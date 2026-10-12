搭乘郵輪12個常見NG行為 最嚴重恐被拒絕登船且不能退款

規劃和搭乘郵輪旅程時有很多細節要注意，否則可能讓荷包大失血。郵輪示意圖，本與新聞無關。（取材自unsplash.com@Stephen Mease）

AI摘要 文章摘要整理： 郵輪旅行看似便宜省事，但旅遊保險、小費、套裝、交通與岸上觀光都可能推高成本，若文件不齊或誤時更可能被拒登船。

搭郵輪 旅行看似輕鬆，預算也相對好控制和掌握，但廣告上的票價往往只是個開始，一些不經意或不小心的缺失，都可能會讓自己的度假預算變越變少，Cheapism報導列出搭郵輪時別犯的12項錯誤，以免原本經濟實惠的旅程變成一趟意想不到的昂貴之旅。

1. 旅遊保險 非萬靈丹 投保前看清保障範圍

規劃郵輪之旅時就有很多要注意的細節。購買旅遊保險是明智之舉，但以為買了保險就能涵蓋旅程中所有問題就不聰明了，不同保單在不同問題的處理方式都不同，在國際郵輪旅行，醫療保險特別重要，尤其是年長的乘客。建議購買前仔細閱讀保單內容，切勿輕信廣告宣傳中「全面」之類的字眼。

2. 郵輪票價不等於旅費 別忘了小費

郵輪廣告上的金額並不代表是最終花費的金額，很多郵輪公司會自動收取每日服務小費，除非已預付或包含在內，不同郵輪公司和航線的規定都不相同，預訂前務必了解小費規則，並將其視為度假成本的一部分。

3. 附加套裝不急著買 留意優惠價格與退款規定

無線網路、岸上觀光 、飲品套餐等通常在出發前就能購買，郵輪公司通常提供提早購買的優惠，直到登船時才購買也可能意味熱門岸上觀光或餐廳已售罄，但這也不代表所有的優惠都值得搶購，因為價格和優惠內容都會變動。若已確定要買的附加內容，可以關注郵輪行程規劃器，在看起來優惠時購買，並留意取消和退款規定，以防出現更漂亮的價格。

4. 岸上觀自行安排交通 可能更省錢

透過郵輪公司預訂每次短程旅行很方便，但透過郵輪公司自動預訂每次短程旅行可能會讓荷包大失血。在適合步行的港口，旅客可以步行探索或自己搭乘大眾運輸、計程車或當地可信賴的交通業者，但須權衡的是郵輪公司的旅程有遲到的保障，可自行斟酌，不要只為了省錢最後必須在港口追逐已經開走的郵輪。

5. 岸上觀光別玩過頭 錯過登船時間恐得不償失

別以為錯過開走的郵輪是件小事，因岸上觀光而錯過郵輪的旅客，可能因此需臨時預訂住宿、交通和餐飲，因此下船前務必確認登船時間，確認手機和手表的時間和郵輪時間一致，並預留時間做為交通和意外事件的緩衝。

6. 別等郵輪出發當天才搭機 航班延誤恐錯過登船

千萬別為了節省一晚的住宿費而規劃在郵輪出發當天才飛抵當地，若航班或旅程有問題，郵輪可不會像飯店一樣能讓人延遲入住，錯過郵輪可能意味需要支付飯店住宿費、臨時機票及前往其他港口登船的交通費，付這些費用的前提是郵輪允許在之後登船。

7. 別忽略往返郵輪港口的交通費 住宿與停車也要納入預算

別以為飯店或機場就在郵輪港口隔壁，從抵達點到郵輪也需要交通費，千萬別忽略這筆預算，計程車、停車費和前一晚的住宿都可能讓一個家庭的旅遊預算增加幾百元。

8. 護照、簽證等文件要備齊 否則可能被拒絕登船

好不容易規劃妥當也一路平安順利抵達，準備登船，沒什麼比這時候發現漏帶重要文件而無法登船更讓人憤怒懊惱，護照、身分證明和簽證取決於國籍、行程和出發港口，有的郵輪公司明訂若乘客未攜帶需要的文件會被拒絕登船且不能退款，因此出發前務必檢查和確認需要的證件和文件。

9. 郵輪上使用手機 忘開飛航模式恐收到高額帳單

登船後，一旦郵輪駛離陸地的訊號基地台，手機就可能產生龐大開銷，可能會連接到不在國際漫遊範圍內的海上行動網路。現在有些業者推出專門針對郵輪的漫遊套餐，但旅客仍需確認內容，而開飛行模式和使用無線網路是避免收到高額帳單最簡單的方式。

10. 飲品無限暢飲不一定划算 先算清楚自己喝多少

飲品無限暢飲聽起來很划算，但其實取決於實際會喝多少，有時候靠岸日會離開郵輪一段時間，每個人喝的量也不同，建議根據航程的實際套裝行程價格來計算，而非盲目假設自己多喝幾杯雞尾酒就能讓這個套裝方案回本。

11. 特色餐廳通常要額外付費 先確認船票已包含的餐飲

餐點也是如此，特色餐廳是郵輪的特點之一，在想今晚要去哪間特色餐廳用餐時，不妨先想想自己已經為了郵輪上的餐點付了多少錢，很多郵輪上的特色餐廳須另外付費，建議先嘗試已經包含在船票內的餐飲，然後在選擇性地嘗試那些感覺很特別的餐廳。

12. 旅程中定期查看郵輪消費帳單 避免下船前才發現超支

在郵輪上消費讓人沒有花錢的感覺，只要輕輕一點，就能享受水療護理、雞尾酒、購物和遊戲等服務，但累積起的費用可能會讓人大吃一驚，郵輪的應用程式讓乘客可以在遊程中監控船上的帳號，建議每隔一兩天查看一次，就能了解消費明細，甚至發現意外或不熟悉的消費，並了解小費是否已超出預算，別在下船當天早上才打開船上帳戶，避免收到毀滅度假心情的可怕驚喜。