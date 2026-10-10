整理包／五角大廈擬直播哈桑槍決 你怎麼看?

2009年德州胡德堡大規模槍擊案兇手哈桑。（美聯社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 美國國防部擬於12月3日槍決胡德堡槍擊案兇手哈桑，並考慮透過網路直播，引發法律、倫理與人權激烈爭議。

美國國防部8日證實，曾在2009年胡德堡槍擊 案中殺害13人的前陸軍少校哈桑（Nidal Malik Hasan），預定12月3日在德州胡德堡基地遭行刑隊槍決，五角大廈 並計畫透過網路直播行刑過程。若如期執行，將是美軍相隔65年再度處決現役軍人，也可能成為美國近代首宗透過公開網路直播的處決，引發法律、倫理與人權爭議。

哈桑當年在胡德堡基地士兵整備中心開槍，造成13人死亡、32人受傷。軍事法庭2013年裁定他犯下13項預謀殺人罪及32項預謀殺人未遂罪，13名高階軍官一致投票判處死刑 。如今，槍決日期與直播計畫曝光，再度引發各界關注：支持執行死刑與支持公開直播，是否應被視為同一回事？

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哈桑是誰？當年大開殺戒13死32傷

哈桑是陸軍精神科醫師，2009年11月5日在胡德堡基地士兵整備中心開槍，造成13人死亡、32人受傷。他當時高喊「真主至大」，使用裝有雷射瞄準器的手槍行凶，遭軍警擊中胸部後被制伏，此後胸部以下癱瘓。審判期間，他選擇自行辯護，並在開庭陳述中表示，美國正在對伊斯蘭教發動戰爭，因此他要「倒戈加入另一邊」。軍事法庭最終裁定他犯下13項預謀殺人罪及32項預謀殺人未遂罪，判處死刑。

若成真 將是美軍65年來首次處決軍人

美國國防部表示，哈桑預定12月3日在當年犯案的胡德堡基地遭行刑隊槍決，總統川普已批准執行。代理陸軍部長泰勒先前公布行刑日期與地點，國防部長赫塞斯則表示，民眾將有機會觀看行刑過程。不過，直播平台、觀看資格及實際安排尚未明朗，哈桑也可能尋求法律途徑，因此能否如期執行仍有變數。若槍決成真，將是美軍65年來首次處決軍人。

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美國上次公開處決 為1930年代

美國上一次公開處決可追溯至1930年代。1936年，肯塔基州對雷尼．貝西亞（Rainey Bethea）執行絞刑，約2萬人到場觀看；1937年，密蘇里州處決羅斯科．傑克森（Roscoe Jackson），此後公開行刑逐漸退出歷史舞台。2001年處決奧克拉荷馬市爆炸案主謀麥克維時，僅透過閉路電視讓特定人士觀看。美國死刑資訊中心指出，目前沒有允許公開網路直播處決的法律或先例。

美國天主教總主教考克利(Paul Coakley)便稱此為「野蠻行徑」、荷蘭總理葉騰(Rob Jetten)痛斥「荒謬」，就連美國副總統范斯亦質疑這個決定，且已表態他不會觀看。

聯合國表示，直播死刑執行相當於酷刑。聯合國人權事務高級專員公署向法媒說：「直播死刑執行等同於公開執行死刑，這將違反絕對禁止酷刑的規定。」

人權觀察組織反對將死刑變成公開奇觀；也有法律學者認為，直播或可增加透明度。

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後續三大觀察重點

哈桑案後續有三大觀察重點：首先，哈桑是否提出法律挑戰，可能影響12月3日的行刑安排；其次，五角大廈尚未說明直播如何進行、誰能觀看，以及是否設有觀看限制；第三，此案也將重新引發外界對美軍死刑制度的討論。部分法律學者指出，槍決被一些支持死刑者視為快速、直接的方式，尤其美國部分州近年面臨致命注射藥物取得困難及醫療人員不願參與等問題。不過，行刑方式、死刑本身與是否公開直播，仍是不同的法律及倫理議題。