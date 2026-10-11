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國內外旅遊用餐一技巧 網友實測每餐可省下20%費用

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有網友分享，旅遊時點餐改成外帶可以省下數百元的費用，是旅行時的省錢招數。外帶示意...
有網友分享，旅遊時點餐改成外帶可以省下數百元的費用，是旅行時的省錢招數。外帶示意圖，與本新聞無關。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

旅遊時若改點外帶而非內用，據網友分享可省下小費與加價，餐費最高少約20%；但也有人提醒，戶外用餐未必如想像中輕鬆。

旅行時除了在住宿和交通上有省錢妙招，在飲食也有一招可以省下不少開銷。Travel + Leisure報導，近期網路熱議的旅行省錢方法是「點外帶」，這方法簡單又實用，網友宣稱能節省高達20%的餐費。

旅行時品嘗當地美食是一大樂事，也是融入當地文化的簡單方式，但有時在餐廳用餐可能所費不貲，有網友在Reddit分享外帶這個新發現的旅行省錢妙招，在網路爆紅。

這名網友說，選擇外帶就不用支付全額小費和內用的任何加價，每餐可省下高達20%的費用，同時一樣能享受當地美食，若遊客購買酒或其他飲品就更划算了。

該名網友說，這方法看似簡單，但卻讓他們在旅途中省下好幾百元，因此他們之後去旅行也一樣會這麼做，還說他們不覺得內用有任何額外好處。

外帶的食物不一定只能帶回飯店旅館吃，另一名旅客留言回覆，建議可以帶去公園來場野餐，還能一起外帶一些當地特色食物。

有其他網友說，逛超市也是旅行時省錢的好方法，和在餐廳用餐比起來也能省下一大筆錢。一名網友說，度假時逛超市簡直是省錢妙招，他們通常還會訂有廚房和洗衣機及烘衣機的住宿地點。

但也有網友提醒，點外帶可能不像大家想像的那麼美好。一名網友說，她去年去加拿大班夫（Banff）旅遊時就試過這方法，一試就後悔了，因為天氣變化很快，一下颳起風，她從野餐突然變成一直在追著餐巾紙跑，同時要努力不把湯打翻到狗身上，要找到一個垃圾沒有溢出來的垃圾桶也很難，在公園野餐這件事遠比照片上看起來還艱難。

精華 FAQ

  • 文章指出，近期在網路熱議的旅行省錢方法是改點外帶，不在餐廳內用。這樣可避免部分小費與內用加價，讓旅客在享受當地美食時也能降低開支。

  • 文中網友表示，選擇外帶後，不必支付全額小費和內用額外費用，因此每餐最高可省下約20%的餐費。若再搭配購買飲品，整體節省感受會更明顯。

  • 優點是省錢又能吃到當地食物，還可把餐點帶去公園野餐；缺點則是戶外受天氣影響大，像風吹、湯易灑、垃圾桶難找，都可能讓體驗不如預期。

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