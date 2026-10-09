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歐洲旅遊11種物品「多帶多麻煩」 隨身一小物恐招來扒手

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去歐洲旅遊時，專家建議高跟鞋、運動裝備等物品都不用帶。行李示意圖，與本新聞無關。...
去歐洲旅遊時，專家建議高跟鞋、運動裝備等物品都不用帶。行李示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Anete Lūsiņa）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：歐洲旅遊宜輕裝出行，少帶高跟鞋、笨重行李與運動裝備。
  • 重點二：包包、帽子與昂貴物品易吸引扒手，外觀低調更安全。
  • 重點三：現金、插頭和盥洗用品不必多帶，當地補買更便利。

歐洲是旅遊熱點，行李該如何打包也可能會影響旅遊品質和遊玩的心情，若想輕裝出行，策略性打包非常重要，哈芬登郵報（HuffPost）報導，若規劃要去歐洲旅遊，專家建議包括高跟鞋、零食等11項物品千萬別帶。

不用帶高跟鞋和其他不實用的鞋，頂級奢華旅行社Abercrombie & Kent歐洲產品經理沃奇（Liam Dunch）說，步行是遊覽歐洲的最好方法，因此舒適時尚的健走鞋是必需物品，高跟鞋不適合鵝卵石街道，容易受傷，特別是細跟高跟鞋。

自備零食也是多此一舉。旅遊記者卡米娜（La Carmina）說，除非有特殊飲食需求，否則不須自己帶零食，歐洲的咖啡廳、超市和麵包店是舉世知名的，總能找到經濟實惠又美味的食物，即便過敏者或有特殊飲食需求者也能找到適合的食物，特別是在一些西歐的大城市。

旅行社Jonathan’s Travels的創辦人奧爾德說，扒手在歐洲很多城市很常見，特別是熱門景點，因此要避免攜帶太花俏或看起來很昂貴的物品；旅遊專家芬克（Tiffany Funk）說，無法關上的包包也容易招來扒手。旅行社Girls’ Guide to the World創辦人貝勞（Doni Belau）建議不要戴棒球帽，因為那樣看起來很明顯就是遊客。

旅遊部落格Passports & Grub創辦人哈維（Tomiko Harvey）說，笨重行李最好留在家，否則會要拖著爬上鵝卵石鋪成的小坡、穿過狹窄小巷，還要費勁拖進沒有電梯的旅館狹小房間，她建議帶中型行李箱，以免無法享受歐洲的火車、渡輪和徒步行程，火車通常空間有限，根本沒地方放大件行李。

美髮工具也別帶，旅遊顧問平台Fora的顧問布雷希納（Gabrielle Brechner）說，她有相關教訓，她帶的美髮工具Airwrap不能用，有轉換器也不行，結果她還要帶著到處跑，建議用飯店的吹風機、預約當地的美髮沙龍或購買當地的熱門產品。

別把覺得可能會穿的衣物都打包，彷彿把整個衣櫥搬到歐洲，旅遊網站Packs Light創辦人貝克福德（Gabby Beckford）說，如果喜歡購物，不妨只帶內衣、襪子和健走鞋，其他等到當地再買，不僅能滿足購物慾，還能確保穿到最適合當地天氣的衣物，此外衣物也是很棒的紀念品。

過多的轉換插頭和電子產品也沒必要，機票特價通知平台Dollar Flight Club創辦人紐加藤（Jesse Neugarten）說，帶一個好用的萬能轉換插頭即可，且現在USB插座越來越普及。

旅行社Goway Travel南歐部副總裁阿維利諾（Reesa Avelino）說，如果想帶自己的盥洗用品，別帶一般大小的，記得帶旅行組，很多飯店的洗髮精、肥皂和乳液品質都很好，也可以到當地再買，歐洲的藥局有很多物美價廉的護膚產品，特別是防曬乳，比美國的好用很多。

旅行社Tenon Tours創辦人路易斯（Bryan Lewis）說，歐洲和英國都是刷卡友善的環境，因此無須帶太多現金，若要帶就帶小額鈔票，方便給小費，但別帶美元，因為若店家接受現金，他們通常希望用當地貨幣。貝勞則建議把美國運通卡留在家，因為它在歐洲的接受度遠不如萬事達卡或Visa。

路易斯說，在城市瀏覽時，光是觀光就能讓人輕鬆達成日行兩萬步以上，步行是歐洲人生活的一部分，因此去歐洲旅遊時不需要帶運動裝備，所以若不是為了馬拉松或舉重訓練，運動鞋和衣物可留在家裡。

芬克建議夏天在歐洲別穿牛仔衣物，因為歐洲很多地方沒冷氣，丹寧布又不透氣，大多數公寓也沒有烘乾機，若穿了並洗了會很難乾，她建議選擇如棉或麻這樣的輕薄材質。

精華 FAQ

  • 因為歐洲常見鵝卵石街道、狹窄巷弄與沒有電梯的住宿環境，高跟鞋容易受傷，笨重行李也會讓移動、搭火車和爬樓梯都更費力。

  • 太花俏或看起來昂貴的物品、無法關上的包包，以及讓人一眼認出是遊客的棒球帽，都可能提高被扒手盯上的機會，應盡量低調。

  • 零食、旅行組盥洗用品、部分美髮工具與過多轉換插頭都不一定要自備；歐洲超市、藥局、飯店與USB插座，通常就能滿足大多數需求。

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