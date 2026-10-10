紐約台菜主廚史官新書 全球11地上市 75道食譜挑戰「正宗台灣味」
紐約886主廚史官以新書《Taiwanese？》收錄75道料理，從台菜混血歷史切入，挑戰「正宗台灣味」的單一定義，並已在全球11個市場上市。
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紐約886主廚史官以新書《Taiwanese？》收錄75道料理，從台菜混血歷史切入，挑戰「正宗台灣味」的單一定義，並已在全球11個市場上市。
紐約台菜代表餐廳886共同創辦人暨主廚史官Eric Sze，將台菜的混血身世寫進新書「Taiwanese？」，以75道食譜挑戰「什麼才是正宗台灣味？」新書已於全球11個市場發行，美國預購期間首刷即銷售一空，出版社加印二刷，台灣英文精裝版將於10月15日上市。
從滷肉飯、蚵仔煎到融合異國食材的創意料理，史官以「正宗地不道地」（Authentically Inauthentic）為核心，重新探討台菜如何在移民、歷史與不同文化交會下，不斷演化出新的樣貌。
「Taiwanese？」是史官首部著作，英文全名為「Taiwanese？: A Rambling Reflection on the Recipes, Cultures, and People Defining this Island」，全書304頁，由史官與前「Bon Appétit」餐廳編輯Elyse Inamine共同撰寫，攝影由兩度入圍詹姆斯・比爾德獎的Alex Lau操刀。除了75道食譜，也收錄台菜與食材專題，以及史官親選的台灣美食指南，從個人餐飲經驗出發，梳理台灣飲食文化的多元來源。
從紐約東村起家 886掀起台菜新浪潮
史官與夥伴Andy Chuang於2018年在紐約曼哈頓東村創立886，以台灣國際電話區碼為名，將台式熱炒、宵夜與酒場文化帶進紐約餐飲圈。餐廳開幕當年即獲「The New Yorker」專題報導，後續也獲美國餐飲媒體「Eater」選為紐約最佳台菜餐廳、「Time Out」選為東村最佳餐廳，成為當地台菜新浪潮的代表之一。
今年8月底，886結束實體店面營業，轉型為品牌IP，將餐飲經驗延伸至不同形式。史官另一家餐廳文文Wenwen，則於2022年在布魯克林綠點開幕，以工序繁複的家族私房菜呈現不同於886熱炒酒場的台灣味，開幕同年獲「紐約時報」餐飲評論家二星「Critic's Pick」評價，並於2022年至2026年連續入選米其林指南。今年10月起，文文也與中華航空合作推出機上創意台菜。
滷肉飯、蚵仔麵線入列 台菜不只有傳統版本
新書從滷肉飯、蚵仔煎、鹽酥雞等經典料理出發，也記錄史官在紐約餐廳廚房的創意實驗。例如將台灣麥當勞炸雞堡升級為餐廳版本，或以「Sausage Party香腸派對」為名重新演繹大腸包小腸。書中〈OH AH MEE SWA〉則結合日本柴魚、放山豬豬腳與美國肯塔基州煙燻培根，重新詮釋舅舅生前最愛的蚵仔麵線。
史官對台灣味的理解，是它從來不是單一文化的純粹產物。移民、歷史、外來政權、食材取得與市場口味，共同形塑今日熟悉的台菜；當料理進入紐約，面對不同食材、客群與成本結構，改變做法不必然代表背離傳統，也可能是台菜延續生命力的方式。書名最後的問號，正是對「正宗」提出的疑問：台灣味不必只有一種標準答案。
「Taiwanese？」已於台灣、美國、日本、新加坡、加拿大、英國、法國、德國、西班牙、澳洲及紐西蘭等11個市場發行。
這本書以「正宗地不道地」為主軸，討論台菜是否只有單一標準答案，並透過食譜、文化與個人經驗，呈現台灣味如何在移民與歷史交會中不斷演化。 全書304頁，除75道食譜外，還收錄台菜與食材專題、史官親選的台灣美食指南，以及與前《Bon Appétit》編輯共同撰寫的文化反思，內容兼具料理與脈絡整理。 他2018年在紐約創立886，以台式熱炒和宵夜文化打響知名度，後來轉型品牌IP；文文Wenwen則以家族私房菜獲米其林連年肯定，並與華航合作機上台菜。
精華 FAQ
這本書以「正宗地不道地」為主軸，討論台菜是否只有單一標準答案，並透過食譜、文化與個人經驗，呈現台灣味如何在移民與歷史交會中不斷演化。
全書304頁，除75道食譜外，還收錄台菜與食材專題、史官親選的台灣美食指南，以及與前《Bon Appétit》編輯共同撰寫的文化反思，內容兼具料理與脈絡整理。
他2018年在紐約創立886，以台式熱炒和宵夜文化打響知名度，後來轉型品牌IP；文文Wenwen則以家族私房菜獲米其林連年肯定，並與華航合作機上台菜。
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