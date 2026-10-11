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出遊住飯店房間怎麼選？行家建議注意號房 原因非迷信

TVBS新聞網／編譯李庭宇
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飯店房間示意圖。(取材自 Tao Yuan on Unsplash)
飯店房間示意圖。(取材自 Tao Yuan on Unsplash)

AI摘要

文章摘要整理：

旅遊專家提醒，飯店房號尾數01多鄰近電梯或樓梯，噪音較多，尤其歐洲老飯店隔音較差；入住前先向櫃檯要求安靜房更有機會睡好。

許多民眾出國旅遊時，往往只留意飯店房間的景觀、床鋪尺寸或是否附贈早餐，卻忽略了房號背後隱藏的細節。資深旅遊專家提醒，入住時若拿到特定尾數的房間，可能暗示著該趟住宿體驗將難以保持寧靜。

「01號房」多鄰近走廊入口 噪音干擾頻繁

Wales Online報導，歐洲旅遊專家阿米爾·蘇德拉（Amir Sudra）指出，房號以「01」結尾的房間（如101、201、301或401號房），在辦理入住時最好多加詢問。蘇德拉表示，這項觀察無關乎迷信，而是他在陪同旅客橫跨歐洲各地、入住各式飯店後發現的普遍規律。

蘇德拉解釋，許多飯店的01號房通常緊鄰電梯、樓梯間或走廊開端。入住這類房間，旅客可能隨時會聽到房客進出聲、電梯門開啟聲、行李箱滾輪滑過地面的滾動聲；甚至在清晨時分，還可能被工作人員使用附近房務服務區的聲音吵醒。

歐洲老牌飯店隔音欠佳 影響旅遊睡眠品質

「旅客在安排歐洲行程時，最容易低估的就是飯店格局對整體旅程的影響。」蘇德拉補充，無論是在巴黎、羅馬、巴塞隆納或維也納等名城預訂多頂級的飯店，一旦房間緊鄰電梯或樓梯，整夜都可能被各類動靜打擾而無法入睡。

此外，英國「利物浦迴聲報」（Liverpool Echo）也指出，尾數較小的房號通常位於每層樓的主入口附近。雖然對於不想攜帶重物走太遠的旅客相對便利，但對於重視休息品質的人來說絕非首選。特別是在歐洲部分歷史悠久的老牌飯店，其建築結構與隔音效果往往不如預期，相關問題恐更為棘手。

如何爭取安靜房間？專家傳授前台溝通心法

若想提高住進安靜房間的機率，蘇德拉建議，旅客可以在領取房卡前，禮貌性地向櫃檯人員詢問是否有遠離電梯、樓梯及房務服務區的空房。

「最好的時機就是在拿著行李上樓之前。」蘇德拉強調，一旦行李打開、手機開始充電並安置妥當後，想再更換房間就會顯得非常麻煩。他建議旅客可以直接向櫃檯詢問：「請問能否安排一個遠離電梯或樓梯的安靜房間？」如此說明不但合理禮貌，也能讓櫃檯人員明確了解需求，無須特意指定避開特定房號，只需直接表達對聲音敏感的顧慮即可。

出遊住飯店房間怎麼選？專家建議避「這號房」　原因非迷信

TVBS新聞網

精華 FAQ

  • 因為這類房間多半位於電梯、樓梯或走廊入口附近，容易聽到住客進出、電梯開關與行李滾輪聲，清晨也可能被房務作業吵醒，影響睡眠品質。

  • 不是迷信。專家表示，這是他在陪同旅客入住歐洲各地飯店後累積的實務觀察，重點在房間位置與噪音來源，而不是房號本身帶來的象徵意義。

  • 最好在拿到房卡、還沒把行李搬上樓前提出需求，直接禮貌詢問能否安排遠離電梯、樓梯和房務服務區的房間，這樣較容易獲得合適調整。

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