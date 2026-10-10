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年紀大容易半夜醒來？醫師揭原因：2作法有助再入睡

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年紀愈大愈容易半夜醒來？醫師揭原因：2作法有助再入睡

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半夜醒來後，應避免立刻拿起手機。螢幕光線以及新聞、社群媒體和電子郵件等內容，都可...
半夜醒來後，應避免立刻拿起手機。螢幕光線以及新聞、社群媒體和電子郵件等內容，都可能讓大腦更加清醒。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio ）

AI摘要

文章摘要整理：

醫師指出，隨年齡增長，生理時鐘前移、深層睡眠減少、夜尿與慢性疾病都可能導致半夜醒來；若醒後先放鬆呼吸、避免看手機，必要時離床靜待睡意，有助再入睡。

隨著年齡增長，不少人發現自己愈來愈容易半夜醒來，尤其凌晨3時醒來後，往往難以再次入睡。美國國家老化問題研究相關組織指出，60歲以上成年人中，超過半數人表示曾經歷失眠。醫師表示，生理時鐘改變、深層睡眠減少、慢性疾病及夜間頻尿，都可能是影響睡眠的原因。

媒體Parade報導，康乃狄克州老年醫學專科醫師羅德里格斯‧弗里亞斯（Edmundo Rodriguez-Frias）指出，年紀漸長，人體生理時鐘會逐漸改變，讓人比年輕時更早感到疲倦、提早上床，也更容易提早醒來。

哈佛醫學院助理教授、老年醫學醫師洛溫塔爾（Julia Loewenthal）表示，老年人的深層睡眠時間通常會減少，睡眠變淺，因此更容易受到街道噪音等環境干擾。此外，類風濕性關節炎、睡眠呼吸中止症及焦慮等健康問題，也可能造成夜間醒來。

另一個常見原因是夜間頻尿。隨著年齡增長，膀胱彈性可能下降，儲存尿液的能力不如以往，因而增加夜間起床上廁所的次數。

半夜醒來怎麼辦？醫師建議2方法

半夜醒來後，應避免立刻拿起手機。螢幕光線以及新聞、社群媒體和電子郵件等內容，都可能讓大腦更加清醒。如果反覆查看時鐘、計算還能睡幾個小時，也容易增加焦慮，反而更難入睡。

醫師建議，先讓自己保持放鬆，專注於呼吸，「數羊也可以」，緩慢深吸氣、吐氣，幫助身體進入較放鬆的狀態。2025年發表於《睡眠前沿》（Frontiers in Sleep）的研究也發現，呼吸練習有助改善失眠症狀，且效果可能持續。

如果嘗試約20分鐘仍無法入睡，可以先離開床鋪，在昏暗燈光下閱讀書籍等安靜活動，等到再次感到睡意後再回床休息。

固定作息、早晨曬太陽 有助改善睡眠

想減少半夜醒來的情況，醫師建議每天固定時間睡覺、起床，白天保持適度活動，避免傍晚或夜間攝取咖啡因及飲酒，並讓臥室保持涼爽、黑暗。早晨接觸自然陽光，也有助調整生理時鐘，睡前則應減少接觸強光及電子螢幕。

如果夜間醒來與慢性疼痛、頻尿等身體問題有關，應尋求醫師協助。若連續數周反覆半夜醒來，或白天明顯疲倦、嗜睡，甚至伴隨打鼾、喘氣、情緒變化等情況，也應就醫評估，找出影響睡眠的原因。

精華 FAQ

  • 主要是生理時鐘會提早、深層睡眠變少，讓睡眠變淺且更易受環境干擾；再加上慢性疾病、焦慮或夜間頻尿，都可能讓人更常在半夜醒來。

  • 先不要立刻拿手機或一直看時鐘，改以放鬆呼吸、數羊等方式讓身體降下來；若約20分鐘仍睡不著，可離床到昏暗處做安靜活動，等有睡意再回床。

  • 建議每天固定睡覺與起床時間，白天保持活動，傍晚後少喝咖啡因和酒，臥室維持涼爽黑暗，早晨多曬太陽、睡前少碰強光與螢幕。

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