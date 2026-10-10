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麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

編譯俞仲慈／即時報導
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麥克道格拉斯最近出版回憶錄，讓外界一窺這位奧斯卡影帝幕後精采人生。(美聯社)
麥克道格拉斯最近出版回憶錄，讓外界一窺這位奧斯卡影帝幕後精采人生。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

麥克道格拉斯新回憶錄揭露與已婚女星、黛安娜王妃的往事，以及和父親、長子間的家庭衝突與抗癌經歷。

好萊塢資深影星、現年82歲的麥克道格拉斯(Michael Douglas)最近出版回憶錄，自曝過往情史，以及與其父寇克道格拉斯(Kirk Douglas)、長子卡梅倫(Cameron Douglas)之間的緊張關係，種種經歷讓外界一窺這位奧斯卡影帝幕後精采人生。

據福斯新聞網(Fox News)報導，麥克道格拉斯在回憶錄「精采旅程」( One Olluva Ride，暫譯)披露演藝生涯早期，拍攝電影「設身處地」(Adam at 6 A.M.)時與已婚女星李珀塞爾(Lee Purcell)的地下情：「因為她已婚，我們的親密關係變得複雜，不得不向劇組人員、拍攝地居民，還有她的丈夫隱瞞這段關係，這是一段持續整個拍攝期間的熱戀。」

多年後，已婚的麥克道格拉斯在拍攝電影「綠寶石」(Romancing the Stone)期間，又與該片編劇黛安湯瑪斯(Diane Thomas)有過一段婚外情；1987年拜電影「華爾街」(Wall Street)在倫敦首映的機會，麥克道格拉斯與黛安娜王妃(Princess Diana)並肩而坐，電影結束後，兩人刻意避開媒體共進晚餐，麥克道格拉斯回憶當時表示：「真相很簡單，她的婚姻並不幸福，想要過另一種生活。」並形容共度時光非常特別。

這位好萊塢星二代回顧成長過程，形容父親性格堅毅且反覆無常：「寇克道格拉斯是我父親，一個有著嚴重缺陷的人，脾氣暴躁且野心勃勃。」導致自己與弟弟喬爾(Joel)對父親深感畏懼，尤其喬爾承受更多創傷。

2010年麥克道格拉斯因為三位醫師未能及早發現癌症，被誤診長達九個月，直到同年8月證實罹患喉癌第四期，當時腫瘤有核桃那麼大，所幸經過8周化療與放射治療，體重減輕20公斤，最終抗癌成功。

麥克道格拉斯在回憶錄中坦承深陷嗑藥與出軌等難關，不料與前妻迪安德拉·盧克(Diandra Luker)生下的長子卡梅倫也有嚴重毒癮，於是麥克道格拉斯安排兩名彪形大漢企圖綁架他強制戒毒：「卡梅倫看出端倪，望著我的眼神彷彿在說，爸爸，你怎麼能這樣對待我，好像我又一次傷透他的心。」兒子的反抗迫使麥可放棄計畫，但卡梅倫後來因毒品案入獄服刑七年。

精華 FAQ

  • 他自曝早年曾與已婚女星李珀塞爾發展地下情，之後又在拍攝《綠寶石》期間與編劇黛安湯瑪斯有婚外情，並提到曾與黛妃共進晚餐。

  • 他形容父親寇克道格拉斯性格堅毅卻反覆無常，脾氣暴躁且野心勃勃，讓他與弟弟喬爾從小對父親感到畏懼，尤其喬爾承受更多創傷。

  • 面對長子卡梅倫的嚴重毒癮，他曾安排兩名彪形大漢企圖綁架兒子去強制戒毒，但被卡梅倫識破而作罷；卡梅倫後來仍因毒品案入獄7年。

黛妃 好萊塢 黛安娜王妃

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