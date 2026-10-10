美國中餐不是貴就是難吃？華人改在家煮飯 網曝備餐秘訣

在美國生活，外食價格、食材取得及清潔善後，往往讓「要不要自己煮飯」成為華人日常難題。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Caleb Oquendo）

AI摘要 文章摘要整理： 洛杉磯華人分享在美國外食又貴又難吃，因而改在家煮飯，並透過批次備餐、冷凍分裝與超市預處理食材，降低每日下廚成本與時間。

在美國生活，外食價格、食材取得及清潔善後，往往讓「要不要自己煮飯」成為華人 日常難題。一名住在洛杉磯 的小紅書 網友「芥末菜菜」表示，自己好不容易下定決心學做菜，實際動手後才發現步驟繁瑣、部分材料不易購買，成品又未必比餐廳好吃，飯後還得洗碗，讓她好奇那些幾乎不叫外送、每天買菜做飯的人究竟如何堅持。

貼文吸引超過700則留言，不少網友給出的答案相當直接，主要原因就是外食與外送「又貴又不合口味」。有人表示，自己煮飯是為了掌握肉品、食用油及環境衛生；也有人純粹為了節省開銷，每月最多只外食一至兩次。還有網友認為，即使負擔得起餐廳費用，也不代表能找到真正合口味的中餐，因此只有偶爾外出吃西餐或日式料理。

居住爾灣及聖地牙哥的網友也分享，當地中餐選擇雖然不少，但品質未必符合期待，加上熱門餐廳多集中在華人區，平日為了一頓飯來回開車可能耗費數小時。兩個人在外用餐經常就要花費近百美元，同樣預算已能購買不少品質較好的食材，自行料理反而更划算。

至於如何降低每天煮飯的負擔，有網友建議善用美國超市的預處理食材，包括已切好的牛排肉、燉肉，以及開袋即可下鍋的胡蘿蔔、菠菜和荷蘭豆等，飯後則交給洗碗機處理。真正難以省略的是醃製、翻炒及燉煮時間，因此她會一次煮一大鍋肉菜，分成數份保存，連續吃4至7天，每天只需另外炒一道蔬菜就能開飯。

這種「批次備餐」方式也引發不同看法。有人認為連續幾天吃同一道主菜太過委屈，後面幾餐只是填飽肚子；但也有網友表示，自己的飲食喜好固定，只要每天更換蔬菜及擺盤，就不會覺得是在吃剩菜，反而像家中擁有穩定的糧食供應。另有人將白飯冷凍分裝，需要時重新加熱，搭配15分鐘即可完成的快炒菜，同樣能大幅節省時間。

留言區也出現不少料理高手，有人因為在美國吃不到滿意的腸粉，乾脆回家自行研究；也有人用亞洲生鮮平台購入臘肉，汆燙、切片後快炒，直言成品比多數中餐館更好吃。對不少海外華人而言，天天煮飯並不全靠高度自律，而是在外送昂貴、等待時間長及口味不穩定之下，逐漸被生活「逼出來」的生存技能。