我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「金法尤物」女星在達美班機上咬傷乘客、揍空服員 降落紐約被捕

討厭的人一年比一年多？三星座看誰都不順眼 連舊帳都記得

討厭的人一年比一年多？三星座看誰都不順眼 連舊帳都記得

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
牡羊座很容易注意到別人的缺點，並忍不住在心裡比較，認為「我才是對的，而且我比你更...
牡羊座很容易注意到別人的缺點，並忍不住在心裡比較，認為「我才是對的，而且我比你更強！」示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio ）

如果每天都能和自己個性合拍的人相處，生活想必會幸福許多，然而現實往往不如人意，每個人或多或少都會遇到不喜歡的人。盡管要將討厭的人變成喜歡的人並不容易，但只要有意識地調整應對方式，避免與對方發生衝突，就有機會減少相處時的壓力。日本媒體「占TV」盤點三個最容易討厭別人的星座，從好勝心強、容易記仇，到總是注意他人缺點，各有不同的原因。

牡羊座

牡羊座好勝心強，充滿鬥志，是不服輸、勇於挑戰的類型。對他們而言，生活中似乎需要有個對手，才能激發鬥志、鞭策自己不斷向前。尤其當牡羊座愈是積極、幹勁十足時，身邊的敵人可能也愈多，甚至在職場或感情關係中，容易覺得周遭的人全都站在自己的對立面。

牡羊座也很容易注意到別人的缺點，並忍不住在心裡比較，認為「我才是對的，而且我比你更強！」一旦抱持這種想法，就可能不自覺地流露敵意，讓原本單純的人際互動變得緊張。

天蠍座

天蠍座執著心強，一旦對某個人產生反感，就很難重新改變看法。他們不僅會牢牢記住對方曾經說過的話、做過的事，即使長大成人，偶爾想起小學時期曾經討厭的同學，仍可能感到不悅，彷彿當年的情緒至今依然揮之不去。

從小學、高中時期的同學，到出社會後的職場同事，天蠍座心中彷彿列著一份黑名單。即使想要忘記，也很難真正放下，隨著人生經歷增加，這份名單反而可能愈來愈長。

處女座

處女座追求完美，也特別注重整潔。這並不代表他們天生不喜歡別人，而是很容易將注意力放在周遭人的缺點上。例如，看到別人桌面亂糟糟，就忍不住覺得礙眼；發現有人吃相難看，也會在心裡默默扣分。由於總是仔細觀察他人的不足，每發現一個缺點，就可能又多了一個不喜歡的對象。

其實，處女座心裡往往很想提醒對方，希望對方能改正問題，但又可能因為顧慮太多而難以開口，最後只能把不滿藏在心裡，獨自鬱悶，讓原本可以透過溝通解決的小事，逐漸累積成心中的疙瘩。

精華 FAQ

  • 因為牡羊座好勝心強、充滿鬥志，常把周遭人視為對手，還容易注意別人的缺點並在心中比較，久而久之就可能不自覺流露敵意。

  • 天蠍座執著心強，一旦對某人產生反感就很難改觀，甚至會牢記對方說過或做過的事，從童年到職場都可能把不喜歡的人放進黑名單。

  • 處女座追求完美又重視整潔，習慣把注意力放在他人的缺點上，例如桌面凌亂或吃相不好都會扣分；又常因顧慮太多不開口，讓不滿越積越深。

星座運勢

上一則

75%美國人都曾腳痛 不改掉1日常習慣讓你「毀掉雙腳」

下一則

2027年10個冷門旅遊目的地出爐 不用怕過度旅遊人擠人

延伸閱讀

有才又有財 4生肖女「靠自己」闖出成就

有才又有財 4生肖女「靠自己」闖出成就
3組生肖天生互補 夫妻一個破局一個穩局、子女教養也能一柔一剛

3組生肖天生互補 夫妻一個破局一個穩局、子女教養也能一柔一剛
嘴上說沒事…其實都有事「3星座」敏感又記仇 放大細節

嘴上說沒事…其實都有事「3星座」敏感又記仇 放大細節
12星座「最想離職」的瞬間曝光 牡羊討厭被管、薪水不到位他馬上走人

12星座「最想離職」的瞬間曝光 牡羊討厭被管、薪水不到位他馬上走人

熱門新聞

麥克道格拉斯最近出版回憶錄，讓外界一窺這位奧斯卡影帝幕後精采人生。(美聯社)

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

2026-10-10 23:25
不少人尚未踏上美國前，會透過影視作品及網路影片想像當地生活，認為美國人收入豐厚、家家住大房子，人際關係則相對冷漠。示意圖。(路透)

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

2026-10-09 19:31
退休後要住哪裡，預算是重要的決定因素之一。理財網站GO Banking Rates列出將社安金作為主要來源也能過上舒適生活的五個地點，包括南卡羅萊納州狄龍和北達科他州法戈都入列。圖為法戈市中心街景。（取材自unsplash.com@Rob Steele）

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

2026-10-09 20:25
台灣鳳梨酥品牌眾多，從酸香土鳳梨、冬瓜鳳梨餡，到加入蛋黃、松子及蔓越莓的創新口味，各有擁護者。圖為台北犁記鳳梨酥。(聯合報系資料照)

她試吃11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

2026-10-02 19:36
聯合航空將於今年秋天在部分航線的頭等和商務艙推出基礎票，雖然票價較低，但限制也較多。聯航示意圖。(路透)

頭等艙、商務艙變便宜了 聯航推「基礎票」但有限制

2026-10-06 19:35
天秤座、射手座、雙魚座與獅子座近期人際魅力明顯提升，不僅容易在社交、旅行及工作場合遇見合拍對象，先前布局許久的合作、訂單與創意計畫也有望逐漸開花結果，呈現戀愛、生意雙線走旺的局面。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Jose D´Alessandro）

近期「面帶桃花」4星座 戀愛、生意雙線開花 天秤有望脫單又簽大單

2026-10-09 23:25

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
小費太高 韓客聲東擊西拒付 趁對方轉頭迅速按「$0小費」

小費太高 韓客聲東擊西拒付 趁對方轉頭迅速按「$0小費」
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
「老公終於死了」她憂鬱症吃藥10多年回診判若兩人 醫聽完原因愣住

「老公終於死了」她憂鬱症吃藥10多年回診判若兩人 醫聽完原因愣住
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就