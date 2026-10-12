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黃金獵犬見賊不吠 「熱情搖尾」討玩 屋主自嘲：最爛看門狗

TVBS新聞網／編輯：李承鍊
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加州聖地牙哥一名屋飼養的黃金獵犬留在家裡看門，卻主動向闖入屋內的竊賊示好。圖為示...
加州聖地牙哥一名屋飼養的黃金獵犬留在家裡看門，卻主動向闖入屋內的竊賊示好。圖為示意圖，非新聞當事黃金獵犬。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

聖地牙哥屋主透過保全系統發現家中遭竊，家中黃金獵犬Nash卻熱情迎賊，讓屋主自嘲是最爛看門狗，所幸警方及時到場逮人，未釀重大損失。

聖地牙哥一名屋主近日因家中遭竊賊闖入，透過住家保全系統警報得知事件，當時屋主人在芝加哥，正準備返程，在視訊畫面裡看到竊賊翻冰箱找吃的，還直接在屋內睡覺，但家中飼養的4歲黃金獵犬Nash未警戒，反而主動向竊賊示好。屋主當下報警，警方抵達現場逮捕竊賊，所幸整起事件未造成人員傷亡或重大損失。

黃金獵犬Nash熱情迎接竊賊

根據「今日美國」報導，當屋主收到保全系統警報後，立即透過監視器確認住家狀況，驚見竊賊已進入屋內，行徑大膽，不僅在屋中四處走動，還自行打開冰箱取食，甚至直接躺在狗狗專用毯子上休息，將屋主家當成自家。

▲ 影片來源：Instagram＠danterowley（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

影片顯示，屋主的4歲黃金獵犬Nash看到竊賊並未吠叫示警，反而多次叼著玩具靠近竊賊，熱情邀請對方一起玩耍。Nash全程沒有展現敵意，甚至在警方抵達時，依舊叼著玩具迎接員警，讓屋主哭笑不得，直言：「Nash絕對是最爛的看門狗。」

警方抵達現場後，竊賊嚇得開溜，跳窗逃跑時打破幾個花盆，但未造成重大財物損失。屋主表示，家中僅有冰箱食物被吃掉，最讓他慶幸的是狗狗平安無事。最終竊賊遭警方逮捕，正面臨竊盜相關指控。

黃金獵犬見賊不吠！「熱情搖尾」討玩　屋主自嘲：最爛看門狗

TVBS新聞網

精華 FAQ

  • 屋主人在芝加哥準備返程時，接到住家保全系統警報，隨即透過監視器確認家中情況，才發現竊賊已進入屋內翻找物品並逗留休息。

  • Nash看到竊賊後沒有吠叫示警，反而多次叼著玩具靠近對方，像是在邀請一起玩耍，連警方到場時也仍熱情迎接，讓屋主相當哭笑不得。

  • 警方抵達後，竊賊嚇得跳窗逃跑，途中打破幾個花盆，最後仍遭逮捕並面臨竊盜指控。屋主表示僅冰箱食物被吃掉，沒有重大財物損失。

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