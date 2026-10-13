討厭的人一年比一年多？三星座看誰都不順眼 連舊帳都記得

牡羊座很容易注意到別人的缺點，並忍不住在心裡比較，認為「我才是對的，而且我比你更強！」示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio ）

如果每天都能和自己個性合拍的人相處，生活想必會幸福許多，然而現實往往不如人意，每個人或多或少都會遇到不喜歡的人。盡管要將討厭的人變成喜歡的人並不容易，但只要有意識地調整應對方式，避免與對方發生衝突，就有機會減少相處時的壓力。日本媒體「占TV」盤點三個最容易討厭別人的星座，從好勝心強、容易記仇，到總是注意他人缺點，各有不同的原因。

牡羊座

牡羊座好勝心強，充滿鬥志，是不服輸、勇於挑戰的類型。對他們而言，生活中似乎需要有個對手，才能激發鬥志、鞭策自己不斷向前。尤其當牡羊座愈是積極、幹勁十足時，身邊的敵人可能也愈多，甚至在職場或感情關係中，容易覺得周遭的人全都站在自己的對立面。

牡羊座也很容易注意到別人的缺點，並忍不住在心裡比較，認為「我才是對的，而且我比你更強！」一旦抱持這種想法，就可能不自覺地流露敵意，讓原本單純的人際互動變得緊張。

天蠍座

天蠍座執著心強，一旦對某個人產生反感，就很難重新改變看法。他們不僅會牢牢記住對方曾經說過的話、做過的事，即使長大成人，偶爾想起小學時期曾經討厭的同學，仍可能感到不悅，彷彿當年的情緒至今依然揮之不去。

從小學、高中時期的同學，到出社會後的職場同事，天蠍座心中彷彿列著一份黑名單。即使想要忘記，也很難真正放下，隨著人生經歷增加，這份名單反而可能愈來愈長。

處女座

處女座追求完美，也特別注重整潔。這並不代表他們天生不喜歡別人，而是很容易將注意力放在周遭人的缺點上。例如，看到別人桌面亂糟糟，就忍不住覺得礙眼；發現有人吃相難看，也會在心裡默默扣分。由於總是仔細觀察他人的不足，每發現一個缺點，就可能又多了一個不喜歡的對象。

其實，處女座心裡往往很想提醒對方，希望對方能改正問題，但又可能因為顧慮太多而難以開口，最後只能把不滿藏在心裡，獨自鬱悶，讓原本可以透過溝通解決的小事，逐漸累積成心中的疙瘩。