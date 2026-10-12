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退休金之外還有一筆錢 女子苦等兩年才拿到 律師提醒：各州規定不同

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Maureen Pichly在紐約市的聾人學校擔任輔助性專業人員25年，兩年前退...
Maureen Pichly在紐約市的聾人學校擔任輔助性專業人員25年，兩年前退休時還有上百天的休假未使用，紐約市教育局答應將假折換金錢分三年期支付，但最終承諾跳票。擔憂的女子示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Simon Abel）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：退休後108天未休假期，雇主承諾分3年付款卻跳票。
  • 重點二：電視台介入後，教育局終於支付8703.80元給當事人。
  • 重點三：律師提醒先看合約與州法，不同州對假期補償規定不同。

皮奇爾（Maureen Pichl）在紐約市教育局擔任輔助性專業人員（paraprofessional）25年，她退休時還有超過一百天的休假沒休，雇主承諾分三年將這些假折換成錢支付給她，結果卻跳票食言；律師表示，若工作合約規定退休時將獲得累積的假期補償，雇主就不能置之不理，員工也可以查閱所在州的法律，確保自身權益。

Moneywise轉載ABC7的報導，皮奇爾在紐約市一所聾人學校擔任輔助性專業人員25年，她於2024年退休，退休時還有108天的休假和病假沒使用，雇主答應在她退休後的三年內分期支付這些未使用的假期和病假，第一筆款項將在她離職後一年內支付，但事實並非如此。

皮奇爾預期將在2025年6月收到第一張支票，但她只等到一堆藉口。皮奇爾說，雇主說因為某些原因，支票沒被處理，他們會馬上處理，最遲2026年2月初到2月中她就能收到支票，結果2月過了她還是沒收到。

最終，兩年過去了，皮奇爾沒有收到任何款項，她厭倦了不斷查看郵件後又一次次失望，她的生活也陷入困境，她的丈夫法蘭克（Frank）建議她找當地電視台協助，最後在電視台介入下，教育局支付了那筆錢，皮奇爾從教育局獲得8703.80元。

訴訟律師萊特（Jamie E. Wright）說，如果工作合約規定退休時將獲得累積的假期或病假補償，雇主就不能置之不理，她建議仔細閱讀自己的工作合約和公司規定，確認自己的權益和雇主的支付期限，雇主不能無限期地拖欠該支付給員工的薪水。

勞資律師拉札羅（Rafael Lázaro）說，他們通常會建議員工先檢視工作合約，確認州法律是非常重要的第二步，「第二步市所在州的工資法，這項法律的作用是保護那些被積欠雇主承諾支付的未使用休假金額的員工」。

拉札羅說，每個州對最終工資的處理方式都不相同，因此研究自己所在司法管轄區的具體州法律非常重要。

萊特說，以加州為例，累積的休假被視為賺取的薪水，因此大多數時候當員工離職時，雇主應補償未使用的休假，如果沒有，員工可能可以就未付工資和其他罰款提起訴訟。

而在紐約州，對於未折換現金的假期補償有些附加條件，具體來說，員工須先累積相應的工作時數，且公司不能有任何書面的假期沒收政策。

不過，法律仍對員工提供保護，追回這筆錢是完全可能的，諮詢律師了解自己能採取的行動，並在適當的時候發出催款信或提起訴訟，可以幫助自己追回應得的每一分錢。

精華 FAQ

  • 她退休時還有108天假期與病假未用，雇主原本承諾分3年支付，卻一再拖延且未兌現，最後在電視台介入協助後，教育局才把款項付清。

  • 在媒體介入後，紐約市教育局終於支付她8703.80元，這筆錢是她累積未使用假期與病假的折現補償，原本應依約分期支付。

  • 律師建議先仔細查看工作合約與公司規定，再確認所在州的工資法，因為各州對最終工資與假期補償的處理方式不同，必要時可發催款信或提告。

退休金 紐約市

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