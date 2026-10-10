全美14條能飽覽秋色的火車路線 紐約選擇多、西岸最迷人是它

搭火車是能輕鬆欣賞秋色和秋葉的最佳方法，今日美國推薦14條能飽覽壯麗絢爛秋色的鐵路路線。火車示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Austin Sullivan）

AI摘要 文章摘要整理： 秋天賞葉搭火車最能悠閒欣賞沿途風景，USA Today整理全美14條最佳秋色鐵路，涵蓋短程到多日旅程，紐約與西岸路線都各具特色。

秋天到來，想欣賞壯麗的秋葉美景，搭火車是最好的方法之一。搭火車賞秋色本身就是一種樂趣，無需在繁忙的高速公路上穿梭，而是能放鬆身心，盡情欣賞色彩繽紛的森林、迷人的小鎮和任何可能在開車時錯過的風景，對於帶著小孩和長輩出遊的家庭來說，搭火車也很理想，可以省去步行的麻煩。今日美國（USA Today）報導列出欣賞秋葉的14條最佳火車路線，涵蓋了短程旅行到多日旅程，能欣賞到不同的地景和特色各異的秋色，留下令人難忘的回憶。

從紐約市 出發的路線有兩個，分別為國鐵的伊森艾倫快線（Amtrak's Ethan Allen Express）和紅雀號（Amtrak's Cardinal）。伊森艾倫快線每日往返於紐約市和佛蒙特州 之間，沿途可欣賞哈德遜河谷迷人的農場，和佛蒙特州壯麗的綠山山脈（Green Mountains）。紅雀號一路從紐約蜿蜒至芝加哥，途經高聳的山峰、繁華的都市和寧靜的小鎮，能飽覽各種美景。

從紐約州 金斯頓（Kingston）出發的卡茨基爾山鐵路（Catskill Mountain Railroad），乘客可搭乘這條位於紐約州哈德遜河谷的古老鐵路，開啟卡茨基爾山秋色之旅，旅程全長約8英里，車程約需1小時15分鐘。

國鐵的海岸星光號（Amtrak's Coast Starlight）被譽為西岸最迷人的火車路線，這條路線連接西雅圖和洛杉磯，沿途蔥鬱的森林、肥沃的山谷和綿延的太平洋海岸線靜待旅客來欣賞。

國鐵的加州和風號列車（Amtrak's California Zephyr）每日各有一班車從芝加哥和加州愛莫利維爾（Emeryville）出發，車程約51小時，從科羅拉多州白楊樹的柔和色調，到內華達山脈山茱萸和楓樹絢麗的橙色和火紅色，沿途景色彷彿一幅色彩斑斕的畫。

以下是欣賞秋葉的最佳14條鐵路路線。

1. 華盛頓山齒軌火車（Mount Washington Cog Railway） 2. 峽谷精神號（Canyon Spirit） 3. 國鐵道恩伊斯特號（Amtrak’s Downeaster） 4. 馬里蘭州景觀鐵路佛斯特堡快車（Western Maryland Scenic Railroad’s Frostburg Flyer） 5. 國鐵伊森艾倫快線（Amtrak's Ethan Allen Express） 6. 凱霍加谷觀光鐵路（Cuyahoga Valley Scenic Railroad） 7. 國鐵海岸星光號（Amtrak's Coast Starlight） 8. 威爾明頓和西部鐵路（Wilmington & Western Railroad） 9. 大峽谷鐵路（Grand Canyon Railway） 10. 國鐵紅雀號（Amtrak's Cardinal） 11. 東布羅德托普鐵路（East Broad Top Railroad） 12. 綠薔薇特快車（Greenbrier Express） 13. 國鐵加州和風號列車（Amtrak's California Zephyr） 14. 卡茨基爾山鐵路（Catskill Mountain Railroad）