報大樓。（美聯社）