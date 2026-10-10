心理測驗／挑零食四選一 看出你現在的幸福度

透過挑選零食的順序，測測你目前的幸福指數，看看平日的生活是否讓你感到滿足，又藏著哪些自己尚未察覺的小心情。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Cats Coming）

忙碌工作、打理家事之餘，你對現在的生活感到滿意嗎？當壓力悄悄累積，每個人都有不同的紓壓方式，有人喜歡吃點甜食，有人則偏愛鹹香酥脆的零嘴。這次就從收到的旅行伴手禮出發，透過挑選零食的順序，測測你目前的幸福指數，看看平日的生活是否讓你感到滿足，又藏著哪些自己尚未察覺的小心情。

假設眼前有 4 種零食，分別是圖中的 A、B、C、D 號。請憑第一直覺，排出你最想吃哪一款。

4種零食選一選。（AI製圖）

測驗解答｜你選的零食代表什麼？

A. 黑糖方塊酥：安穩踏實型

你現在最在意的是日常生活中的小確幸。比起轟轟烈烈的驚喜，你更喜歡熟悉的生活節奏、舒服的人際關係，以及不用勉強自己的自在感。

幸福感關鍵字：安穩、知足、生活感

B. 鹹餅：務實滿足型

你現在的快樂，可能來自生活有掌控感。事情順利、工作有進展、該完成的任務都處理好了，就能讓你感到滿足。你不一定需要很多娛樂，只希望生活別太折騰。

幸福感關鍵字：踏實、掌控、安心

C. 紅豆吐司脆餅：享受生活型

你可能正努力在忙碌中替自己留一點空間。吃頓好料、買個喜歡的東西，或安排一趟小旅行，都能讓日子重新有滋味。你知道快樂不必等到所有事情都完成才開始，隨時停下腳步就能再充飽電。

幸福感關鍵字：享受、自我犒賞、生活情趣

D. 水果軟糖：期待驚喜型

你現在可能特別渴望新鮮感，想替平淡的生活加點變化。新的體驗、有趣的人事物，或一個意外的好消息，都可能讓你重新感到興奮。你需要的或許不是更多責任，而是多一點期待。

幸福感關鍵字：新鮮、期待、探索