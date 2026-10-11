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流感季偏方？「大蒜泡蜂蜜」號稱天然抗生素 真相曝光

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網傳大蒜泡蜂蜜食用可以增強免疫力，實際反而可能有肉毒桿菌中毒風險。示意圖，與本新...
網傳大蒜泡蜂蜜食用可以增強免疫力，實際反而可能有肉毒桿菌中毒風險。示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：大蒜泡蜂蜜被網紅稱為天然抗生素，但其實可能滋生肉毒桿菌。
  • 重點二：蜂蜜低水分原本不易壞，混入含水大蒜後更利於毒素生成。
  • 重點三：肉毒桿菌中毒可致癱瘓甚至呼吸停止，應避免食用密封發酵混合物。

流感季節到來，社群媒體上可能會看到各種「養生」偏方，例如近期就流傳把大蒜浸泡在蜂蜜內食用，可以增強抵抗力，許多網紅聲稱這是天然抗生素，吸引大量關注。這一偏方看似無害，實際上可能形成肉毒桿菌溫床，食用後不但無法補身體，反而導致中毒。

Eating Well報導，雖然蜂蜜和大蒜各自都有一定的抗微生物特性，但兩者混在一起並暴露在室溫下，情況就完全不同，肉毒桿菌會產生毒素，該種毒素在低氧和特定酸度環境下活躍，密封的大蒜泡蜂蜜剛好同時滿足上面兩個條件。

根據科學人（Scientific American）的文章，蜂蜜本身含有極少水分，所以不適合細菌生長，所以不易腐壞和發霉，但大蒜含有很多水分，所以將大蒜浸泡到蜂蜜裡，蜂蜜會開始從蒜瓣吸收水分，這些水分加上低氧環境，讓休眠中的肉毒桿菌有機會繁殖和產生毒素，尤其是發酵過程沒有迅速降低混合物的pH值，風險更高。

肉毒桿菌中毒可不是一天就會痊癒的胃痛，毒素會攻擊神經系統，症狀可能包含肌肉無力、口齒不清、呼吸困難、胃痛、噁心、嘔吐和腹瀉，嚴重甚至會導致癱瘓。最危險的是橫膈膜如果癱瘓，人可能完全停止呼吸。肉毒桿菌中毒如果及早發現，可以透過抗毒素治療，但如果未及時就醫，可能致命。

好消息是，肉毒桿菌中毒很少見，根據疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）的資料，2021年僅有243例確診案例和30例疑似案例。嬰兒由於腸道菌叢尚未發育成熟，所以無法像成年人抵抗肉毒桿菌，因此衛生部門建議不要給一歲以下嬰兒食用生蜂蜜。

想要提升免疫力，不妨參考經過充分研究的生活習慣，如攝取維生素C、保持活動。規律攝取維生素C雖然無法阻止感冒發作，但研究證實維生素C可以協助免疫系統正常運作，柑橘類、甜椒、草莓和青花菜都是容易攝取維生素C的來源。研究發現，規律適度運動與增強免疫監控、抗體反應更佳與降低感染風險相關。

喜歡蜂蜜和大蒜的話，建議分開食用，生大蒜和生蜂蜜單獨食用都有抗氧化功效，兩者混合進行發酵只會徒增風險，而沒有額外益處。

精華 FAQ

  • 因為蜂蜜和大蒜各自都具有一定抗微生物特性，網紅便將其包裝成天然抗生素，宣稱可增強抵抗力；但這種說法忽略了混合與發酵後可能帶來的安全風險。

  • 蜂蜜本身水分少，不利細菌生長，但大蒜含水量高，會讓蜂蜜吸收水分；若又在低氧、室溫且未迅速降酸的環境下密封保存，肉毒桿菌就可能繁殖並產生毒素。

  • 文章建議以有研究支持的習慣取代偏方，例如規律攝取維生素C、維持活動量與適度運動；若喜歡大蒜和蜂蜜，最好分開食用，避免混合發酵增加風險。

流感 蜂蜜

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